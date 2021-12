Karlsruhe: Indoor Meeting 2022 plant derzeit mit 500 Zuschauern

Karlsruhe – Das init Indoor Leichtathletik Meeting, das am 28. Januar 2022 in der Messe Karlsruhe stattfindet, plant derzeit mit 500 regulären Zuschauern. Die Tickets werden am 8. Dezember 2021 in den Vorverkauf kommen. Neu ist, dass es auch Stehplätze geben wird.

Anfang 2021 war die Veranstaltung ein sogenanntes „Geistermeeting“ – ganz ohne Zuschauer und sogar ohne Journalisten. Das kommende Meeting in der Fächerstadt ist Auftakt der World Indoor Tour Gold, das sieben Stationen hat und am 2. März 2022 endet.

„Tolle Spitzenathleten kommen nach Karlsruhe“, sagte die LG Region Karlsruhe-Vorsitzende Angelika Solbieda auf der Pressekonferenz am 6. Dezember. Die Leichtathletikkooperation LG Region Karlsruhe ist der Veranstalter und steht sportlich auf Platz 5 in der deutschen Leichtathletik. Beim init Indoor Meeting gilt für die Zuschauer 2G+ und für die Teilnehmer 2G.