Heidelberg Verkehrsunfall in Speyerer Straße; zwei

Leichtverletzte; ca. 20.000.- Euro Schaden; Pressemitteilung Nr. 3

Heidelberg (ots) – Zum Glück glimpflicher als zunächst angenommen verlief der

Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Speyerer Straße. Beide beteiligte

Autofahrer wurden leicht verletzt und zu ihren Untersuchungen in eine Klinik

gebracht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Heidelberger Verkehrspolizei war ein

58-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Speyerer Straße zunächst stadteinwärts

unterwegs, als er kurz nach 7 Uhr an der Kreuzung Diebsweg/Pleikartsförster

Straße nach links in den Diebsweg abbiegen wollte.

Die an der Stelle installierte Ampel war aus bislang unbekannten Gründen nicht

in Betrieb, weshalb die Verkehrsregelung durch die Verkehrszeichen erfolgte.

Dies hatte zur Folge, dass der 58-Jährige einem 21-jährigen Mercedes-Fahrer, der

in Richtung Schwetzingen unterwegs war, nicht den Vorrang einräumte und mit ihm

fast frontal zusammenstieß. Beide Fahrzeugen wurden total beschädigt und mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 20.000.- Euro.

Die Speyerer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung sowie

des Abschleppens der Fahrzeuge für rund eine Stunde und 45 Minuten in Richtung

Schwetzingen gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Heidelberg-Altstadt: Sachbeschädigungen im Außenbereich eines

Restaurants – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Samstag wurde zwischen 01:30 Uhr und 09:30 Uhr

der Außenbereich eines Restaurants in der Dreikönigstraße verwüstet. Bislang

unbekannte Täter warfen mehrere Tannenbäume um, verschafften sich Zugang zu

einem im Außenbereich aufgestellten Zelt und zerstörten rund 50 Glühweintassen,

welche in dem Zelt gelagert waren. Anschließend flüchteten die Täter in

unbekannte Richtung. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der

Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall; Unfall aufgenommen; Fahrzeuge abgeschleppt, Speyerer Straße wieder frei; Pressemitteilung

Heidelberg (ots) – Die Speyerer Straße ist nach dem schweren Verkehrsunfall am

Montagmorgen wieder frei befahrbar (Sperrzeit: 1 Stunde 45 Minuten). Die

Verkehrspolizei Heidelberg hat die Unfallaufnahme beendet. Beide beteiligte

Fahrzeuge sind abgeschleppt. Über den exakten Unfallhergang wird nachberichtet.

Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall auf Speyerer Straße; Sperrung Richtung Schwetzingen;

Heidelberg (ots) – Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Speyerer Straße

in Richtung Schwetzingen ab der Kreuzung Diebsweg/Pleikartsförster Straße

stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Über den Hergang

des Unfalls, der sich kurz nach 7 Uhr ereignete, liegen noch keine Erkenntnisse

vor. Nach derzeitigen Informationen wurde zumindest eine Person schwer verletzt.

Heidelberg-Bergheim: Unter Alkoholeinfluss Rotlicht missachtet

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 03.40 Uhr, fiel die Fahrerin

einer Daimler Benz A-Klasse einer Streifenbesatzung des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte in Höhe der Bergheimer Straße/Czernyring zunächst auf, da sie

bei Rotlicht die dortige Ampel überquerte. Die Beamten nahmen die Hinterherfahrt

auf und stellten im weiteren Verlauf fest, dass der Pkw in Schlangenlinien

unterwegs war und die Fahrbahnmarkierung zur Mitte hin mehrfach überfuhr. Bei

der anschließenden Kontrolle der 24-jährigen Fahrerin konnte Alkoholgeruch in

der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen

Wert von 0,9 Promille. Daraufhin wurde der 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein der Dame wurde einbehalten. Sie sieht nun einer Anzeige wegen

des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Heidelberg BAB 5: Autobahnkreuz Heidelberg – Eine Verletzte nach Verkehrsunfall

Heidelberg (ots) – Am 05.12.2021 um 12:35 Uhr verlor eine 45-jährige VW-Fahrerin

beim Wechsel von der BAB 656 auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe aufgrund

regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mehrfach die

dortige Schutzplanke. Durch den Aufprall verletzte sich die Pkw-Führerin leicht

und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein örtliches

Krankenhaus eingeliefert werden. Aufgrund austretender Betriebsstoffe wurde die

Berufsfeuerwehr Heidelberg und die Autobahnmeisterei Mannheim zur Beseitigung

der Betriebsstoffe hinzugezogen. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten war die

Fahrbahn bis 15:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der

unfallbeschädigte Pkw musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Es

entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 EUR am Pkw und ca. 500 EUR an der

Schutzplanke.

