Versammlungen in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Heute fanden im Stadtgebiet Ludwigshafen 2 Versammlungen statt. Ab 17:30 Uhr versammelten sich ca. 50 Personen auf dem Rathausplatz zu dem Thema ‘Gesundheit und Solidarität gegen Faschismus’. Ebenfalls ab 17:30 Uhr fand eine Versammlung zu Thema ‘Gegen Querdenken und für die Freigabe von Impfpatenten’ mit ca. 30 Personen am Platanenhain statt.

Beide Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedlich und störungsfrei. Zum Berichtszeitpunkt lag der Polizei eine Strafanzeige wegen einer versuchten Körperverletzung vor.

Auseinandersetzung in Linienbus

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Freitagmittag 03.12.2021, kam es in einem Linienbus an der Endstelle im Ludwigshafener Stadtteil Oppau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Hierbei erlitten 2 Personen leichte Verletzungen im Gesicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen-City (ots) – Bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Freitag, 03.12.2021, 22:18 Uhr auf Samstag, 04.12.2021, 01:18 Uhr den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Ludwigstraße Höhe Hausnummer 79 in Ludwigshafen geparkten PKW, Smart ForTwo eines Mannheimers. Vermutlich mittels Messer wurde der linke Vorderreifen des PKW mit mehreren Einstichstellen durch den Täter zerstochen, bevor dieser unerkannt flüchtete.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Massagestudio

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter versuchten sich in der Nacht zu Samstag 04.12.2021, zwischen 02:00 und 08:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Massagestudio in der Seydlitzstraße zu verschaffen. Durch den Einbruchsversuch entstand geringer Sachschaden, ein Betreten der Räumlichkeiten gelang den Tätern nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht geklärt

Ludwigshafen (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Verkehrsunfallflucht in der Eichendorffstraße geklärt werden, welche sich am frühen Samstagabend, 04.12.021, 18:15 Uhr ereignete. Die 43-jährige Zeugin konnte den Wendevorgang eines Transporters beobachten, der in Folge dessen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW touchiert. Die Zeugin machte den Fahrer auf den Unfall aufmerksam, weshalb der Beifahrer den offensichtlichen Schaden am geparkten PKW eines Anwohners begutachtete.

Dieser stieg jedoch unmittelbar danach wieder in den Transporter, woraufhin der bis dato unbekannte Fahrer sich unerlaubt entfernte. Anhand dem Kennzeichen des Transporters konnte dessen 48-jährige Fahrer aus Ludwigshafen ermittelt, die Fahrereigenschaft bestätigt und an dessen Transporter ein korrespondierender Schaden festgestellt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Beim Überfahren des Parkplatzes eines Discounters in der Gabriele-Münter-Straße in 67067 Ludwigshafen am Samstagmorgen, 04.12.2021, gegen 09:45 Uhr übersah die 66-jährige Fahrerin eines PKW den querenden 86-jährigen Radfahrer welcher in Folge der Kollision beider Fahrzeuge zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Die leichten Verletzungen des Radfahrers wurden vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt. Am PKW der 66-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Das Fahrrad ist nicht mehr fahrbereit.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Nacht zu Sonntag 05.12.2021, Steine und Keramikteile auf einer Länge von 25 Meter auf der doppelspurigen Fahrbahn der Rheingönheimer Straße verteilt und somit eine Gefahrenstelle im Straßenverkehr geschaffen. An der Einsatzörtlichkeit wurde zudem ein entwendetes Verkehrszeichen aufgefunden.

Bis zur Gefahrenbeseitigung musste die Rheingönheimer Straße für den Fließverkehr temporär gesperrt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallfluchten nach Kollision mit Verkehrsschild

Ludwigshafen-Mitte/Mundenheim (ots) – Sowohl an der Einmündung Yorckstraße und Roonstraße als auch an der Kreuzung Rheingönheimer Straße und Maximilianstraße wurden in der Nacht zu Sonntag 05.12.2021 Verkehrsschilder durch die Kollision unter Beteiligung eines Kraftfahrzeugs beschädigt und die Unfallörtlichkeiten durch den jeweiligen Unfallverursacher unerlaubt verlassen.

Ein weiteres umgeknicktes Verkehrsschild nach Überfahren, der mit dem Schild versehenen Verkehrsinsel, wurde in der Heinigstraße an der Abfahrt der Bundesstraße 44 gegen 02:00 Uhr festgestellt. Anhand der vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteile und dem Kennzeichen des offensichtlichen verursachenden Fahrzeugs konnte der Halter ermittelt werden.

Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt

Ludwigshafen (ots) – Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte am späten Samstagabend 04.12.2021, um 23:45 Uhr ein 26-Jähriger aus Ludwigshafen auf frischer Tat bei einem Fahrraddiebstahl in der Roonstraße festgestellt werden. Dieser gab im Rahmen der anschließenden Feststellung seiner Identität nachweislich falsche Personalien an und war alkoholisiert.

Den 26-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts des Fahrraddiebstahls sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der falschen Namensangabe.

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen-West (ots) – Aufgrund stockenden Verkehrs ereignete sich am Freitag, 03.12.2021, gegen 14:30 Uhr in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen ein Auffahrunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde und die Unfallverursacherin zunächst flüchtete. Die 23-jährige Unfallverursacherin erkannte zu spät die mit ihrem PKW vor ihr verkehrsbedingt wartende 35-jährige Mannheimerin und fuhr mit ihrem PKW auf deren Fahrzeug auf.

In Folge der Kollision wurde der PKW der 35-jährigen auf den davor wartenden PKW einer 40-Jährigen aus Ludwigshafen und dieser wiederum auf den davor ebenfalls wartenden PKW einer 53-Jährigen geschoben. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin zunächst unerlaubt vom Unfallort und kehrte erst nach Eintreffen der Polizei zurück.

Durch den Verkehrsunfall wurde die 40-Jährige aus Ludwigshafen leicht verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Zwei der beteiligten vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sichergestellt.