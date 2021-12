Hirschberg-Leutershausen: 14-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Hirschberg-Leutershausen (ots) – Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wurde am

Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Leutershausen verletzt. Mit

Verdacht, neben Prellungen und Schürfwunden auch Kopfverletzungen erlitten zu

haben, wurde der Junge mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim ergaben, war der

Junge gegen 7.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem linken Gehweg der

Bahnhofstraße talwärts in Richtung Bergstraße unterwegs, als er beim Überqueren

der Beethovenstraße von einer 61-jährigen Fiat-Fahrerin erfasst wurde, die auf

der Beethovenstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Am Auto und am

Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Sinsheim: 18-jähriger Autofahrer unter Drogen

Sinsheim (ots) – Am Sonntagabend, gegen 22.20 Uhr, wurde das ein BMW auf der L

550, kurz vor dem Ortsteil Weiler angehalten und der 18-jährige Fahrer

kontrolliert. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der

18-Jährige unter Drogen stand. Ein erster Test bestätigte diesen Verdacht auf

Cannabis-Beeinflussung. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt. Der

Beifahrer des 18-Jährigen, der offenbar „clean“ war, fuhr das Auto seines

Freundes nach Hause. Die Ermittlungen dauern an.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich einer

oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude

in der Daimlerstraße und flexten einen Tresor auf. Ein Mitarbeiter stellte den

Einbruch am Sonntag gegen 09:45 Uhr fest und verständigte die Polizei. Der oder

die Täter hebelten eine Tür zu einer Lagerhalle auf und gelangten so in den

Gebäudekomplex. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten nach

Wertgegenständen und öffneten einen Tresor mit einem Trennschleifer. Die Höhe

des entstandenen Schadens ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis: PKW gerät in Vollbrand

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam

es in den Weinbergen oberhalb der K4169, Ortsausgang Rauenberg in Richtung

Galgenberg, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zum Brand eines PKW.

Ein 80-Jähriger war mit seinem Auto zu seinem Grundstück in den Weinbergen

gefahren. Als er gerade die Heimfahrt angetreten hatte, hörte er zuerst einen

lauten Knall und sah unmittelbar danach Flammen im Bereich des Motorraums. Der

Mann verließ sofort das Fahrzeug und versuchte eigenständig das Feuer zu

löschen, was ihm nicht gelang. Das Auto des 80-Jährigen brannte komplett aus und

musste durch die hinzugeeilte Feuerwehr mehrfach heruntergekühlt werden.

Anschließend wurde es mittels eines Traktors an einen für Feuerwehr und

Abschleppdienst zugänglichen Feldweg geschleppt und von dort dann abgeschleppt.

Rhein-Neckar-Kreis/FDS) Schwetzingen/Horb am Neckar – 13-Jährige vermisst – möglicher Hinwendungsort im Kreis Freudenstadt – Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Mannheim

Schwetzingen/Horb am Neckar (ots) – Seit Sonntagnachmittag, den 05.12.2021,

gegen 17:00 Uhr, wird die 13-jährige Leonie D. aus Schwetzingen vermisst. Sie

wurde zuletzt im Bereich des Bahnhofs in Schwetzingen gesehen. Die Vermisste

kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,60 Meter groß, von sehr schlanker Statur, lange, hellblonde Haare.

Bekleidet mit auffällig hellblauer Jacke mit Pelzkragen sowie einer schwarzen

Hose und weißen Turnschuhen. Sie führt Kopfhörer und einen Rucksack mit sich.

Als ein möglicher Hinwendungsort kommen im Bereich des hiesigen

Polizeipräsidiums Horb am Neckar und Umgebung in Frage. Die Hintergründe des

Verschwindens von Leonie D. sind derzeit noch unklar und Gegenstand der

aktuellen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.

Ein Bild der Vermissten kann hier abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwetzingen-vermisstenfahndung/

Zeugen, welchen die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort der

Person geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die

Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim oder unter 110 an den

Polizeinotruf zu wenden. Zudem nimmt auch jede andere Polizeidienststelle

Hinweise entgegen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit 14.000 EUR Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

gegen 13:44 Uhr an der Kreuzung L594/Südtangente/Hauptstraße. Ein 49-Jähriger

VW-Fahrer war auf der Südtangente von der B3 kommend unterwegs, als er an der

Einmündung zur Hauptstraße nach links abbiegen wollte, ohne ausreichend auf den

entgegenkommenden Verkehr zu achten. Infolgedessen kollidierte er mit einem

62-Jährigen Hyundai-Fahrer, welcher die L594 von Wiesloch kommend in Richtung B3

befuhr und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 14.000 EUR.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Frau kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab – 4.000 EUR Sachschaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 15:15 Uhr an der Anschlussstelle zur B3. Eine 52-Jährige Frau war mit

ihrem Hyundai auf dem Stralsunder Ring unterwegs, als sie an der Anschlussstelle

zur B3 in Fahrtrichtung Bruchsal auf die Bundesstraße auffahren wollte. In der

Kurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab, drehte

sich um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden beträgt rund 4.000 EUR.

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen – Zeugen gesucht!

Malsch (ots) – Am Sonntagabend bemerkte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma

einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Kahlbachring und verständigte die

Polizei. Ein unbekannter Täter versuchte mit einem Trennschleifer eine

Sicherheitsvorrichtung des Automaten zu durchtrennen, was ihm jedoch misslang.

Anschließend bearbeitete der Täter den Zigarettenautomaten so lange gewaltsam

mit einem unbekannten Werkzeug, bis er den Automaten geöffnet hatte. Er

entwendete sämtliche Zigarettenpackungen sowie das Bargeld und konnte unerkannt

flüchten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen Zigaretten auf unüblichen

Verkaufswegen angeboten werden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Sinsheim: Einbruch in Werkstatt des Flugsportrings; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein bislang

unbekannter Täter in die Werkstatt für Modellflugzeuge des Flugsportrings in der

Lilienthalstraße ein. Ob er Beute machte, steht noch nicht fest. Der Schaden an

den beiden beschädigten Fenstern dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu

melden.

Sinsheim: Einbrecher überrascht und flüchtet; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Gerade als ein Einbrecher versuchte, am frühen Freitagabend in

ein Haus in der Straße „Zur Schanz“ im Ortsteil Rohrbach einzubrechen, kehrten

die beiden Bewohner kurz vor 19 Uhr heim. Der Unbekannte ließ von der weiteren

Tatausführung ab und flüchtete über das Gartengrundstück in das angrenzende

Feld.

Der Täter hatte bereits die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen und war

unmittelbar davor, in die Wohnung einzudringen. Der Sachschaden blieb deshalb

gering.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat und/oder den Täter, bzw. verdächtige

Wahrnehmung entlang der Straße „Zur Schanz“ gemacht haben, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ L723: Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

Mannheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen kam es

am frühen Samstagmittag gegen 13:50 Uhr auf der L723 in Richtung Heidelberg in

Höhe der Brücke über der B3. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine

54-jährige Fahrerin eines PKW Renault aufgrund Unachtsamkeit auf einen an der

Ampel wartenden PKW Fiat einer 56-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der Fiat so stark beschleunigt, dass er einen vor ihm befindlichen PKW

Skoda einer 22-Jährigen auf den davor verkehrsbedingt wartenden PKW Ford einer

36-Jährigen aufschob. Die 56-jährige Fahrerin des PKW Fiat wurde hierbei

leichtverletzt und anschließend durch den hinzugerufenen Rettungsdienst, zur

weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben dieser

wurden die 22-Jährige Skoda-Fahrerin, sowie deren 22- und 23-jährigen Mitfahrer

und die 36-jährige Fahrerin des PKW Ford leicht verletzt. Diese mussten jedoch

nicht medizinisch versorgt werden. Zwei der vier beteiligten Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Das

Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt

insgesamt ca. 12.000 EUR.

Walldorf / BAB 6: Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen gesucht!

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Freitagmorgen, gegen 07.15 Uhr

kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen dem Autobahnkreuz

Walldorf und dem Parkplatz Geißheck zu einem Unfall zwischen einem BWM und einem

Sattelzug. Der BMW touchierte den Sattelzug im Heckbereich, wurde hierdurch nach

rechts abgewiesen und geriet unkontrolliert ins Schleudern. Die Fahrerin des BMW

wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Da

die Unfallschilderungen der Beteiligten voneinander abweichen sucht die Polizei

Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben. Zeugen werden gebeten sich unter

der Telefonnummer: 06227 – 358260 beim Verkehrskommissariat Walldorf zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus im Stadtteil Waid-Ofling

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Mittwoch dem 24.11.21 und Samstag

dem 04.12.21 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im

Weinheimer Stadtteil Waid-Ofling ein. Auf der Rückseite des Gebäudes teilte er

den Rolladen der Terrassentür in 2 Hälften und schlug ein Loch in deren

Verglasung. Hierdurch gelang es ihm die Schiebetür zu entriegeln. Als der

Wohnungseigentümer nach Hause zurückkehrte musste er feststellen, dass sämtliche

Räume, Schränke und Schubladen durchwühlt worden waren. Zum gegenwärtigen

Zeitpunkt ist der Umfang des Stehlgutes, sowie die Höhe des bei dem Einbruch

entstandenen Sachschadens Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten sich mit

dem zuständigen Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 in

Verbindung zu setzen.

