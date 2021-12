Beinahe das Vorderrad verloren

Annweiler (ots) – Nachdem der Polizei ein Pannen-Pkw auf der B10 bei Birkweiler gemeldet wurde, stellte sich vor Ort als Grund für die unterbrochene Fahrt heraus, dass ein Vorderrad lediglich mit einer verbliebenen Radschraube an der Radnabe gehalten wurde, was die Fahrzeugführerin glücklicherweise rechtzeitig bemerkte.

Es besteht daher der Verdacht, dass an ihrem Fahrzeug welches am 03.12.2021 tagsüber in der Bahnhofstraße parkte, ein bislang unbekannter Täter die Radschrauben lockerte. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die hiermit im Zusammenhang stehen könnten, telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Annweiler (ots) – Mit 1,66 Promille hat am Freitag 03.12.2021 um 22:45 Uhr ein 26-Jähriger vor dem Kostenfelstunnel bei Annweiler auf der B10 einen Verkehrsunfall verursacht. Der Beschuldigte fuhr mit seinem Audi A4 gegen den erhöhten Bordstein, sodass der Reifen von der Felge sprang und diese total beschädigt wurde. Der Beschuldigte setzte seine Fahrt bis zur Anschlussstelle LD-Godramstein fort, von wo aus er einen Abschleppdienst verständigte.

Während er auf diesen wartete, wurde er durch eine vorbeikommende Streife festgestellt und kontrolliert. Seinen Führerschein musste der 26-Jährige abgeben, ein Strafverfahren erwartet ihn.

Betrugsversuche am Telefon

Edenkoben/Maikammer (ots) – Am Samstagvormittag 04.12.2021 erhielt die Polizei in Edenkoben Kenntnis von 2 Anrufen, in denen sich eine unbekannte Person als Mitarbeiter von Software-Unternehmen ausgab und vermeintliche Computerprobleme mittels Fernwartung über eine spezielle Software beheben wollte. Während in einem Fall die weit verbreitete Masche von dem Geschädigten erkannt und das Telefonat sofort beendet wurde, gelang es dem unbekannten Täter im zweiten Fall, per Fernzugriff die Steuerung des Computers zu übernehmen und den Geschädigten zur Eingabe sensibler Daten auf Internetseiten von Onlinehändlern zu bewegen, die täuschend echt nachgebildet wurden.

Oftmals erhalten Geschädigte auch lediglich eine SMS auf ihr Mobiltelefon, in welcher auf ein Problem mit einem Benutzerkonto oder einer Bestellung hingewiesen wird, weshalb man sich über einen gefälschten Link, welcher zudem oftmals Schadsoftware enthält, durch Eingabe von Zugangsdaten verifizieren soll.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich von der vermeintlichen Seriosität derartiger Anrufer nicht täuschen zu lassen und keine persönlichen Daten preiszugeben, welche oftmals im Anschluss missbräuchlich verwendet werden.

Pizzaautomat erneut aufgebrochen

Steinfeld (ots) – Am Sonntag 05.12.2021 gegen 06:40 Uhr brachen unbekannte Täter zum wiederholten Mal einen Pizzaautomaten in der Unteren Hauptstraße in Steinfeld auf und entwendeten das Geld aus den darin befindlichen Geldkassetten. Anhand von Videoaufnahmen handelt es sich bei den Tätern um 2 männliche Personen, einer mit einer Nike-Jacke und einer mit einer Jacke von “The North Face” bekleidet. Neben dem entwendeten Geld aus dem Automaten entstand noch erheblicher Sachschaden durch den Aufbruch.

Wer Angaben zu den beiden Tätern machen kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Tür aufgebrochen und Kasse gestohlen

Edenkoben (ots) – In der Nacht vom 03.12.2021 auf den 04.12.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Ausstellungsraum eines Fachgeschäftes für Hausausstattung, indem sie eine Zugangstür gewaltsam öffneten. Anschließend entwendeten sie die Kasse und darin aufbewahrtes Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag beziffert.

Betrunken auf der A65 unterwegs

A65 Haßloch (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Samstag 04.12.2021 gegen 01:20 Uhr einen Transporter, welcher auf dem Standstreifen der A65 im Bereich Haßloch parkte. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben überprüften die Örtlichkeit zunächst erfolglos, konnten jedoch an einer Tankstelle den Transporter sowie den sich aus dem Fenster lehnenden Fahrzeugführer feststellen, welcher sich seines Mageninhaltes entledigte.

Für seinen außerplanmäßigen Stopp auf der Autobahn könnte die festgestellte Alkoholisierung von knapp 2 Promille verantwortlich gewesen sein. Neben der Entnahme einer Blutprobe erfolgte die Beschlagnahme seines Führerscheins. Die geplante Heimreise in die Vorderpfalz musste er daraufhin mit einem Taxi antreten.

Zuviel Alkohol getrunken und gefahren

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitag 03.12.2021, zwischen 19:30-21:00 Uhr wurden in Bad Bergzabern bei allgemeinen Verkehrskontrollen 2 Fahrzeugführer kontrolliert, welche zu viel Alkohol konsumiert hatten.

Ein 51-jähriger und eine 72-jährige, beide aus dem Landkreis SÜW, hatten jeweils Werte über 0,5 Promille. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.