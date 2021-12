Einbruch in mehrere Kleingärten (siehe Foto)

Worms-Abenheim (ots) – In der Nacht vom 04. auf den 05.Dezember kommt es gegen 3 Uhr zu mehreren Einbrüchen in verschiedene Kleingärten im Bereich der Straßen Welschgasse/Vordere Klinge. Hierbei werden durch bislang unbekannte Täter u.a. Werkzeuge, Elektrogeräte und Gasflaschen entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest und die Ermittlungen dauern weiter an.

Es wird gebeten, dass die Opfer und mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben können, sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Corona-Kontrolltag im Stadtgebiet Worms

Worms (ots) – Die Polizei Worms hat gemeinsam mit der kommunalen Ordnungsbehörde bei einem landesweiten Corona-Kontrolltag am Donnerstag 02.12.2021, insgesamt 134 Personen kontrolliert. Hierbei wurden in der Innenstadt 5 Ordnungswidrigkeiten nach der 28. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz beziehungsweise nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt.

Auf dem Wormser Weihnachtsmarkt wurde ein Verstoß gegen die Maskenpflicht erfasst, in drei Gaststätten wurden drei mangelhafte Kontakterfassungen festgestellt sowie bei einem Gast der fehlende vollständige Impfschutz bemängelt. Alle Betroffenen verhielten sich kooperativ und nahmen die Kontrollen positiv auf, die Sorge in der Gastronomie vor weiteren Einschränkungen war jedoch spürbar.

Polizei warnt vor Betrugsmasche über WhatsApp

Worms (ots) – Um mehr als 4.500 Euro hat sich eine Wormserin bei einem Betrug via Messenger-Dienst bringen lassen. Per WhatsApp hatte sich ein Fremder mit unbekannter Nummer am Mittwoch 01.12.2021 bei der 79-Jährigen gemeldet und sich per Textnachricht als ihr Sohn ausgegeben. Er erklärte die neue Nummer damit, dass sein altes Handy kaputt sei und er somit die Banking-App nicht nutzen könne.

Die Wormserin schöpfte zunächst keinen Verdacht und tätigte auf dringenden Wunsch des vermeintlichen Sohnes zwei Überweisungen von mehr als 4.500 Euro auf ein fremdes Konto. Erst als weitere Geldforderungen über die unbekannte Nummer eingingen, wurde die Rentnerin stutzig und fragte bei der Schwiegertochter nach, wodurch der Betrug aufflog.

Bei Nachrichten von fremden Nummern ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Gibt sich der Absender als Verwandter aus und bittet um Geld, sollte man keinesfalls leichtfertig darauf eingehen. Ein Rückruf bei der bekannten Nummer reicht meistens aus, um den Betrugsversuch zu entlarven.

Länderübergreifende Verkehrskontrollen

Worms (ots) – Am 02.12.2021 zwischen 17:00 und 23:00 wurde eine länderübergreifende Kontrollstelle unter Beteiligung der Polizei Worms und der Polizei Lampertheim-Viernheim an der Rheinbrücke Worms in Fahrtrichtung Lampertheim eingerichtet. Die Kontrollstelle wurde durchgeführt, um die Verbindung der Verkehrsteilnehmer in das jeweils andere Bundesland zu kontrollieren und eventuelle länderübergreifende Straftaten aufdecken zu können.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen konnten neben Ordnungswidrigkeiten, wie einem nicht mitgeführten Verbandskasten oder fehlender Warnwesten, auch schwerwiegende Verstöße festgestellt werden. Ein 48-jähriger gab im Rahmen seiner Verkehrskontrolle an, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen würde und über keine gültige Fahrerlaubnis verfüge.

Im weiteren Verlauf der Kontrollstelle konnte ein 44-jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Durch die kontrollierenden Beamten konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der Beschuldigte verfügt ebenfalls nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Beiden Personen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Insgesamt konnten ca. 60 Fahrzeuge kontrolliert und dabei mehr als 20 Mängel festgestellt werden.

Kreis Alzey-Worms

Trickdiebstahl

Alzey (ots) – Am Dienstag 30.11.2021, kam es in Alzey zu einem Trickdiebstahl. Eine unbekannte Frau klopfte gegen 16.15 Uhr, an eine Fensterscheibe der Geschädigten in der Rotentaler Straße. Die Geschädigte öffnete der Frau die Tür, die überfreundlich erklärte, dass sie dringend Insulin bräuchte und dies selbst nicht bezahlen könne. Die Geschädigte habe die Frau daraufhin in ihr Wohnzimmer gelassen. Aus einem anderen Zimmer nahm die Geschädigte 10 EUR aus einem Umschlag und übergab diese der Frau.

Diese bedankte sich und sicherte zu, dass die Geschädigte das Geld zurückbekommen würde und ging. Die Geschädigte traute der Situation nicht und sah nach dem Briefumschlag. Dieser war mit einem 3-stelligen Geldbetrag verschwunden.

Die Trickdiebin wurde als weiblich, ca. 50 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß beschrieben. Sie hatte eine kräftige Statur und war mit einer dunklen Jacke und einer Mund-Nasen-Bedeckung bekleidet.

Die Frau sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Schwerer Verkehrsunfall bei Spiesheim

Spiesheim (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag 02.12.2021, auf der Landesstraße 401 zwischen Wörrstadt und Ensheim. Ein 21-Jähriger aus Wonsheim befuhr die Strecke im PKW aus Richtung Wörrstadt kommend. Als er nach links auf die L414 in Richtung Spiesheim abbog, missachtete er den Vorrang eines die L401 in Gegenrichtung fahrenden 52-Jährigen aus Eppelsheim. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser in Mainz und Bad-Kreuznach. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben den Feuerwehren Ensheim und Spiesheim war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 63/Kirchheimbolanden (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle Kirchheimbolanden zur A 63 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 02.12.2021 gegen 19:25 Uhr bei einen 33-jährigen Fahrer eines PKW Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Da der 33-Jährige auch keinen Führerschein mitführte und angab, diesen vergessen zu haben, ermittelt die Polizei nun, ob er überhaupt über eine Fahrerlaubnis verfügt. Eine Weiterfahrt wurde deshalb zunächst untersagt. Dem Mann droht nun mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot und eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt sowie ggfs. eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Motorradfahrer alkoholisiert und gestürzt

A 61/Alzey (ots) – Gegen 00:30 Uhr am 03.12.2021 meldeten Zeugen der Polizei einen gestürzten Motorradfahrer am Autobahnkreuz Alzey. Dieser sei während der Fahrt an der Überleitung der A 61 zur A 63 Richtung Mainz von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen zu Fall gekommen. Der Gestürzte sei nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer eines nachfolgenden PKW, der angehalten hatte, über die A 63 Richtung Mainz weitergefahren, obwohl er augenscheinlich verletzt und das Motorrad stark beschädigt gewesen sei.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Fahrer samt seinem erheblich beschädigten Motorrad dann am Mitfahrerparkplatz Biebelnheim angetroffen werden. Bei dem 20-jährigen Mann stellten die eingesetzten Polizisten dann starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ca. 1,8 Promille. Der 20-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde der junge Mann dann noch von hinzugezogenen Sanitätern erstversorgt und anschließend vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Führerschein des 20-jährigen Mannes wurde einbehalten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und damit die Entziehung der Fahrerlaubnis sowie weitere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Der 20-Jährige fuhr nämlich außerhalb des zulässigen Zeitraumes seines Saisonkennzeichens.