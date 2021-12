Friedensdorf (ots) – Zwischen Samstag 04.12.2021 um 14 Uhr und Sonntag 05.12.2021 um 09 Uhr, legte eine noch unbekannte Person auf der Pferdekoppel Am Eckeberg ein Verhalten an den Tag, das nun Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Strafgesetzbuch nach sich zog. Die 4 Pferde auf der Weide blieben zumindest äußerlich unverletzt.

Nach bisherigem Wissen, betrat der Täter unbefugt die Weide und verlegte den dortigen elektrischen Weidezaun neu. Der Verlauf des Zauns führte danach quer über die Weide zum Futtertrog aus Metall und setzte diesen damit unter Strom. Wegen der damit verbundenen Folgen für die Futter suchenden Pferde ermittelt die Polizei wegen Tierquälerei. Zusätzlich gibt es Strafanzeigen wegen des beschädigten Zauns und wegen Hausfriedensbruch.

Wer hat in der fraglichen Zeit rund um die Weide am Eckelsberg Beobachtungen gemacht? Gibt es eventuelle Zeugen der Zaunarbeiten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