Heidelberg – Ein Verletzter nach Rauchentwicklung in Wohnung,

Heidelberg (ots) – Ein am Samstagmorgen gegen 07.05 Uhr zunächst als

Wohnungsbrand in der Karlsruher Straße eingegangener Notruf stellte sich

glücklicherweise nur als Rauchentwicklung durch einen vermorten Wasserfilter

dar. Ein Bewohner des Mehrparteienhauses hatte den Wasserfilter wohl unachtsam

auf einer heißen Herdplatte in seiner Wohnung abgestellt und war dann zu Bett

gegangen. Im weiteren Verlauf wurde er etwas unsanft von der Feuerwehr geweckt,

die die Wohnungstür aufbrechen musste, da der Mann auf Klingel nicht reagierte.

Der 24-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Heidelberger

Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Während

der Einsatzmaßnahmen war die Karlsruher Straße für den Durchgangsverkehr

gesperrt. Die Sperrung, die auch den Straßenbahnbetrieb betraf, konnte gegen

07.35 Uhr bereits wieder aufgehoben werden.

Heidelberg – Wohnungsbrand in der Karlsruher Straße, PM Nr. 1

Heidelberg (ots) – Derzeit sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei

einem Wonungsbrand in der Karlsruher Straße vor Ort. Das Ausmaß ist noch noch

unklar. Die Karlsruher Straße ist momentan am Brandort voll gesperrt.

Heidelberg – Betrunken mit dem E-Scooter auf der Autobahn unterwegs

Heidelberg (ots) – Gleich mehrere Autofahrer meldeten am frühen Samstagmorgen

gegen 5.10 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der A 5 zwischen dem Autobahnkreuz

Heidelberg und der Anschlussstelle Dossenheim. Nach dem Eintreffen der Beamten

der Autobahnpolizei konnten diese beim 24-jährigen Fahrer aus Sandhausen starken

Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab

dann einen Wert von 1,5 Promille. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben

und sieht nun der Entziehung seines Führerscheins entgegen.

Heidelberg-Rohrbach: Auto aufgebrochen und Reifen gestohlen – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, und

Donnerstag, gegen 07:00 Uhr, entwendeten in der Straße „Im Breitspiel“ bislang

unbekannte Täter die beiden Vorderreifen sowie die Kennzeichen eines Opels. Das

Auto wurde durch die Täter auf Knochensteinen aufgebockt. Weiterhin schlugen die

Unbekannten eine Scheibe an dem Fahrzeug ein und durchsuchten den Innenraum nach

Wertgegenständen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen,

die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannte flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin; Polizei sucht nach der Autofahrerin und weiteren Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr befuhr eine

28-Jährige mit ihrem Fahrrad die Bergstraße in Richtung Heidelberg-Neuenheim.

Auf Höhe der Hausnummer 156 kam ihr eine bislang unbekannte Autofahrerin

entgegen, die aufgrund einer dortigen Engstelle kurzzeitig auf die Fahrbahn der

28-Jährigen ausweichen musste. Die Radfahrerin, die daraufhin stark abbremsen

musste, rutsche in der Folge weg und stürzte zu Boden. Zu einem Zusammenstoß mit

dem PKW kam es nicht. Die Fahrerin des PKWs hielt sofort an und erkundigte sich

nach dem Befinden der jungen Frau, die sich am Arm verletzt hatte. Nachdem der

hinzugerufene Rettungswagen an der Unfallstelle eingetroffen war, entfernte sich

die Autofahrerin in unbekannte Richtung. Die Versicherungsdaten hatten die

beiden Frauen bis dahin noch nicht ausgetauscht. Die 28-Jährige kam zur weiteren

Abklärung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach der unbekannten Frau,

die einen weißen Van oder SUV gefahren haben soll. Die Unfallverursacherin sowie

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 4111 zu melden.