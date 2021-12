Lambrecht: Kaminbrand – kein Feuer festgestellt

Lambrecht – Die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht wurden am 06.12.2021 um 14:49 Uhr zu einem Kaminbrand in die Kirchstraße in Lambrecht alarmiert.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses nahmen einen sehr intensiven Brandgeruch sowie eine starke Rauchentwicklung aus einem Schornstein wahr und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Vor Ort wurde der Kamin von unten über einen Revivisionsschacht kontrolliert und von oben über die Drehleiter. Hierbei konnte kein Feuer festgestellt werden und die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.