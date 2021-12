Odenheim – Mehrere Verkehrsteilnehmer zwischen Odenheim und Eichelberg gefährdet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Durch seine offensichtlich unsichere Fahrweise gefährdete ein

Autofahrer am Sonntag gegen 15.15 Uhr zwischen Odenheim und Eichelberg mehrere

andere Verkehrsteilnehmer.

Der Fahrer überfuhr mit seinem Pkw mehrfach die mittlere Fahrbahnbegrenzung,

lediglich durch ausweichen anderer Verkehrsteilnehmer konnte eine Kollision

verhindert werden. Schließlich stellte die herbeigerufene Polizei den Fahrer in

Eichelberg.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 3 Promille. Er

musste die Beamten daraufhin auf die Dienststelle begleiten und sich einer

Blutprobe unterziehen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Weitere Gefährdete und Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad

Schönborn unter 07253/8026-0 zu melden.

Ettlingen- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag kam es auf der Landesstraße

562 Höhe Wattkopfortal zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei entstand ein

Sachschaden an einem Ampelmast von rund 2.500 Euro.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer am

02.12.2021, gegen 12:50 mit seinem Fahrzeug vom Wattkopftunnel kommend auf der

L562 in Richtung Busenbach Bahnhof. Als er nach rechts auf die Pforzheimer

Straße in Richtung Ettlingen abbiegen wollte, geriet er auf den dortigen

Grünstreifen und beschädigte dabei eine Lichtzeichenanlage. Trotz des

entstandenen Sachschadens machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub,

weshalb der Verkehrsdienst Karlsruhe auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden

gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721 666-4227 zu melden.

Oberderdingen- Mehrere Einbrüche in der Nacht von Sonntag auf Montag – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei Einbrüche sowie einen Einbruchsversuch musste die Polizei

von Sonntag auf Montag in Oberderdingen verzeichnen.

Zwischen 19:15 Uhr und 07:00 Uhr verschafften sich die bislang unbekannten Täter

über ein Bürofenster gewaltsam Zutritt in einen Jugendtreff in der

Aschingerstraße. Im Büroraum selbst öffneten die Langfinger mithilfe eines

Schlüssels den dort befindlichen Tresor und nahmen Bargeld im unteren

dreistelligen Bereich an sich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in ein Clubhaus in der Straße „Am Stadion“.

Hier gelangten die Diebe gewaltsam über die Eingangstür in die Gaststätte.

Anschließend betraten sie den Schankraum und öffneten hier im Tresenbereich

mehrere Schubladen und durchwühlten diese. Auch mehrere im Gaststättenbereich

befindliche Geldkassetten öffneten sie und nahmen das darin befindliche Bargeld

an sich. Der Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte

aber vermutlich zwischen 100 und 200 EUR liegen.

Auch die Vereinsgaststätte neben an wurde von den Dieben aufgesucht. Hier

scheiterten sie jedoch an der massiven Eingangstür, weshalb sie kurzer Hand von

ihrem Vorhaben abließen.

Der Polizeiposten Oberderdingen ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der

Nacht auf Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten,

sich tagsüber unter der Telefonnummer 07045 561 zu melden.

Karlsruhe – Hydrant durch Unbekannte beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Drei bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag gegen

23:30 Uhr einen Wasserhydranten in Höhe der Kapellenstraße 68.

Durch die Beschädigung des Hydranten trat Wasser aus. Die herbeigerufenen

Mitarbeiter der Stadtwerke mussten das Wasser abstellen. Außerdem warfen die

Täter Verkehrszeichen einer nahegelegenen Baustelle um. Eine sofort eingeleitete

Fahndung nach den Verdächtigen verlief negativ. Die Höhe des Sachschadens kann

derzeit noch nicht beziffert werden.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den drei

Unbekannten machen kann. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier

Marktplatz unter 0721/666-3311 erbeten.

Malsch – E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Malsch (ots) – Ein 39-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Donnerstag gegen

9:40 Uhr Höhe der Tankstelle in Neumalsch von einem Pkw erfasst und verletzte

sich hierbei leicht.

Der vermeintliche 60-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem Auto von der

Tankstelle nach rechts auf die Bundesstraße 3 einbiegen. Hierbei übersah er den

aus Richtung Rastatt herannahenden E-Scooter-Fahrer. Trotz einer eingeleiteten

Bremsung konnte der 39-Jährige den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den

Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Außerdem entstand ein

Gesamtsachschaden von ca. 500 Euro.

Ettlingen – Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Ettlingen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 17:20 Uhr am

Ettlinger Silberstreifen, als der 24-jährige Fahrer eines VW einen

bevorrechtigten 40-jährigen Suzuki-Fahrer übersah.

Der junge Mann wollte von der Bundesstraße 3 kommend nach links auf die

Landesstraße 556 in Richtung Rheinstetten abbiegen. Hierbei missachtete er den

Vorrang des 40-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand

verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 11.000 Euro.

Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bruchsal – Einbruch in Apotheke

Bruchsal (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitagmorgen

gegen 05:00 Uhr Zutritt zu einer Apotheke in Untergrombach.

Im Innern durchsuchte der Dieb die Büroräumlichkeiten und löste hierbei die

Alarmanlage aus. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde – wohl aufgrund der Alarmsicherung

-nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Bruchsal – Autofahrerin verursachte Verkehrsunfall und flüchtete

Bruchsal (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Bruchsal

beim alten Güterbahnhof unter Beteiligung eines Autos und einer Radfahrerin ist

die Pkw-Fahrerin geflüchtet.

Wie die Feststellungen des Polizeireviers Bruchsal ergeben haben, war die

Autofahrerin gegen 16:10 Uhr auf der Werner-Von¬Siemensstraße vom Bahnhof

kommend in Richtung des Alten Güterbahnhofs unterwegs und wollte nach links

abbiegen. Dabei beschleunigte sie und übersah die in gleicher Richtung auf dem

Radweg befindliche Radfahrerin. Es kam zum Unfall, die 65-Jährige

Zweiradfahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Obwohl die Pkw-Fahrerin

dies laut Zeugenaussagen bemerkt haben muss, flüchtete sie.

Die weiteren Ermittlungen zur Verursacherin, deren Fahrzeugkennzeichen

weitestgehend bekannt ist, hat die auf Unfallfluchten spezialisierte

Verkehrsgruppe des Polizeipräsidiums Karlsruhe übernommen.

Bruchsal – Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bruchsal (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von 15.000 Euro

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen

13:20 Uhr in Bruchsal ereignet hat.

Ein 54-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr zunächst einen Feldweg zwischen Bruchsal und

Unteröwisheim in Fahrtrichtung Bruchsal. Hierbei achtete er an einer Einmündung

offenbar nicht auf einen von rechts kommenden 21-Jährigen Autofahrer. Dieser

fuhr in der Folge seitlich in den Pkw des 54-Jährigen. Die Beifahrerin des

Unfallkontrahenten trug dabei leichte Verletzungen davon. Zudem musste der Pkw

des 21-Jährigen abgeschleppt werden.

Karlsruhe Neureut – Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend zwischen

19:00 Uhr und 22:40 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Neureut in der

Unterfeldstraße.

Die Einbrecher gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentüre im Erdgeschoss in

die Wohnräumlichkeiten. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden ob etwas

entwendet wurde. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr

als 1500 Euro.

Zur Spurensuche wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die weiteren

Ermittlungen dauern noch an.

Karlsruhe – Brandstifter aus Oberreut ermittelt

Karlsruhe (ots) – Der Beschuldigte der versuchten schweren Brandstiftung vom 18.

November in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Oberreut konnte nach umfangreichen

Ermittlungen festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe entlassen.

Während der Ermittlungen zur Brandstiftung an einer Fußmatte in einem

Mehrfamilienhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße erhärtete sich der Verdacht

gegen einen 43-Jährigen aus der Nachbarschaft. Grund für die Brandstiftung sind

wohl finanzielle Streitigkeiten.

Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen konnten weitere Beweismittel aufgefunden

werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Nach Zutrittsverbot Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Karlsruhe (ots) – Ein aggressiv gestimmter 52-Jähriger griff nach einem

Zutrittsverbot in ein Karlsruher Lokal in der Nacht zum Samstag mehrere

Polizeibeamte an und beleidigte sie.

