Korbach: Die Polizei-News

Mehrfach die Faust ins Gesicht geschlagen – Polizei bittet um Hinweise

Bad Arolsen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 05.12.2021 schlug ein Unbekannter einem 52-jährigen Mann vor einer Gastwirtschaft in das Gesicht. Der 52-Jährige stand gegen 04:45 Uhr auf dem Gehweg vor einer Gastwirtschaft in der Helenenstraße. Der unbekannte Täter kam aus der Gastwirtschaft und sprach den Mann an. Er fragte den 52-Jährigen, ob er ihn nach Hause fahren könne. Als dieser das verneinte, schlug der Täter unvermittelt zu.

Durch mehrere Faustschläge in das Gesicht erlitt der 52-Jährige Verletzungen an einem Auge und der Nase. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nach Angaben des Geschädigten nicht erforderlich.

Der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Große Allee.

Täterbeschreibung:

Etwa 28-32 Jahre alt. Ca.185 cm groß, kräftige Statur, kurze, rotblonde Haare, Brillenträger.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Diebstähle von Geldbörsen aus Einkaufswagen im Supermarkt, Polizei warnt und gibt Tipps

Waldeck-Frankenberg (ots) In der Vorweihnachtszeit häufen sich die Taschendiebstähle in Geschäften. Bei der Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg wurden in den letzten Tagen mehrere Fälle angezeigt, bei denen überwiegend ältere Menschen Opfer von Diebstählen in Supermärkten oder Discountern wurden. Polizei warnt und gibt Tipps.

Das Vorgehen der Ladendiebe ähnelt sich in den meisten Fällen:

Die Täter nutzen entweder die Arglosigkeit der Opfer aus, die ihre Handtasche mit der Geldbörse achtlos im Einkaufswagen liegen lassen, oder sie lenken ihre Opfer ab, indem sie diese in ein Gespräch verwickeln. Diesen Moment nutzt ein zweiter Täter, um die Beute blitzschnell aus der Tasche oder der Kleidung zu stehlen. In einigen Fällen wurde dann nach dem Diebstahl die erbeutete EC-Karte der Bestohlenen von den Tätern für weitere Straftaten verwendet oder dies zumindest versucht.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Tipps zum Thema “Taschendiebstähle”:

Die Handtasche gehört nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110. Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116. Weitere Tipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Unbekannter bricht in Café ein – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – In der Nacht von Dienstag 30.11.2021 auf Mittwoch 01.12.2021 brach ein Täter in ein Café in der Bad Arolser Bahnhofstraße ein. Durch eine Mitarbeiterin wurde der Einbruch am späten Mittwochnachmittag bemerkt. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten der Polizeistation Bad Arolsen fest, dass der Täter ein Fenster aufgehebelt hatte und so in das Gebäude einsteigen konnte. Hier durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten. Der Täter blieb aber ohne wertvolle Beute.

Aus einer Kasse entwendete er zwar einen verschlossenen Einsatz, in diesem befanden sich aber weder Geld noch Wertgegenstände. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Polizei kontrolliert Gaststätten, Spielotheken und im ÖPNV

Waldeck-Frankenberg (ots) – Am letzten Freitag 03.12.2021 führte die Polizei in Korbach, Willingen und Frankenberg Kontrollen in Gaststätten, Spielotheken und im ÖPNV durch. Dabei hatten die Polizisten auch die Einhaltung der Bestimmungen der hessischen Corona-Schutzverordnung im Blick. Während bei den Kontrollen in Korbach und Willingen nur vereinzelte Verstöße festgestellt wurden, mussten die Polizisten in Frankenberg elf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Corona-Verstößen einleiten.

In Korbach kontrollierten die Polizisten ab Freitagnachmittag den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und anschließend auch die Fahrgäste in der Kurhessenbahn von Korbach nach Willingen. Hierbei wurden die Nachweise hinsichtlich der 3G-Regelung sowie die Einhaltung der Maskenpflicht überprüft. In drei Fällen konnten die erforderlichen Nachweise (geimpft, genesen oder getestet) nicht erbracht werden. Außerdem leiteten die Polizeibeamten zwei Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen ausländerrechtliche Bestimmungen ein.

Bei den anschließenden Kontrollen in fünf Gaststätten in Willingen überprüften die Polizeibeamten etwa 200 Personen. Erfreulicherweise mussten dabei keine Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln oder andere Gesetze geahndet werden.

Auch in den vier kontrollierten Korbacher Gaststätten hielten sich die etwa 30 Gäste und Angestellten an die Bestimmungen. Die Korbacher Polizisten zogen insgesamt ein positives Fazit. Bis auf eine Gastwirtschaft in Korbach, bei der es Mängel am Hygienekonzept gab, hatten allen gastronomischen Betriebe die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gut umgesetzt. Von den kontrollierten Menschen erhielten die Polizisten durchweg positive Rückmeldungen, die Kontrollen wurden ausdrücklich begrüßt.

Am späten Freitagabend führte die Frankenberger Polizei Kontrollen in fünf Spielotheken in Frankenberg durch. In den kontrollierten Betrieben waren zwar überall Hygienekonzepte mit Hinweisen auf die Einlassbestimmungen und Verhaltensregeln vorhanden, einige Menschen hielten sich aber nicht an die bestehenden Regeln. Von den insgesamt etwa 30 kontrollierten Personen trugen etwa ein Drittel keine Maske. Gegen diese leiteten die Polizeibeamten Ordungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Trotz der hohen Beanstandungsquote zeigten auch die kontrollierten Menschen in den Frankenberger Spielotheken Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg wird auch weiterhin Kontrollen durchführen. Die Schwerpunkte werden hierbei auf Kontrollen im ÖPNV sowie von größeren Veranstaltungen, insbesondere im Hinblick auf Einhaltung der Vorgaben durch den Veranstalter, liegen. Die Polizei hat sich weiter das Ziel gesetzt, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit durch die Verbreitung des Corona-Virus zu reduzieren.

