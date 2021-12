Lorsch (ots) – Ein kompletter Sattelzug, Zugmaschine plus Sattelschlepper, wurde zwischen Samstag 04.12.2021 um 13 Uhr und Montagmorgen 06.12.2021 in der Carl-Benz-Straße im Gewerbegebiet gestohlen. Der Schaden liegt bei mindestens 160.000 Euro. Der Fahrer wollte am Montag gegen 01 Uhr den mit Lebensmitteln beladenen Sattelzug übernehmen und stellte das Fehlen fest.

Wo der Sattelzug mittlerweile stehen könnte, versucht die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erfahrung zu bringen. Auch werden Zeugen gesucht, die die weiße Zugmaschine des Herstellers DAF-Trucks, mit dem Kennzeichen HP-NN 4003 und den Sattelschlepper mit dem Kennzeichen HP-NN 3901 gesehen haben. Die Fall zuständigen Beamten in Heppenheim sind unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen