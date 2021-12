7 geparkte Autos beschädigt

Bellheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 05.12.2021 gegen 04:30 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße eine männliche Person gemeldet welche die Außenspiegel der geparkten Pkw abtreten würde. In unmittelbarer Nähe des Mannes wurde noch eine junge Frau gesichtet.

Vor Ort konnten insgesamt sieben beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Der flüchtige Täter entfernte sich Richtung Zeiskamer Straße.

Unter Alkoholeinfluss

Wörth (ots) – Am Samstag 04.12.2021 gegen ca. 00:10 Uhr konnte die Polizeistreife einen geparkten PKW auf dem Gelände der Jet Tankstelle in Wörth feststellen. Im Fahrzeug saßen drei alkoholisierte männliche Personen neben geleerten Alkoholflaschen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,59 und 1,43 Promille.

Die dritte Person war nicht mehr in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Die Personen mussten zu Fuß nach Hause.

Geparkter PKW beschädigt – Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots) – Die Geschädigte stellte von Freitag auf Samstag 04.12.2021 in der Zeit von 22-10:30 Uhr ihren PKW, Ford in der Tullastraße ab. Als die Halterin gegen 10:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie im Bereich der vorderen linken Fahrzeugseite frische Beschädigungen feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt.

Am Fahrzeug befanden sich weiße Farbanhaftungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich jederzeit bei der Polizeiinspektion Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schwegenheim (ots) – Zwischen dem 01.12.2021 18 Uhr und dem 02.12.2021 11 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Schwegenheim ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Haus, wo sie Schmuck entwendeten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Lkw und Alkohol

Schwegenheim (ots) – Am Samstag 04.12.2021 gegen 18:45 Uhr, rangierte auf einem Autohof ein Lkw-Fahrer mit seinem 40-Tonner. Hierbei blieb er an einem geparkten Lkw hängen und beschädigte diesen leicht. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Entsprechend wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Versuchter Einbruch in Lottogeschäft

Rülzheim (ots) – In der Nacht zum Samstag wurde versucht die Eingangstür eines Lottogeschäftes in der Gutenbergstraße aufzuhebeln. Aufgrund der massiven Bauart der Tür gelangten die Täter nicht ins Innere des Geschäftes.

Laut Zeugen dürfte die Tat gg. 02:00 Uhr gewesen sein.