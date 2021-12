Das Leistungslimit hat der VfB Stuttgart in dieser Saison der Bundesliga noch lange nicht erreicht. Die Schwaben befinden sich mit zehn Punkten aus elf Spielen nahe den Abstiegsrängen.

Allerdings ist es noch zu früh, um den VfB unter den Mannschaften als eine der schwächsten zu bezeichnen. Schließlich kann es für Stuttgart besser laufen, wenn verletzte Spieler wie Silas Katompa Mvumpa und Sasa Kalajdzic zurückkehren.

Derzeit sind beim VfB Stuttgart sogar zehn Spieler aufgrund von Verletzungen ausgefallen. Hierbei ist für Mohamed Sankoh wegen einer Bänderverletzung die aktuelle Saison gelaufen. Noch in dieser Saison werden aber wahrscheinlich die restlichen neun Spieler nach und nach hinzukommen und erneut auf dem Platz stehen können.

Die Fans vom VfB Stuttgart wissen genau, dass sie auf baldige Erfolge der Mannschaft hoffen können. Sie zählen die Tage, bis nach und nach die verletzten Spieler erneut auf dem Platz stehen können. Bei den Spielen feuern sie ihre Mannschaft begeistert an.

Es wird gehofft, dass Sasa Kalajdzic, der wegen einer Schulterverletzung derzeit nicht spielen kann, im Frühjahr 2022 erneut auf dem Platz steht. Neben der Rückkehr des Österreichers warten die Fans insbesondere mit Spannung auf den Spieler Silas Katompa Mvumpa. Der 23-Jährige kann nach einer 7-monatigen Ausfallzeit aufgrund eines Kreuzbandrisses erneut am Training der Mannschaft teilnehmen. Es ist jedoch noch nicht sicher, ob Silas am 20. November gegen Borussia Dortmund schon mitspielen kann. In der vergangenen Saison der Bundesliga erzielte Kaljdzic 16 Tore und Silas schoss elf Tore. Demnach fehlen allein mit diesen zwei Spielern dem VfB Stuttgart 27 Tore.

Konstantinos Mavropanos, der Innenverteidiger, erzielte in dieser Saison schon drei Tore. Wegen eines Muskelfaserrisses wurde er in den letzten zwei Spielen der Bundesliga schmerzlich vermisst. Der Grieche kann vermutlich gegen Dortmund jedoch bereits wieder spielen. Marc Oliver Kempf, sein Kollege in der Innenverteidigung, konnte wegen einer Oberschenkelverletzung das letzte Heimspiel nicht bestreiten. Derzeit können außerdem die Stürmer Hamadi Al Ghaddioui wegen einer Erkältung und Omar Marmoush aufgrund einer Fußverletzung und der Mittelfeldspieler Chris Führich wegen einer Sprunggelenkverletzung noch nicht spielen. Dem VfB Stuttgart fehlen damit aktuell zahlreiche Spieler. Doch viele von ihnen kehren bald in die Bundesligasaison zurück. Daher könnte die Mannschaft mit dem Trainer Pellegrino Matarazzo in kurzer Zeit Tabellenplätze erreichen, die nicht so gefährlich sind wie derzeit.