Heidelberg/Mannheim: Kontrollmaßnahmen für eine sichere und gesunde Weihnachtszeit

Heidelberg/Mannheim (ots) – Am vergangenen Wochenende waren wieder Beamtinnen

und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim zur Kontrolle und Durchsetzung der

geltenden Corona-Regeln im Einsatz. Aufgrund der zu erwartenden Besucherzahl in

der Vorweihnachtszeit, lag der Schwerpunkt der Maßnahmen auf den Fußgängerzonen

in Heidelberg und Mannheim. So waren alleine in den beiden kreisfreien Städten

am Samstag über 50 Beamtinnen und Beamte zusätzlich zu Fuß unterwegs. Mit vor

Ort waren auch wieder die speziell geschulten Kommunikationsteams. Ziel der

Maßnahmen war, wie bereits bei vorangegangenen Einsätzen, die Sensibilisierung

zur Einhaltung der gültigen Corona-Regeln. Den Beamtinnen und Beamten lag

hierbei insbesondere das Einhalten der Abstände untereinander sowie das Tragen

der Mund-Nasen-Bedeckung am Herzen. Dabei wurden mehr als 1100 Kontaktgespräche

geführt. Der überwiegende Anteil der Stadtbesucher hielt sich an die gültigen

Regelungen. 504 Personen wurden auf einen zu geringen Abstand oder die fehlende

Maske hingewiesen und reagierten in der großen Masse mit Verständnis. Lediglich

zwei Personen gelangten aufgrund von Verstößen zur Anzeige. Viele Bürger suchten

von sich aus das Gespräch mit den Beamtinnen und Beamten um sich über die

gültigen Regelungen zu informieren. Die polizeilichen Maßnahmen stießen nicht

nur auf Verständnis, sondern vielmehr auf breite Zustimmung.

In der laufenden Woche sind weitere Kontrollen geplant. So soll zum einen in

Heidelberg in einer groß angelegten Schwerpunktaktion die Maskentragepflicht im

Öffentlichen Personennahverkehr kontrolliert werden. Die Kontrollen finden

gemeinsam mit der Stadt Heidelberg sowie der RNV statt. Zum anderen soll in

Mannheim, gemeinsam mit der Stadt Mannheim, in einer weiteren Schwerpunktaktion

die Einhaltung der Ausgangssperre für nichtimmunisierte Personen überprüft

werden. Ziel aller Maßnahmen ist es, zur Einhaltung der gültigen Regelungen zu

ermahnen und zum Brechen der aktuellen, vierten Corona-Welle beizutragen.

Mannheim-Neckarstadt: Verbotenes Fahrzeugrennen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Samstagabend kam es gegen 20:55 Uhr zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei VW-Fahrern in der Untermühlaustraße, Höhe

Zeppelinstraße, bei dem Sachschaden in Höhe von knapp 20.000.- Euro entstand.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die beiden Volkswagen mit vermutlich stark

überhöhter Geschwindigkeit auf der Jungbuschbrücke in Richtung Untermühlaustraße

fuhren. Zunächst hatten die 24- und 28-jährigen Fahrer die Zeugin auf der

Jungbuschbrücke links überholt. Während des Überholvorgangs fuhr zunächst der

28-Jährige vor dem 24-Jährigen. Danach sollen beide kurzzeitig nebeneinander

gefahren sein, bis sich der 28-Jährige auf der Untermühlaustraße erneut vor den

24-Jährigen setzte. Unmittelbar vor der Abzweigung des rechten der beiden

Fahrstreifen in die Zeppelinstraße soll dann der 24-Jährige den 28-Jährigen

links überholt haben, um dann in die Zeppelinstraße abzubiegen. Hierbei

touchierte der 24-Jährige mit seiner hinteren, rechten Fahrzeugseite die

vordere, linke Fahrzeugseite des 28-Jährigen. Der 28-Jährige konnte trotz

Ausweichens nach rechts den Zusammenstoß nicht verhindern und touchierte beim

Ausweichen noch den Seitenspiegel eines geparkten VW. Der 24-Jährige verlor

durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über den rechten

Bordstein und drehte sich einmal um 360 Grad. Hierbei brach die vordere Achse

des VW und wurde linksseitig teilweise abgerissen.

Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt wegen Verdachts des verbotenen

Kraftfahrzeugrennens und bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, sich

unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Alkoholisierter PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr war ein 43-jähriger

Mann mit seinem Volvo in der Hebelstraße in Mannheim unterwegs. Hierbei erkannte

er einen am Straßenrand abgestellten Mercedes zu spät und kollidierte mit

diesem. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Mann eine

Alkoholisierung von 0,42 Promille fest. Daher musste der 43-Jährige auf dem

Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes verblieb

ebenfalls bei der Polizei. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 35.000 Euro.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge von Trunkenheit

ermittelt.

