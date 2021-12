Hilflos und stark alkoholisiert

Kaiserslautern (ots) – Eine stark alkoholisierte Person hat das Ordnungsamt am

Samstagabend in der Altenwoogstraße aufgefunden. Der 31-Jährige war sichtlich

alkoholisiert und in einem hilflosen Zustand. Der Mann war den Beamten bekannt,

da er zuvor bereits Opfer einer Körperverletzung geworden war. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Der Mann wurde daher dem

hinzugerufenen Rettungsdienst übergeben und ins Westpfalzklinikum verbracht.

Mit Pfefferspray attackiert

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Angriff mit Pfefferspray sind in der Innenstadt

eine Frau und ein Mann leicht verletzt worden. Die Beiden warteten kurz nach

Mitternacht in der Burgstraße auf ein Taxi, als sie von zwei Männern

angesprochen wurden, die ein Gespräch anfangen wollten. Als sich die Opfer

darauf nicht einlassen wollten, gingen die Täter einige Schritte weiter, bevor

sie sich umdrehten und den Geschädigten unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht

sprühten. Nach der Attacke flüchteten die Angreifer in Richtung Pfalztheater.

Brand in Treppenhaus

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagmorgen ist es in einem Wohnhaus in der

Mühlstraße zu einem Brand gekommen. Aufmerksame Zeugen hatten Brandgeruch und

Rauchentwicklung gemeldet. Durch Kräfte der Berufsfeuerwehr wurde das Gebäude

abgesucht und der Brandherd in einem Raum unter dem Treppenhaus lokalisiert.

Dort war ein Stuhl in Brand geraten und konnte schnell von den Wehrleuten

gelöscht werden. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die Ermittlungen, Personen

kamen nicht zu Schaden.

BMW beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Der 29-Jährige Besitzer eines BMW stellte sein Auto am

Samstagabend um 22 Uhr in der Dansenberger Straße zum Parken ab. Als er am

Sonntagmorgen um 08.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er einen

Unfallschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite fest.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den angerichteten

Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen

Unfallflucht. |mhm

Nach Auseinandersetzung betrunken Auto gefahren

Kaiserslautern (ots) – Obwohl er Alkohol konsumiert hatte, setzte sich ein

40-Jähriger nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin am frühen Sonntagmorgen

in sein Auto und fuhr davon. Eine Streife der Polizei entdeckte den Fahrer um

4:45 Uhr in der Siegelbacher Straße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus,

dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Die Beamten nahmen den Beschuldigten mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine

Blutprobe entnommen. Sein Autoschlüssel und der Führerschein wurden

sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. Weil er

zuvor seine Lebensgefährtin verletzt und Gegenstände beschädigt haben soll,

werden auch Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung geführt.

|mhm

Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehrere E-Scooter-Fahrer hat die Polizei

am Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Dabei fielen zwei Männer gleich aus mehreren

Gründen auf.

Zu vorgerückter Stunde in der Nacht zu Sonntag zog ein Scooter-Fahrer am

Stiftsplatz die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich. Als der junge Mann das

Polizeifahrzeug erkannte, machte er einen „Schwenk“, fuhr zwischen den Pollern

und Sitzmöglichkeiten durch auf den Stiftsplatz und wollte ganz offensichtlich

einer möglichen Kontrolle aus dem Weg gehen.

Dabei hatte er jedoch nicht bedacht, dass wegen des noch aufgebauten

Weihnachtsmarktes der Stiftsplatz aktuell auch für vierrädrige Fahrzeuge

befahrbar ist. In dem Moment, als er es realisierte, machte der Rollerfahrer

erneut einen Schwenk, fuhr wieder zwischen den Pollern durch und setzte seine

Fahrt in Richtung Rummelstraße fort.

Die Polizisten folgten ihm schließlich zu Fuß, konnten ihn einholen und stoppen.

Bei der Kontrolle wurde schnell klar, warum der 23-Jährige das Weite suchen

wollte: Er war stark alkoholisiert – ein Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel

von 1,65 Promille. Der junge Mann musste mit zur Dienststelle kommen, sich eine

Blutprobe entnehmen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Doch damit nicht genug: Als er die Polizeidienststelle verließ, stieg der

23-Jährige erneut auf einen E-Scooter, der in der Nähe stand, und fuhr damit

los. Er konnte aber ein zweites Mal gestoppt werden. Auf den Mann kommen diverse

Anzeigen zu.

Am frühen Sonntagmorgen stoppten Polizeibeamte in der Karl-Marx-Straße die

Fahrer eines E-Scooters sowie eines Self-Balancing-Scooters. Da letzterer keine

Straßenzulassung hat, muss der 23-jährige Fahrer mit einer Strafanzeige wegen

Fahrens ohne Versicherungsschutz rechnen.

