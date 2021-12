Mann schlägt mit Wischmop zu

Kassel-Hauptbahnhof (ots) – Weil ein 26-Jähriger aus Nieste im Kasseler Hauptbahnhof mit einem Wischmop auf einen 17-Jährigen aus Alsfeld losging, ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel seit Sonntag 05.12. gegen 03:55 Uhr wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung der beiden Männer, in dem der Angreifer das spätere Opfer mehrfach aufforderte, ihm eine Zigarette zu geben.

Da das 17-jährige Opfer der Aufforderung nicht nachkam, folgte der 26-jährige Angreifer dem Jugendlichen und bedrängte ihn auf dem Weg zum Gleis 10 des Hauptbahnhofs. Am Gleis 10 angekommen nahm der 26-Jährige einen dort von Reinigungskräften abgestellten Wischmop und schlug in Richtung des jugendlichen Opfers.

Bei dem Versuch, sich zu verteidigen, knickte der Jugendliche mit dem rechten Knöchel um und verletzte sich so stark, dass er später ins Klinikum Kassel gebracht werden musste. Die herbeigerufene Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel konnte den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der Angreifer die Beamten mit aufs Revier begleiten. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei dem 26-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Zeugen nach nächtlichem Straßenraub gesucht

Kassel-Mitte (ots) – Das Opfer eines Straßenraubes wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag 04.12.2021 ein 33-Jähriger in der Innenstadt. 2 Täter hatten unter Vorhalt eines Messers Bargeld von dem Mann aus Kassel erbeutet und flüchteten anschließend unerkannt. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können.

Wie der 33-Jährige bei seiner Anzeigenerstattung am Samstagmorgen gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, hatte sich die Tat in der Zeit zwischen 01-01:30 Uhr vor einer Apotheke in der Oberen Königsstraße/Ecke Wilhelmsstraße ereignet. Er war dort allein zu Fuß unterwegs, als ihn die beiden unbekannten Männer ansprachen und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Bargelds forderten. Nachdem das Opfer der Forderung nachgekommen war, flüchteten die beiden Täter mit ihrer Beute in die Wilhelmsstraße in Richtung “Neue Fahrt”.

Täterbeschreibung:

männlich, beide waren ca. 18-28 Jahre alt und ca. 1,70-1,75 Meter, von schmaler Statur und trugen schwarze kurze Haare. Die beiden hatten ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen gebrochenes Deutsch. Einer der Räuber trug einen Bart und war schwarz gekleidet. Sein Komplize trug einen gelben/ockerfarbenen Schal.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Unfall auf B450 – 81-Jährige tödlich verletzt

Bad Emstal (ots) – Bei dem Unfall auf der B 450 bei Bad Emstal, der sich am Montag 06.12.2021 gegen 10:45 Uhr ereignete, ist die Fahrerin des beteiligten Pkw infolge ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer des Lkw, mit das Auto zusammengestoßen war, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, war die Pkw-Fahrerin aus Richtung Wolfhagen gekommen. In Höhe des Ortsteils Sand bog sie nach links auf die K 110 ab, wobei es zum Zusammenstoß mit dem auf der Bundesstraße entgegenkommenden Lkw kam.

Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt, der bereits seine Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen hat. Aktuell ist die B 450 wegen dieser Arbeiten noch voll gesperrt.

Update 16:30 Uhr:

(ots) – Bei der Autofahrerin, die bei dem Unfall auf der B450 tödlich verletzt wurde, handelt es sich um eine 81-jährige Frau aus Niedenstein. Entgegen der ersten Meldungen war sie mit ihrem Wagen nicht auf der B450 aus Richtung Wolfhagen unterwegs, sondern von der Kreisstraße 110 aus Richtung Sand gekommen. Von dort aus bog sie mit ihrem Audi nach links auf die B 450 in Richtung Merxhausen ab, wobei jedoch auf der Bundesstraße von links der Lkw kam.