Mannheim-Sandhofen: Vorfahrtsunfall zwischen betrunkenen Fahrzeugführern

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Samstagabend um 18:45 Uhr kam es in der

Leinenstraße an der Einmündung Gaswerkstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen

einer 29-jährigen Ford-Fahrerin und einer 37-jährigen VW-Fahrerin. Die

Ford-Fahrerin fuhr von der Gaswerkstraße in Richtung Hanfstraße und missachtete

die Vorfahrt der VW-Fahrerin, welche auf der Leinenstraße in Richtung Luzenberg

fuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 29-Jährigen

einen Alkoholwert von über 1,5 Promille fest. Im weiteren Verlauf stellte sich

heraus, dass auch die 37-jährige Unfallgegnerin mit 0,84 Promille alkoholisiert

war. Beide Frauen mussten schließlich jeweils eine Blutprobe und ihre

Führerscheine abgeben. Außerdem erwartet Beide ein Strafverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Die

VW-Fahrerin, sowie deren Beifahrerin, erlitten durch den Unfall leichte

Verletzungen.

Mannheim-Vogelstang: Streitigkeiten auf dem Heimweg lösen Polizeieinsatz aus – 31-Jährige leistet Widerstand; ein Polizist verletzt

Mannheim-Vogelstang (ots) – Als eine 63-Jährige am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr

ein befreundetes Paar mit ihrem Mercedes nach Hause fahren wollte, kam es auf

dem Weg dorthin zu Streitigkeiten, die dann wiederum in einem Polizeieinsatz

endeten.

Auf Höhe der Magdeburger Straße/ Weikersheimer Ring gerieten eine 31-Jährige und

ihr Lebensgefährte im Mercedes der 63-Jährigen, aus bislang nicht bekannten

Gründen, verbal aneinander. Kurz darauf zog die 31-Jährige gewaltsam den

Autoschlüssel aus dem Zündschloss des fahrenden Mercedes und warf diesen in

Richtung ihres Partners. Nachdem das Fahrzeug kurz darauf widerwillig zum Stehen

kam, stieg die aufgebrachte junge Frau aus dem Wagen und trat gegen den Mercedes

der 63-Jährigen. Der Lebensgefährte der 31-Jährigen, der offenbar einem weiteren

Streitgespräch aus dem Weg gehen wollte, entfernte sich zwischenzeitlich in

unbekannte Richtung. Als die 63-Jährige die junge Frau auf ihr Verhalten

ansprechen wollte, wurde eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung auf

das Geschehen aufmerksam. Im Rahmen des Kontrollgesprächs zeigte sich, dass die

31-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab

rund 1,2 Promille. Da neben einer Sachbeschädigung auch der Verdacht bestand,

dass eine Verkehrsstraftat vorliegt, sollte die Frau zur weiteren Abklärung mit

auf das Polizeirevier genommen werden. Sofort fing die 31-Jährige an, die

Einsatzkräfte zu beleidigen und erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen zu

leisten. Sie trat mehrfach in Richtung der Streifenwagenbesatzung und traf

hierbei einen Polizeibeamten am Oberkörper. Dieser wurde leicht verletzt. Erst

mithilfe weiterer Einsatzkräfte gelang es der Streifenwagenbesatzung

schließlich, die Frau zu beruhigen und die Fahrt zum Polizeirevier fortzusetzen.

Da sich außerdem Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung bei der

31-Jährigen ergaben, wurde zusätzlich eine freiwillige Urinprobe erhoben. Ein

Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Nach erfolgter

Blutentnahme sowie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde die

31-Jährige wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Der Mercedes war aufgrund der Beschädigungen am Zündschloss nicht mehr

fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen gegen die 31-Jährige

aufgenommen. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen des

Verdachts „Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“ rechnen.

Heidelberg/Mannheim: Kontrollmaßnahmen für eine sichere und gesunde Weihnachtszeit

Heidelberg/Mannheim (ots) – Am vergangenen Wochenende waren wieder Beamtinnen

und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim zur Kontrolle und Durchsetzung der

