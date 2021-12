Neustadt: Sonderimpf-Tage für Fünf- bis Elfjährige und deren Eltern

Neustadt an der Weinstraße – Am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Dezember 2021, erhalten im Neustadter Landesimpfzentrum vornehmlich Kinder zwischen fünf und elf Jahren und deren Eltern Corona-Schutzimpfungen. Anmeldungen sind unter www.impftermin.rlp.de möglich.

Während die Kinder ihre Erstimpfung bekommen, können die Eltern ihre erste, zweite oder Booster-Impfung erhalten. Bei der Online-Registrierung können entsprechende Gruppentermine ausgewählt werden.

Grundsätzlich ist bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahren die Begleitung einer sorgeberechtigten Person vorgeschrieben. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig. Diese findet sich neben der Anmeldungen unter www.impftermin.rlp.de.

Die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße ermöglicht die Sonderimpf-Tage für Kinder am 22. und 23. Dezember in Absprache mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Beide Behörden gehen davon aus, dass bis dahin auch die Stiko (Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut) eine Empfehlung für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen ausspricht.

Unabhängig davon weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass die Anmeldung zu einer Auffrischungsimpfung („Booster“) bereits vier Monate nach Abschluss der eigentlichen Impfserie möglich ist. Die Terminvergabe erfolgt aber gemäß den Stiko-Empfehlungen frühestens fünf Monate nach Abschluss der Impfserie.

Weitere Infos im Internet gibt’s unter https://corona.rlp.de/impfen. Fragen werden auch an der Info-Hotline des Landes unter 0800/5758100 beantwortet.