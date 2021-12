Haftbefehl wegen des Erschleichen von Leistungen

Mainz (ots) – Am Donnerstag 02.12.2021 wurde um ca. 15:00 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei am Hbf Mainz ein 26-jähriger deutscher Wiederholungstäter aufgrund des Erschleichens von Leistungen kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personaldaten konnten zwei bestehende Aufenthaltsermittlungen sowie ein Vollstreckungshaftbefehl, ebenfalls wegen des Erschleichens von Leistungen, festgestellt werden.

Da der junge Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro nicht vor Ort entrichten konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Vollstreckung der Strafe in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach verbracht und wird dort die nächsten

120 Tage ‘absitzen’.

Corona-Kontrolltag im Stadtgebiet – Ergebnisse

Mainz (ots) – Auch das Polizeipräsidium Mainz beteiligte sich am 02.12.2021 am landesweiten Corona-Kontrolltag. Dabei fanden im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Kontrollen durch Einsatzkräfte der Mainzer Polizeiinspektionen und des Polizeipräsidium Einsatz Logistik und Technik in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt statt.

In Mainz wurden über 600 Personenkontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 28 Verstöße gegen die gültige CoBelVo festgestellt. Insgesamt wurde 19-mal gegen die Tragepflicht einer Mund-Nasenbedeckung verstoßen. In zwei Gastronomie- sowie zwei Friseurbetrieben wurden die notwendigen Kontakterfassungen nicht vorgenommen und Personen ohne jeglichen Nachweis Zugang gewährt. Zwei kontrollierte Personen wiesen sich gegenüber den Einsatzkräften mit Zertifikate aus, die unter dem Verdacht der Fälschung stehen. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mehrere Ladendiebstähle

Mainz-Bretzenheim/Hechtsheim/Altstadt (ots) – Der zuständige Ladendetektiv eines Supermarktes in Mainz-Bretzenheim teilte der Mainzer Polizei mit, dass eine 67-jährige Mainzerin den Kassenbereich des Marktes passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

In einem Supermarkt in Mainz-Hechtsheim versuchte ein 30-jähriger Mainzer seinen mit Ware gefüllten Einkaufswagen ohne Bezahlung durch den Eingangsbereich des Marktes zu entwenden. Hierbei wurde er aufgrund seines auffälligen Verhaltens von einem Mitarbeiter angesprochen, woraufhin er den Einkaufswagen stehen ließ und aus dem Markt ging. Vor einigen Wochen kam es im gleichen Supermarkt zu einem ähnlichen Fall. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Täter ebenfalls um den 30-Jährigen handelt.

In einem Ladengeschäft der Mainzer-Altstadt verstauten zwei minderjährige Schüler Kopfhörer und Taschenwärmer in ihren Schulranzen und machten sich ohne Bezahlung dieser auf den Weg zum Ausgang. Beim Verlassen des Ladens wurden sie von einem Mitarbeiter aufgehalten, woraufhin sie diesem die Ware aushändigten. Beide Schüler wurden nach dem Eintreffen der Polizei von dieser an ihre Eltern übergeben.

Geparkter BMW durch Autoknacker ausgeschlachtet

Mainz-Weisenau (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 01.12. und 02.12.2021 verschaffen sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Tiefgarage in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße in Mainz. Ein dort geparkter BMW 440i wurde im Anschluss durch den oder die Täter aufgebrochen und das Festeinbaunavigationsgerät, das Lenkrad mit Airbag sowie der elektronische Drehregler der Mittelkonsole ausgebaut und entwendet.

Des Weiteren entwendeten die Diebe die vorderen Scheinwerfer des BMW, die ebenfalls vor Ort ausgebaut wurden. Der Ausbau des Steuergerätes über den Radkasten des Fahrzeuges scheiterte offensichtlich, sodass es bei den genannten entwendeten Teilen blieb. Die Mainzer Kriminalpolizei führte vor Ort eine erste Spurensuche durch und übernahm die Ermittlungen.

Rassistische Beleidigungen auf Wintermarkt

Mainz (ots) – Mit drastischen Äußerungen die sein Aussehen und seine vermeintliche Herkunft zum Ziel hatten, wurde ein 61-jähriger Mainzer gestern Nachmittag erheblich beleidigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:40 Uhr auf dem Wintermarkt am Schillerplatz und wurde von vielen Menschen beobachtet.