geltenden Corona-Regeln im Einsatz. Aufgrund der zu erwartenden Besucherzahl in

der Vorweihnachtszeit, lag der Schwerpunkt der Maßnahmen auf den Fußgängerzonen

in Heidelberg und Mannheim. So waren alleine in den beiden kreisfreien Städten

am Samstag über 50 Beamtinnen und Beamte zusätzlich zu Fuß unterwegs. Mit vor

Ort waren auch wieder die speziell geschulten Kommunikationsteams. Ziel der

Maßnahmen war, wie bereits bei vorangegangenen Einsätzen, die Sensibilisierung

zur Einhaltung der gültigen Corona-Regeln. Den Beamtinnen und Beamten lag

hierbei insbesondere das Einhalten der Abstände untereinander sowie das Tragen

der Mund-Nasen-Bedeckung am Herzen. Dabei wurden mehr als 1100 Kontaktgespräche

geführt. Der überwiegende Anteil der Stadtbesucher hielt sich an die gültigen

Regelungen. 504 Personen wurden auf einen zu geringen Abstand oder die fehlende

Maske hingewiesen und reagierten in der großen Masse mit Verständnis. Lediglich

zwei Personen gelangten aufgrund von Verstößen zur Anzeige. Viele Bürger suchten

von sich aus das Gespräch mit den Beamtinnen und Beamten um sich über die

gültigen Regelungen zu informieren. Die polizeilichen Maßnahmen stießen nicht

nur auf Verständnis, sondern vielmehr auf breite Zustimmung.

In der laufenden Woche sind weitere Kontrollen geplant. So soll zum einen in

Heidelberg in einer groß angelegten Schwerpunktaktion die Maskentragepflicht im

Öffentlichen Personennahverkehr kontrolliert werden. Die Kontrollen finden

gemeinsam mit der Stadt Heidelberg sowie der RNV statt. Zum anderen soll in

Mannheim, gemeinsam mit der Stadt Mannheim, in einer weiteren Schwerpunktaktion

die Einhaltung der Ausgangssperre für nichtimmunisierte Personen überprüft

werden. Ziel aller Maßnahmen ist es, zur Einhaltung der gültigen Regelungen zu

ermahnen und zum Brechen der aktuellen, vierten Corona-Welle beizutragen.

Mannheim-Innenstadt: Mehrere Autospiegel beschädigt – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag 09:30 Uhr

wurden rund um das Quadrat I7 mehrere Autos beschädigt. Eine bislang unbekannte

Person beschädigte auf unbekannte Art und Weise die Außenspiegel von insgesamt

fünf Autos und flüchtete anschließend.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu

melden.

Mannheim-Käfertal: Einbruch in Kleingartenanlage – Motorrad entwendet – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Käfertal (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 17 Uhr, und

Samstag, 09 Uhr, in einer Kleingartenanlage in der Straße „Am Weidenbergel“.

Bislang unbekannte Täter gelangten, vermutlich durch das Überwinden der

Umzäunung, auf das Grundstück und brachen anschließend ein Gartentor auf. Aus

dem Garten entwendeten die Täter ein abgestelltes Motorrad und flüchteten

anschließend in unbekannte Richtung. Sowohl der Diebstahl-, als auch der

Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Motorrad wird wie folgt beschrieben: 125ccm, weinrot, Marke HYOSUNG, Honda

Aufkleber, beschädigt durch ein paar abgebrochene Teile und HD-Kennzeichen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Flaschenwurf gegen Straßenbahn, Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu der weiterhin unbekannten, männlichen Person,

welche am frühen Sonntagmorgen gegen 01:15 Uhr durch einen Flaschenwurf an eine

Straßenbahn zwei Personen verletzte, ist mittlerweile die folgende

Täterbeschreibung bekannt: Männlich, etwa 180 – 185 cm groß, ca. 29 Jahre alt,

heller Teint. Die Person trug eine schwarze Jacke mit weißem Fellbesatz, eine

blaue Hose. Die Haare des Täters waren an den Seiten kürzer als am Oberkopf

(sog. „undercut“).

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 an das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

Mannheim: B 36 nach Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen MA-Pfingstberg und Mannheim-Rheinau wieder frei

Mannheim (ots) – Nach Beendigung der Unfallaufnahme und der anschließenden

Bergungsarbeiten konnte die Fahrbahn der B 36 in Fahrtrichtung Schwetzingen seit

23:00 Uhr wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Die Beamten der

Verkehrsunfallaufnahme des Verkehrsdienstes Mannheim hatten vor Ort die

Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam der Fahrer eines

PKW Mini aus bislang nicht bekannter Ursache zunächst nach links von der

Fahrbahn ab, kollidierte dort mit der Mittelleitplanke von welcher er nach

rechts abgewiesen wurde und im Unfallendstand an der rechten Schutzplanke zum

Stehen kam. Entgegen der ersten Meldung war lediglich die Fahrzeugtür des PKW

blockiert, weshalb diese durch die Feuerwehr geöffnet werden musste. Der

Verletzte wurde mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen zur

weiteren Behandlung in eine Mannheimer Klinik verbracht. Das Fahrzeug des noch

unbekannten Fahrers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde durch

ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000

Euro. Zeugen welche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich

mit der Verkehrspolizei Mannheim unter 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Flaschenwurf gegen Straßenbahn, Polizei such Zeugen