Während einer Streifenfahrt am Sonntagvormittag wurden Polizeibeamte gegen 10.40

Uhr auf der L388 zwischen Katzweiler und Mehlbach auf einen E-Scooter

aufmerksam, der auf dem Fahrradweg fuhr und keine Versicherungskennzeichen trug.

Als die Beamten den Fahrer stoppten, zeigte der 31-jährige Mann drogentypisches

Verhalten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf zwei

verschiedene Betäubungsmittel-Gruppen.

Daraufhin wurden auch die Sachen des Mannes durchsucht. Dabei kamen in seinem

Rucksack eine grünliche Pflanzenblüte sowie eine pastenähnliche weiße Substanz

zum Vorschein. Darüber hinaus wurden Utensilien entdeckt, wie sie von

Drogenkonsumenten benutzt werden. Die Sachen wurden sichergestellt und gegen den

31-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

eingeleitet. Die Ermittlungen – auch wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren unter Drogeneinfluss – dauern ebenfalls

an. |cri

Wer hat den Hyundai gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntag aus der

Bremerstraße gemeldet worden. Die genaue Unfallzeit ist unklar. Zeugen, die

etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Die Halterin des betroffenen Hyundai i10 entdeckte am Sonntag gegen 12.50 Uhr

die „Bescherung“: Ein anderer Wagen war offensichtlich beim Vorbeifahren gegen

ihren Pkw gestoßen und hatte ihn auf der Fahrerseite beschädigt – sowohl der

Lack war zerkratzt als auch der Außenspiegel kaputt.

Vom Verursacher fehlt leider jede Spur. Und da der Hyundai seit Mittwoch

vergangener Woche in Höhe des Hauses Nummer 27 abgestellt war und seitdem nicht

benutzt wurde, kann die Unfallzeit nicht näher eingegrenzt werden. |cri

Leichtes Spiel für Diebe

Kaiserslautern (ots) – Leichtes Spiel hatten Diebe am Sonntag in der

Königstraße. Die Unbekannten fanden ein Auto, das unverschlossen abgestellt war – sie brauchten nur die Tür zu öffnen und sich aus dem Innenraum zu bedienen.

Der Halter des Fahrzeugs stellte am Mittag gegen 12 Uhr fest, dass Unbefugte in

den Wagen eingedrungen waren und den Innenraum durchsucht haben. Ersten

Überprüfungen zufolge, fehlen Dokumente. Eine genaue Auflistung will der

Seat-Besitzer schriftlich nachreichen.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon

0631 / 369 – 2150 entgegen. |cri

Amtsbekannter 46-Jähriger macht Ärger

Kaiserslautern (ots) – Eine Reihe von Strafanzeigen hat sich ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Sonntagnachmittag eingehandelt. Der amtsbekannte 46-Jährige fiel

gleich mehrfach unangenehm auf.

Gegen 14.50 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er den Mann dabei

beobachtet hatte, wie dieser in der Marktstraße gegen ein Haus pinkelte. Noch

während die Streife nach der beschriebenen Person suchte, ging der nächste Anruf

ein – diesmal meldeten Passanten den Mann aus dem Bereich Bismarckstraße.

Kurz darauf meldete der Zeuge des ersten Vorfalls in der Marktstraße, dass der

derselbe Mann nun wieder zurück sei und jetzt Passanten mit einem Messer

bedrohen würde.

Die Streife konnte den amtsbekannten Mann an der Ecke

Schneiderstraße/Marktstraße stellen. Wegen des Hinweises auf das Messer wurde er

aufgefordert, die Hände aus den Taschen zu nehmen und sich auf den Boden zu

legen – dem kam der Mann jedoch nicht nach. Er wurde deshalb von den Polizisten

zu Boden gebracht, gefesselt und durchsucht. Dabei wurde das Messer gefunden und

sichergestellt. Unterdessen krakeelte der 46-Jährige lautstark herum und

skandierte auch rechtspopulistische Parolen. Auch hier kam er der Aufforderung,

dies zu unterlassen, nicht nach.

Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Auf

dem Weg zur Dienststelle beleidigte er unentwegt die Polizeibeamten. Einen

Alkoholtest verweigerte er. Stattdessen skandierte er weiter seine Parolen,

beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte.

Auf richterliche Anordnung wurde der Mann in einer Zelle untergebracht –

vorläufig bis zum späten Abend, je nach seinem Verhalten auch bis zum nächsten

Morgen. |cri