Nach bisherigen Erkenntnissen war dem aus Rumänien stammenden Mann kurz vor

Mitternacht mangels Impfnachweis der Zutritt in eine Gaststätte der Kaiserstraße

verwehrt worden. Wohl aus Wut darüber zerbarst der 52-Jährige zunächst eine

Glasflasche und verletzte sich dabei selbst am Kopf. Seine Tasche ließ der Mann

zurück. Er begab sich darauf ins Freie und zog in der Folge offenbar die

Aufmerksamkeit eines Passanten auf sich, der einen Raub mutmaßte und die Polizei

verständigte.

Die hinzubeorderten Polizeibeamten fanden schließlich dessen Umhängetasche im

Gasthaus, was ein Raubdelikt ausschloss und händigten sie aus. Eine Behandlung

seiner Kopfwunde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst lehnte der 52-Jährige

indessen ab.

Im Anschluss wurde der mutmaßlich alkoholisierte Mann zunehmend aggressiver und

begann, auf der Kaiserstraße lauthals zu schreien. Einen daraufhin erteilten

Platzverweis wollte er nicht befolgen. Stattdessen beleidigte er die Polizisten

und versuchte, nach ihnen zu treten. Danach wurde er gefesselt. In diesen

Verlauf mischte sich noch ein bis dahin unbeteiligter Passant ein, der mit den

polizeilichen Maßnahmen offenbar nicht einverstanden war.

Am Ende wurde der 52 Jahre alte Mann zur ambulanten Behandlung in eine Klinik

gebracht und kam anschließend wieder auf freien Fuß.

Karlsruhe – Polizei löste „Technoparty“ auf

Karlsruhe (ots) – Eine Party in einer ehemaligen Gaststätte in Rintheim musste

die Polizei am frühen Samstagmorgen auflösen. Nachdem von einer Person über die

sozialen Medien zu einer Party von Freitag auf Samstag eingeladen worden war,

wurde der Veranstaltungsort, eine ehemalige Gaststätte, überprüft. Dort wurden

ca. 40 Personen angetroffen, die bei lauter Musik feierten und Alkohol

konsumierten. Es wurden weder Mund-Nasen-Schutz getragen noch Abstände

eingehalten. Im Rahmen der Kontrolle wurden zunächst mehrere Tütchen mit

Betäubungsmittel, die auf dem Boden lagen, aufgefunden. Die anschließende

Durchsuchung der Personen förderte weiteres Betäubungsmittel zu Tage.

Nach Durchführung der ersten erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde die

Feier beendet und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit wird geprüft, in wie

weit die Kosten des Polizeieinsatzes dem Veranstalter der Party in Rechnung

gestellt werden können.

Weingarten – Einbruch in Jugendtreff

Weingarten (ots) – Unbekannte verübten in der Nacht zum Samstag einen Einbruch

in den Jugendtreff Weingarten. Im Zeitraum zwischen Samstag, 22:20 Uhr, und

Sonntagmittag verschafften sich die Täter über eine Tür gewaltsam Zutritt in die

Räume des in der Dörnigstraße gelegenen Anwesens. Anschließend durchwühlten sie

die Büros und entwendeten eine Bohrmaschine. Der entstandene Sachschaden ist

bislang nicht bekannt.

Bruchsal – Streit in Kneipe eskaliert

Karlsruhe (ots) – Streitigkeiten aus bislang ungeklärter Ursache eskalierten in

der Nacht zum Sonntag in einem Lokal am Friedrichsplatz in Bruchsal. Eine Person

wurde mit einem Messer leicht an der Hand verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Gäste eines Lokals in der Bruchsaler Innenstadt meldeten am späten

Samstagabend, gegen 23 Uhr, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Beim

Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich schließlich heraus, dass ein

32-jähriger Gast wohl einem 43-Jährigen mit dem Bein den Weg versperrt hatte.

Nach ersten Ermittlungen trat der 43-Jährige dann offenbar gegen das Bein des

32-Jährigen. Aus dieser Situation heraus entstand wohl ein Tumult, der im

Einsatz eines Messers mündete. Das Messer war offenbar von dem 43-Jährigen

geführt worden.

Der 32-jährige Geschädigte wurde leicht an der Hand verletzt. Er war stark

alkoholisiert.

Stutensee – Einbruch in Corona-Testzentrum – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum

Samstag Gewaltsam Zutritt in ein Corona-Testzentrum in der Friedrich-List-Straße

in Blankenloch.

Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten die Diebe die Containertür vermutlich

mithilfe eines Hebelwerkzeugs und gelangten so in das Testzentrum. Hier nahmen

sie insgesamt 3750 Corona-Schnelltests an sich. Mit ihrer Beute von rund 10.800

Euro machten sich die Täter bislang unerkannt aus dem Staub.

Zeugen hierzu werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruh-Waldstadt

unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Alkoholisierter 62-Jähriger sorgt wiederholt für Einsatz von Spezialkräften der Polizei

Karlsruhe-Südstadt (ots) – Erneut musste die Polizei unter Einsatz des

Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg am Sonntagabend in der Karlsruher

Südstadt einen alkoholisierten 62-Jährigen festnehmen, der am späten Nachmittag

seine Ehefrau geschlagen und mit dem Tode bedroht hatte.

Die Frau war gegen 16.55 Uhr aus der gemeinsamen Wohnung in der Augartenstraße

zu einer Nachbarin geflüchtet, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Gegenüber den hinzugeeilten Beamten äußerte die 59-Jährige, ihr Mann sei im

Besitz einer Maschinenpistole sowie einer Handgranate.

Aufgrund von mehreren vergleichbaren Ereignissen in der Vergangenheit wurde der

betroffene Bereich von der Polizei weiträumig abgesperrt. Zudem errichtete die

Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Straße unterhalb der Wohnung ein Sprungkissen.

Der polizeibekannte 62-Jährige ist psychisch erheblich beeinträchtigt und gilt

nicht zuletzt auch wegen einer latenten Suizidgefahr als unberechenbar.

Letztlich drangen die Spezialkräfte gegen 19.45 Uhr in die Wohnung ein und

nahmen ihn widerstandslos fest. Er wurde anschließend in der Psychiatrie einer

Klinik untergebracht. Auch seine Frau musste aufgrund ihrer Verfassung in

ärztliche Obhut gegeben werden.

In der Wohnung beschlagnahmte die Polizei die Nachbildungen einer

Maschinenpistole, vier Schreckschuss- und Luftdruckhandfeuerwaffen, zwei

Schalldämpfer, sechs Magazine mit diverser Munition nebst mehreren Messern

unterschiedlicher Klingenlänge.

Ettlingen- Gleich zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Aufbrüche von Zigarettenautomaten musste die

Polizei am vergangenen Wochenende in Ettlingen-West verzeichnen.

Nach bisherigem Sachstand öffneten die Täter vermutlich zur Nachtzeit mit

brachialer Gewalt die Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße. Im Anschluss

entnahmen sie die darin befindlichen Zigarettenschachteln. Des Weiteren nahmen

sie das in einem Stahlfach befindliche Bargeld an sich und warfen letztendlich

das Behältnis einfach weg. Wie hoch der durch die Täter entstandene

Gesamtschaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Das Polizeirevier Ettlingen ist auf der Suche Zeugen, die sich unter der

Telefonnummer 07243 32000 melden können.

Karlsruhe- Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Auf der Linkenheimer Landstraße, Höhe Neureut, kam es am

frühen Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 40 Jahre

alte Autofahrerin schwer verletzt wurde. Der hierbei entstandene Gesamtschaden

wird auf rund 43.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 40-jährige Unfallverursacherin, gegen

03:10 Uhr, von der Moldaustraße in Richtung Linkenheimer Landstraße und wollte

auf dieser nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des in

Richtung Innenstadt fahrenden Vito-Fahrers und kollidierte mit diesem. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt.

Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Der 31-jährige Vito-Fahrer wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung in

der Klinik war nicht notwendig.

Zur Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung

Innenstadt voll gesperrt werden.

Karlsruhe – Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – zwei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Auf der Bundesstraße 36, kurz vor der Abfahrt Neureut-Süd in

Richtung Mannheim, kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen.

Der 51-jähriger Fahrer eines Sattelzugs fuhr gegen 14.25 Uhr auf dem linken

Fahrstreifen der Bundesstraße 36 um einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden

Lkw zu überholen. Kurz nach der Unterführung Welschneureuter Straße wollte der

51- Jährige wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln, übersah hierbei aber

den im toten Winkel fahrenden VW eines 37-jährigen Fahrers und touchierte

diesen. In der Folge kam der VW ins Schleudern, kollidierte nochmals mit dem

Sattelzug und schleuderte anschließend über die linke Fahrspur. Dort kollidiert

der VW noch mit dem Mercedes eines 81-jährigen Fahrers, welcher noch versuchte

nach rechts auszuweichen.

Durch den Unfall wurden der 37- und der 81-Jährige leicht verletzt. Eine

hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte den 37-Jährigen jedoch vorsorglich

in ein Krankenhaus.

Zur Unfallaufnahme und während den Aufräumarbeiten musste die Strecke bis gegen

16.00 Uhr gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden

beziffert sich auf geschätzte 15.000 Euro.

Bruchsal -Bretten – Ersthelfer nach Reanimation im REWE gesucht

Karlsruhe (ots) – Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch

Ersthelfer verstarb am Samstag gegen 10:40 Uhr eine Frau im REWE-Einkaufsmarkt

im Kraichgau Center in Bretten eines natürlichen Todes. Die Ersthelfer werden

gebeten, sich umgehend mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen, da bei der Verstorbenen

eine ansteckende Krankheit festgestellt wurde.

Karlsruhe – Schäferhund beschlagnahmt Streifenwagen

Karlsruhe (ots) – Ein streunender Schäferhund flüchtete sich am Donnerstag gegen

06:35 Uhr im Bereich der Rheinhafenstaße in Mühlburg vor den anrückenden

Polizeibeamten in deren Streifenwagen und verweigerte trotz guten Zuredens,

diesen wieder zu verlassen.

Der Streuner „Wolfi“ war erst kürzlich bei seiner neuen Besitzerin eingezogen

und hatte ihr offenbar verschwiegen, dass er Türen allein öffnen kann. Dieses

Talent machte sich der Schäferhund zunutze und ging am Donnerstagmorgen alleine

auf Entdeckungstour. Als „Wolfi“ die Polizeibeamten herankommen sah, um ihn

einzufangen, gab es für ihn nur einen Ausweg: er sprang kurzerhand in den

Streifenwagen und nahm ihn in Beschlag. Den Bemühungen der Polizisten, ihn zum

Verlassen des Wagens zu bewegen, erwiderte der Vierbeiner mit einem

überzeugenden Knurren.

Letztlich konnte der Übeltäter von den erfahrenen Beamten der

Polizeihundestaffel von seinem Irrtum überzeugt werden, dass der Streifenwagen

seine neue Hundehütte sei. „Wolfi“ wurde im Rahmen eines belehrenden Gesprächs

mit der Hundebesitzerin übergeben.

Karlsruhe-Neureut – Einbrecher von Hausbesitzer überrascht – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Einbrecher ist am Samstag gegen 18:30 Uhr beim

Einbruchsversuch in ein Haus im Kleiberweg in Neureut überrascht worden.

Der unbekannte Täter war gerade im Begriff, die Terrassentür aufzuhebeln, als

der Hausbesitzer zurückkehrte. Der Langfinger flüchtete sofort und hinterließ

einen Sachschaden von 800 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 – 30 Jahre alt, ca. 165

cm groß, südländisches Aussehen. Über die Bekleidung konnte keine Angabe gemacht

werden.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

Bruchsal – Nach Zusammenstoß in Gegenverkehr geraten

Karlsruhe (ots) – Nach dem Zusammenstoß zweier Pkw geriet am Sonntag gegen 11.40

Uhr auf der Florian-Geyer-Straße ein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und

kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Ein 54-Jähriger bog mit seinem Fahrzeug von der Florian-Geyer-Straße nach links

in die Franz-Sigel-Straße ab, übersah hierbei offensichtlich einen

vorfahrtsberechtigten Pkw, dieser geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit

einem weiteren Fahrzeug. Dessen Fahrer konnte sein Fahrzeug geistesgegenwärtig

vor dem Aufprall zum Stillstand bringen, so dass vermutlich Schlimmeres

verhindert werden konnte. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren in der Folge

nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich

auf mehrere Tausend Euro.

Rheinstetten – Unbekannte Einbrecher entwenden Tresor

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstag und Sonntagmittag

in ein Wohnanwesen in der Forchheimer Odenwaldstraße ein.

Sie schlugen eine Fensterscheibe des Hauses ein und gelangten mutmaßlich so in

das Innere des Wohnanwesens. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Hierbei entwendeten sie einen Tresor. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000

Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter Telefon: 07243

32000 zu melden.