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: 48-Jähriger und 50-Jähriger wegen Verdachts des gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Das Amtsgericht Mannheim erließ am vergangenen Samstag Haftbefehl gegen zwei

Männer im Alter von 48 und 50 Jahren. Der 48-Jährige soll in einem Supermarkt in

Ketsch einer 69-Jährigen in einem günstigen Moment den Geldbeutel aus der

Jackentasche entwendet haben. Die Frau hatte ihren zunächst in der Hand

gehaltenen Geldbeutel in die rechte Jackentasche gesteckt, als sie sich an einem

Verkaufsregal nach unten gebückt hatte. Diesen Moment soll der 48-Jährige

genutzt haben, um den Geldbeutel unbeobachtet aus der Jackentasche zu entwenden.

Die Geschädigte bemerkte das Fehlen der Geldbörse unmittelbar nachdem sie sich

wiederaufgerichtet hatte. Als sich die 69-Jährige an eine Kassiererin wandte, ob

eine Person gerade den Supermarkt verlassen habe, wurde sie von der Kassiererin

und einer weiteren Zeugin auf den 48-Jährigen aufmerksam gemacht. Dieser befand

sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Parkplatz des Supermarktes. Als der

Tatverdächtige bemerkte, dass die Tat entdeckt worden war, soll er den

Geldbeutel der 69-Jährigen samt Inhalt weggeworfen haben und zunächst

zielstrebig auf einen Ford zugelaufen sein. In diesem soll der 50-Jährige

Mittäter auf den 48-Jährigen gewartet haben. Der 50-Jährige soll nach Entdeckung

der Tat zunächst in Richtung Hockenheim davongefahren sein. Der 48-Jährige soll

daraufhin in dieselbe Richtung davongerannt sein, um später zuzusteigen. Dies

konnte durch die Zeugin beobachtet werden, welche sich unmittelbar nach

Bekanntwerden der Tat auf den Parkplatz begeben hatte, um dem 48-Jährigen zu

folgen.

Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim konnte anhand der von der Zeugin

übermittelten Beschreibung des Fahrzeuges dieses auf der L722 anhalten. Beide

Tatverdächtigen befanden sich im Fahrzeug. Zudem fanden die Beamten in dem

Fahrzeug mehrere Mobiltelefone, ein Navigationsgerät und etwa 1.000.- Euro

Bargeld.

Da die beiden deutschen Tatverdächtigen über keinen festen Wohnsitz innerhalb

Deutschlands verfügten und sich bei dem 48-Jährigen zudem Hinweise auf

gefälschte Identitätspapiere ergaben, erließ der zuständige Richter am

Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle

wegen Fluchtgefahr. Beide Tatverdächtigen wurden in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Ob es sich bei den aufgefundenen Mobiltelefonen und dem Bargeld ebenfalls um

Diebesgut handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft Mannheim und der zuständigen Ermittlungsgruppe des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt.

Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Personenkontrolle geflüchtet – Festnahme

Zuzenhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als die Streifenbesatzung des

Polizeireviers Sinsheim am Sonntag in den frühen Morgenstunden eine männliche

Person in der Hoffenheimer Straße kontrollieren wollte, flüchtete der junge Mann

prompt zu Fuß. Nur wenig später konnte dieser aber durch die beiden

Uniformierten – nach einer Verfolgung zu Fuß über mehrere Gärten hinweg – in der

Eichendorffstraße festgenommen werden. Der Grund der Flucht dürfte wohl der

Inhalt des Sportbeutels gewesen sein, den der 18-Jährige zuvor versteckte hatte:

Mehr als 22 Gramm Cannabis wurden darin festgestellt. Neben den

Betäubungsmitteln stellten die Beamten 500 Euro Bargeld und das Handy des jungen

Mannes sicher. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Goldschmuck entwendet – Zeugen gesucht

Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag kam es zu gleich zwei

Einbrüchen in Wiesenbach. 1. Im Zeitraum von 14:45 Uhr und 21:30 Uhr brachen ein

oder mehrere bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Vorstädter

Straße ein. Hierzu schoben der oder die Täter zunächst den Rollladen eines

Fensters nach oben und hebelten dieses dann auf. Im Haus waren mehrere Zimmer

durchwühlt worden. Der oder die Unbekannten entwendeten Goldschmuck und Bargeld,

die Höhe des Diebstahlsschadens ist bisher noch nicht bekannt.

