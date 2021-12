Karlsruhe: Nur 750 zugelassene Zuschauer – Informationen zum Ticketverkauf und zur anteiligen Dauerkartenrückerstattung

Karlsruhe – Nach den Beschlüssen der baden-württembergischen Landesregierung steht seit kurzem fest: Solange die Alarmstufe II gilt, darf der KSC seine Partien im BBBank Wildpark nur vor 750 Zuschauern austragen. Im Folgenden informieren wir über den geplanten Ticketverkauf sowie die anteilige Dauerkartenrückerstattung.

Aufgrund der politischen Entscheidungen in den vergangenen Tagen und den damit einhergehenden Verordnungen muss damit nach aktuellem Stand mindestens das Heimspiel am kommenden Sonntag mit einer stark reduzierten Zuschauerzahl ausgetragen werden, nur noch 750 Zuschauer sind im BBBank Wildpark zugelassen. Die verfügbaren Karten werden in etwa gleichen Teilen an Dauerkarteninhaber in den Bereichen Public und Hospitality vergeben.

Ticketverlosung für Tageskarten

Die in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehenden Public-Karten werden im Rahmen einer Ticketverlosung unter allen aktuellen Dauerkarteninhabern verlost. Die Tickets befinden sich ausschließlich auf der Osttribüne in Form von Sitzplätzen, die Südtribüne bleibt geschlossen. Tageskarten für die Spiele wurden bislang noch nicht verkauft. Weitere Informationen zum genauen Prozedere der Ticketverlosung folgen schnellstmöglich.

Anteilige Rückerstattung von Dauerkarten

Die anteilige Rückerstattung der Dauerkarte ist unabhängig von einer Teilnahme an der Ticketverlosung. Demnach kann eine Rückerstattung zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht und dennoch an der Ticketverlosung teilgenommen werden, da im Zuge der Ticketverlosung ein Tageskartenkauf stattfindet und die gewohnten Dauerkartenplätze nicht mehr eingenommen werden können. Weitere Informationen über den Ablauf der Rückerstattung folgen, wenn die genaue Zahl der betroffenen Spiele feststeht, sodass eine gesammelte Rückerstattung erfolgen kann.