Beide Fahrzeuge waren daraufhin im Einmündungsbereich zusammengestoßen. Die 81-Jährige sowie auch ein in ihrem Auto befindlicher Hund wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Für sie kam leider jede Hilfe zu spät. Der ebenfalls aus Niedenstein stammende 68-jährige Fahrer des Lkw blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die beiden Fahrzeuge wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Aufgrund des Unfalls musste die B 450 bis etwa 14:30 Uhr voll und anschließend noch teilweise gesperrt werden. Seit 16:10 Uhr sind die Bergungsarbeiten nun abgeschlossen.

Ladendieb schnell gefasst

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Kurz nach der Tat gefasst. So erging es Sonntagmittag 05.12.2021 einem 36-jährigen Ladendieb. Der aus Kassel stammende Mann hatte zuvor in einer Drogerie im IC-Bahnhof Wilhelmshöhe mehrere Parfümartikel und diverse Alkoholika entwendet. Danach flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt, konnte allerdings von Beamten des Polizeireviers Südwest schnell festgenommen werden.

Anschließend übergaben die Beamten den Ladendieb an die Bundespolizei. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Kasseler wieder frei.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Zivilstreife stoppt Fahranfänger mit 162 km/h in Baustelle auf A 49

A49/Kassel-Baunatal (ots) – Ausgerechnet ins Visier einer Zivilstreife der Baunataler Autobahnstation mit einem “Provida” Fahrzeug, das mit entsprechender Geschwindigkeitsmesstechnik ausgestattet ist, geriet in der vergangenen Nacht ein 19-jähriger Autofahrer, der im rasanten Tempo auf der A 49 unterwegs war. Die Polizisten waren gegen 00:55 Uhr am Westkreuz Kassel auf den in Richtung Marburg fahrenden VW Golf aufmerksam geworden, der jegliche Geschwindigkeitsbeschränkungen ignorierte.

Mit konstant zwischen 142 bis 167 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 km/h war der Pkw deutlich zu schnell unterwegs, wie die hinter ihm fahrende Zivilstreife berichtet. Auch in die Autobahnbaustelle bei Baunatal fuhr der Golf trotz 80 km/h erlaubter Höchstgeschwindigkeit mit unvermindertem Tempo und wurde mit stolzen 162 Stundenkilometern gemessen.

Die Polizisten setzten der rasanten Fahrt schließlich ein Ende und zogen den Wagen aus dem Verkehr. Der 19-jährige Fahrer aus Hannover besitzt erst seit einem halben Jahr einen Führerschein. Dem Fahranfänger drohen nun nicht nur 700 Euro Geldbuße, 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot, sondern auch ein Aufbauseminar, die Verlängerung der Probezeit und der Verlust seines Führerscheins.

Autofahrerin weicht Gegenverkehr aus und prallt gegen Baum

Vellmar (ots) – Am späten Donnerstagnachmittag 02.12.2021 ereignete sich auf der L 3234 zwischen Vellmar und Kassel-Harleshausen eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 85-jährige Autofahrerin einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und gegen einen Baum am Straßenrand prallte.

Den dabei entstandenen Gesamtsachschaden am VW der Frau und dem Baum beziffern die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord auf rund 5.500 Euro. Der unbekannte Verursacher setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Vellmar fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die zuständigen Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.

Wie die 85-Jährige der an der Unfallstelle eingesetzten Streife schilderte, war sie gegen 17:45 Uhr von Obervellmar kommend auf der Landesstraße unterwegs, als ihr zwischen dem Ortsausgang und dem Kreisverkehr plötzlich das Auto auf ihrer Spur entgegengekommen war. Sie berichtete weiter, dass der entgegenkommende PKW offenbar zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw ausgeschert war. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich sie nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum.

Die 85-Jährige aus Vellmar wurde am Unfallort von Rettungskräften behandelt, hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand aber keine ernsthaften Verletzungen zugezogen. Ihr VW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden.

Hinweise auf den unbekannten Verursacher liegen bislang nicht vor. Wer den ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen