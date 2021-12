27-Jährige bei Auseinandersetzung verletzt, Flörsheim, Bahnhofstraße, 05.12.2021, 02.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde eine 27-jährige Frau in der Bahnhofstraße in Flörsheim bei einer Auseinandersetzung verletzt. Die alkoholisierte 27-Jährige war gegen 02.00 Uhr in einer Bar mit einer Gruppe aus etwa fünf Männern in eine verbale Auseinandersetzung geraten, welche sich dann schließlich nach draußen verlagerte. Dort soll die Frau dann von einem der Männer angegriffen worden sein. Die Verletzte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

Farbschmierereien auf Baustelle,

Hattersheim, Eddersheim, Posten-19-Weg, 02.12.2021, 18.00 Uhr bis 04.12.2021, 11.00 Uhr,

(pl)Auf einem Baugrundstück in dem Posten-19-Weg in Edderheim haben unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag Stahlträger und Baumaterialien mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Schriftzügen besprüht. Hierdurch wurde ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Einbruch in Bürogebäude,

Sulzbach, Otto-Volger-Straße, 04.12.2021, 02.20 Uhr,

(pl)In der Otto-Volger-Straße in Sulzbach wurde in der Nacht zum Samstag ein Bürogebäude von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen gegen 02.20 Uhr in das Gebäude ein, durchsuchten die Schreibtische und Schränke und ergriffen anschließend die Flucht. Offensichtlich wurde bei dem Einbruch ein Autoschlüssel entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

VW Passat gestohlen,

Bad Soden, Neuenhain, Schwalbacher Straße, 05.12.2021, 01.30 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag haben Autodiebe in Neuenhain einen in der Schwalbacher Straße abgestellten blauen VW Passat gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-CQ 443 angebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.