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.15 Uhr, warf ein bislang

unbekannter männlicher Täter an der Haltestelle Marktplatz eine Glasflasche

gegen ein Fenster einer anfahrenden Straßenbahn. Hierbei wurden zwei Fahrgäste

in der Straßenbahn durch Glassplitter verletzt. Anschließend flüchtete der

Unbekannte zu Fuß in Richtung der K-Quadrate. Bei den weiteren Ermittlungen

stellte sich heraus, dass der Unbekannte bereits an der Haltestelle Bahnhof

Käfertal Passanten belästigt hatte. Die Geschädigten wurden mit einem

Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des

Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat

die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalles am Markplatz bzw. Bahnhof

Käfertal, die Hinweise zum Sachverhalt bzw. dem Unbekannten geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel. 0621/12580 in

Verbindung zu setzten./EF

Mannheim-Oststadt: Nach versuchtem Einbruch folgt tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Mannheim (ots) – Am späten Samstagabend, gegen 23:50 Uhr, versuchten vier

Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, in einen Kiosk in der Berliner

Straße einzusteigen. Hierzu war bereits ein Fenster am Kiosk eingeschlagen

worden. Durch aufmerksame Zeugen, die den Vorfall beobachtet und via Notruf

gemeldet hatten, konnten die vier Tatverdächtigen von Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt im Rahmen der eingeleiteten Fahndung festgestellt und zum

Polizeirevier verbracht werden. Auf dem Weg dorthin leistete ein 16-Jähriger

Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese. Während

dessen solidarisierte sich ein 17-Jähriger mit dem 16-Jährigen und versuchte die

Beamten ebenfalls anzugehen, was jedoch von zwei weiteren Beamten verhindert

werden konnte. Alle vier Jugendlichen waren alkoholisiert, was ein freiwilliger

Atemalkoholtest bestätigte. Mit dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden

alle Beteiligten von deren Eltern beim Polizeirevier abgeholt. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt./CT

Mannheim – Betrunkener flüchtet vor Polizei und fährt an Strommast – Totalschaden

Mannheim (ots) – Nach vorausgegangenen Streitigkeiten am frühen Samstagmorgen

vor einer Bar in Mannheim, I 7, wurde zunächst zwei deutlich alkoholisierten

Männern ein Platzverweis ausgesprochen. Einer der beiden Männer stieg daraufhin

gegen 04.20 Uhr in einen unweit der Bar geparkten 1er BMW und fuhr mit

überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kurpfalzkreisel davon. Zwei Streifenwagen

nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtige ignorierte die Anhalteaufforderung und

fuhr weiter mit überhöhter Geschwindigkeit über den Luisenring und überfuhr

hierbei zwei rote Ampeln. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es

hierbei glücklicherweise nicht. Am Kurpfalzkreisel verlor er dann aufgrund

überhöhter Geschwindigkeit und aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle

über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Strommast. Da das Fahrzeug

nicht mehr fahrbereit war, flüchtete der 40-Jährige aus Mannheim zu Fuß in

Richtung Fußgängerzone und konnte dort eingeholt und vorläufig festgenommen

werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, wobei ein Beamter leicht

verletzt wurde. Das vermutlich total beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und wird sich nun gleich wegen mehrerer

Straftaten verantworten müssen.

Mannheim-Käfertal: Diebstahl von Bohrmaschinen

Mannheim-Käfertal (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

von Donnerstag ca. 17:15 Uhr bis Freitag ca. 06:30 Uhr unbefugt Zutritt auf ein

Firmengelände in der Feldstraße in Mannheim-Feudenheim. Die Täter öffneten auf

dem Firmengelände mehrere verschlossene Fahrzeuge und entwendeten aus diesen 15

20 Bohrmaschinen der Marke Hilti im Wert von ca. 25000 bis 30000 Euro.

Personen die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen

an den Vortagen gemacht haben, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat

stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim Feudenheim

unter der Tel.: 0621/799840 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Gefälschter Impfpass wird in der Apotheke erkannt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Freitagmittag erschien ein 36-jähriger Mann in

einer Apotheke in der Mannheimer Innenstadt und bemühte sich um ein digitales

Impfzertifikat. Hierzu legte er seinen Impfpass vor. Die Mitarbeiter der

Apotheke erkannten aber schnell, dass es sich hierbei offensichtlich um eine

Fälschung handelte und verständigten die Polizei. Der Mann wurde daher von den

Beamten zur weiteren Überprüfung zum Revier Mannheim-Innenstadt verbracht. Als

er dort seine Unterlagen sowie sein Handy vorzeigen sollte, weigerte sich der

Mann plötzlich und versuchte offenbar digitale Unterlagen von seinem Handy zu

löschen. Beim Versuch die Beweiserheblichen Gegenstände zu sichern, leistete der

Mann Widerstand. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 36-jährige Mann

wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder von der Dienststelle

entlassen.