Eine Fußstreife der Polizei, welche sich gerade dort befand, schritt sofort ein und unterband weitere Äußerungen des 55-jährigen Täters. Dieser verhielt sich auch gegenüber der Polizei aggressiv und unkooperativ. Nach der Feststellung seiner Identität erhielt er einen Platzverweis.

Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Verstöße gegen diesen Paragrafen können mit Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Sprengung eines Geldautomaten auf Unicampus

Mainz-Bretzenheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 03.12.2021 kam es gegen 03:00 Uhr auf dem Gelände der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz zur Sprengung eines Geldautomaten. Die bislang unbekannten Täter führten eine Explosion an einem freistehenden Geldautomaten im Staudinger Weg des Campusgeländes herbei, wodurch dieser erheblich beschädigt wurde.

Laut Zeugenangaben flüchteten im Anschluss mehrere Personen mit einem dunklen PKW, Marke und Modell derzeit noch unbekannt, über den Ackermannweg in Richtung Koblenzer Straße. Die Polizei führte noch in der Nacht eine erste Spurensuche am Tatort durch. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung aller Inspektionen, der Autobahnpolizei sowie angrenzender Präsidien wurden durchgeführt, die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Tipps für ein sicheres Zuhause

Mainz (ots) – Einbruchhemmende Haus- und Wohnungstüren erschweren es Einbrechern ins Haus zu gelangen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Täter vorzeitig aufgeben. Doch nicht immer wählen Einbrecher den Weg über die Eingangstür, deshalb rät die Polizei Rheinland-Pfalz auch bei den Nebeneingangstüren, Garagen und Fenstern auf die richtige Sicherung zu achten.

Insbesondere bei handelsüblichen Fenstern benötigen versierte Einbrecher oft nur wenige Sekunden, um dieses aufzuhebeln und so in die Wohnung oder das Haus zu gelangen. Abschließbare Fenstergriffe sind nur in Verbindung mit einem einbruchhemmenden Fensterbeschlag sinnvoll. Einen guten Schutz bieten einbruchhemmende Fensterbeschläge oder Zusatzsicherungen.

Da eingebaute Sicherungen nur bei fachgerechter Montage ihre volle Wirkung entfalten und den entsprechenden Einbruchschutz ermöglichen, bieten die polizeilichen Beratungsstellen eine Datenbank mit geeigneten Herstellern und Fachfirmen an. Diese gewährleisten Sicherungstechnik nach polizeilichen Empfehlungen: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraeven tion/kriminalitaetsphaenomene/wohnungseinbruchdiebstahl/wer-macht-mein-haus-sich er/

Mainz-Bingen

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Bingen-Dietersheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 04.12.2021 mussten die Beamten von der Polizei Bingen zu einer gemeldeten Ruhestörung ausrücken. Anwohner hatten sich über laute Musik aus einer Erdgeschoßwohnung beschwert. Als die Polizisten mit dem Verantwortlichen Kontakt aufnehmen wollten, zeigte dieser sofort aggressive Verhaltensweisen. Er brüllte die Beamten an, beleidigte sie und schlug einem Polizisten ins Gesicht.

Im weiteren Verlauf versuchte der Vater des Beschuldigten noch beruhigend auf seinen Sohn einzuwirken. Dies gelang jedoch nicht. Als der 35-jährige schließlich mit beschwerten Handschuhen wiederum die Polizeibeamten angreifen will, wird er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht, gefesselt und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Der Polizeibeamte erlitt infolge des Angriff Prellungen im Gesicht.

Sachbeschädigung an der Gemeindehalle “Am Siliusstein”

Dienheim (ots) – Zwischen 03.12., 10 Uhr und 04.12.2021, 09.45 Uhr wurden an der genannten Halle mehrere mutwillige Beschädigungen festgestellt. Das Kabel vom Blitzableiter wurde herausgerissen, die äußere Türklinke der Brandschutztür wurde beschädigt sowie ein Mülleimer aus seiner Verankerung gerissen.

Gesamtschaden ca.1.000 EUR. Der oder die Täter sind unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330.

Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Guntersblum (ots) – Eine 57-jährige Eimsheimerin hatte ihren Pkw, BMW 320i, graue Lackierung am 04.12.2021, zwischen 07.30 Uhr und 19.30 Uhr zum Parken abgestellt. Mit schwarzer wasserbeständiger Sprühfarbe wurden drei Symbole auf das Fahrzeug der Geschädigten gemalt. Auf der rechten Fahrzeugseite hinten die Schriftzeichen “H.S”, auf die Beifahrertür ein dem männlichen Geschlechtsteil ähnelndes Symbol und auf die Motorhaube eine “8” bzw. ein Unendlichkeitszeichen.

Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizei in Oppenheim sucht unter der 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Oppenheim (ots) – Am 02.12.2021, zwischen 16 und 16.30 Uhr parkte eine 72-jährige Guntersblumerin ihren braun lackierten PKW, Renault Megane auf dem SBK-Parkplatz in Oppenheim, Sant Ambrogio-Ring. Der zurzeit unbekannter Fahrer eines anderen Pkw touchierte den Renault vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der rechten vorderen Stoßstangenecke und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern.

Es konnte weißer Lackaufrieb des Verursachers festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – Am 03.04.21 gegen 13:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen einen an der Dienststelle vorbeifahrenden 29-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, das der E-Scooter nicht der Elektrokleinstfahrzeugverordnung entsprach und somit nicht im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden darf.

Der E-Scooter hatte eine Leistung von 700W (erlaubt 500W) und erreichte eine Geschwindigkeit von 30km/h (erlaubt 20km/h), was wiederum eine Fahrerlaubnispflicht nach sich zieht. Der Fahrer war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Der Versicherung legte er offensichtlich eine Betriebserlaubnis eines im Straßenverkehr erlaubten E-Scooters vor und bekam hiermit ein Versicherungskennzeichen zugeteilt.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, dass angebrachte Versicherungskennzeichen entwertet. Der Fahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Trechtingshausen/B9 (ots) – Am 03.12.2021 gegen 10:10 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen auf dem Parkplatz unterhalb der Burg Reichenstein einen 28-jährigen Fahrzeugführer, bei dem sich Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum ergaben. Der Fahrer stritt dies zunächst ab und versuchte den Drogentest zu umgehen. Schlussendlich konnte er zur Durchführung bewegt werden und der Verdacht bestätigte sich.

Dem Fahrer, welchem bereits einmal der Führerschein wegen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss entzogen wurde, wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden II

Bingen (ots) – 02.12., Saarlandstraße, 19:45 Uhr – Ein 36-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seiner Mercedes E-Klasse die Saarlandstraße in Richtung Büdesheim. Gleichzeitig querte ein Fahrradfahrer von rechts die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer sah den Fahrradfahrer anscheinend zu spät und musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stieß er gegen einen dort geparkten LKW. Durch den Aufprall wurde der 36-Jährige leicht verletzt.

Rollerunfall mit Personenschaden I

Bingen (ots) – 02.12., Stefan-George-Straße, 07:10 Uhr. Eine 25-jährige Vespafahrerin befuhr die Stefan-George-Straße in Richtung Gerbhausstraße. Der Fahrer eines VW Golf wollte von der Schloßbergstraße auf die Stefan-George-Straße einbiegen, dabei übersah er jedoch die Rollerfahrerin.

Diese konnte dem Auto noch nach rechts ausweichen, kam jedoch zu Fall. Die Frau erlitt Schmerzen in beiden Knien und am rechten Fuß, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab. Die Motorroller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Bingen/B9 (ots) – Am Dienstag 30.11.2021 gegen 16:09 Uhr kommt es auf der B9 in Fahrtrichtung Bingerbrück kurz vor der Abfahrt nach Bingen Büdesheim zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen LKW. Hierbei befuhr ein PKW die linke Spur in Richtung Bingerbrück, während ein LKW die rechte Spur in Richtung Bingen Büdesheim auf gleicher Höhe befuhr.

Kurz vor der Abfahrt wechselte der LKW ohne den Fahrtrichtungsanzeige zu betätigen auf die linke Spur, wodurch die Führerin des PKWs zum starken Abbremsen gezwungen wird um eine Kollision zu verhindern. Durch das abrupte Abbremsen verliert die PKW-Führerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidiert mit der Mittelleitplanke.

Sachdienliche Informationen an die zuständige Polizeiinspektion Bingen.