Zudem wurde zwischen 18:30 Uhr und 20:45 Uhr die Terrassentüre einer

Doppelhaushälfte in der Bergstraße durch einen oder mehrere unbekannte Täter

aufgehebelt. Im Haus wurden nahezu alle Zimmer durchwühlt und durch den oder die

Unbekannten Goldschmuck und zumindest eine hochwertige Uhr entwendet. Der

Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und prüft zudem, ob ein Zusammenhang

zwischen den beiden Taten besteht. Zeugen, die verdächtige Personen oder

Fahrzeuge beobachtet haben, können sich an den Kriminaldauerdienst unter der

Rufnummer 0621 174 – 4444 wenden.

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis: Unglücksfall – Mann gestürzt und von PKW erfasst

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Vormittag gegen 10:45 Uhr

stürzte ein 74-jähriger Mann aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Gehweg in

Höhe einer Schreinerei in der Weinheimer Straße. Hier wurde der Mann von einem

Fahrzeug überrollt, dessen Fahrer gerade dabei war, auf der abschüssigen

Ausfahrt der Schreinerei auf die Weinheimer Straße auszufahren. Der 74-Jährige

wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen

übernommen.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Gullydeckel ausgehoben – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr stellte

ein aufmerksamer Zeuge fest, dass unbekannte Täter in der Straße „am

Leimbachring“ mehrere Gullydeckel aus der Verankerung gehoben hatten. Durch das

Vorgehen der Täter entstand eine Gefahrenstelle für Personen und Fahrzeuge. Die

Polizei ermittelt daher wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter

06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 7-Jähriger bei Unfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr kam es im

verkehrsberuhigten Bereich in der Lochheimer Straße auf Höhe der Einmündung

Robert-Schumann-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind mit

einem Hyundai zusammenstieß. Das Kind bog zuvor von der Robert-Schumann-Straße

in Richtung Konrad-Adenauer-Straße ab und fuhr dem Hyundai entgegen. Da der

7-Jährige in der Folge die Kontrolle über das Fahrrad verlor, kollidierte er mit

der Fahrerseite des PKWs. Durch den Sturz vom Fahrrad erlitt das Kind leichte

Verletzungen, musste jedoch nicht weiter behandelt werden. Die Polizei ermittelt

nun den genauen Unfallhergang. Sollten Zeugen diesen beobachtet haben, werden

diese gebeten, sich unter 06222/5709-0 telefonisch beim Polizeirevier Wiesloch

zu melden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Fitnessstudio-Parkplatz – Zeugen gesucht

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag zwischen 17 und 18:30 Uhr

beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen parkenden Volvo im

Spännigweg auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Der Unbekannte blieb

vermutlich beim Parkvorgang an der Stoßstange des Volvos hängen und verursachte

dabei einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Danach entfernte sich der

Unfallfahrer vom Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das

Polizeirevier Weinheim ermittelt jetzt wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise werden

unter 06201/1003-0 entgegengenommen.

Sinsheim: Junger Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt; Kripo ermittelt

Sinsheim (ots) – Am späten Montagvormittag, kurz vor 11.30 Uhr, wurde ein

19-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung auf der Alla-Hopp-Anlage mit einem

Messer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ein Tatverdächtiger wurde unmittelbar nach der Tat, unweit des Tatorts,

vorläufig festgenommen.

Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Der Tatort ist derzeit abgesperrt. Die Zentrale Kriminaltechnik ist zur

Spurensicherung angefordert.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Tat selbst sind Gegenstand der

Ermittlungen.

Leimen, St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Räder am PKW entwendet – Zeugen gesucht

Leimen, St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 0:30

Uhr stellte ein 55-jähriger Mann seinen BMW in der Hohenstauferallee ab. Als der

Mann gegen 10 Uhr am Sonntagvormittag zurückkehrte, stellte er fest, dass bisher

unbekannte Täter alle Räder des Fahrzeuges entwendet und den PKW auf Steine

aufgebockt hatten. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen besonders

schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben

können, werden gebeten, sich unter 06222/5709-0 telefonisch zu melden.