Frankenthal: Weihnachtspäckchensammelaktion für osteuropäische Kinder zum zweiten Mal am Karolinen-Gymnasium Frankenthal

Frankenthal – Kinderheime, Waisenhäuser und Behinderteneinrichtungen in Rumänien, Moldawien, Bulgarien und die Ukraine – dorthin fahren die LKW mit den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unter dem Motto ‚Kinder helfen Kindern‘ nun bereits seit 20 Jahren.

Zum zweiten Mal in Folge engagierten sich Schülerinnen und Schüler des Karolinen-Gymnasiums und packten eifrig Weihnachtspäckchen mit nützlichen und netten Kleinigkeiten.

Initiatoren sind auch in diesem Jahr Petra Stölzle, stellvertretende Vorsitzende des Vereins der Freunde des Karolinen-Gymnasiums, und Dr. Florian Theobald, Leiter der Mittelstufe, tatkräftig unterstützt von Schulleiter Dr. Christian Bayer und weiteren Lehrerinnen und Lehrern.

180 Päckchen kamen in diesem Jahr am Karolinen-Gymnasium für die Aktion ‚Weihnachtspäckchenkonvoi‘ zusammen. Viele dieser Päckchen bedeuten für die Kinder aus den ärmsten Regionen Osteuropas, die z.T. in Heimen leben oft das einzige Weihnachtsgeschenk, das sie erhalten.