Landau: Die Polizei-News

Ich hab da mal ’ne Idee…

Landau (ots) …dachten sich wohl ein 18- und ein 20-Jähriger am 05.12.21 kurz vor 03 Uhr an einer Landauer Diskothek, als sie beim Erblicken eines Funkstreifenwagens schnell ihre Sitzpositionen von Fahrer- zu Beifahrersitz wechselten. Die Landauer PolizistInnen hatten dann gleich mehrere, offensichtlich bessere Ideen:

Der eigentliche Fahrer, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erhält eine entsprechend Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der eigentliche Beifahrer wiederum, welcher auch Halter des Fahrzeuges ist, darf sich wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ebenfalls strafrechtlich verantworten.

Unfallflucht in der Horststraße (Norma-Markt)

Landau (ots) – Am Samstag 04.12.21 gegen 15 Uhr wurde auf dem Norma-Parkplatz ein grauer Hyundai i30 beim Ausparken an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Landau.

Unter Cannabis-Einfluss mit dem Auto unterwegs…

Landau (ots) …war gegen 01:30 Uhr am Samstagmorgen 04.12.21 in Landau ein 19-jähriger in der Nähe der Aral-Tankstelle. Der im Zuge der Verkehrskontrolle gewonnene Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestätigte sich beim Urin-Test. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf den Beschuldigten wartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Geschwindigkeitskontrollen

Landau/Essingen (ots) – Am Samstagvormittag 04.12.21 wurden durch die Polizei Landau in Essingen und Landau Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei 75 gemessenen Fahrzeugen und erlaubten 30km/h ergaben sich 12 Geschwindigkeitsverstöße (max: 48km/h). Zudem konnte bei einem Fahrzeugführer festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Nach Zusammenstoß auf der BAB 65 geflüchtet

Landau (ots) – Am Donnerstag 02.12.2021 befuhr um 18:35 Uhr der Fahrer eines schwarzen PKW die BAB 65 von Landau in Richtung Karlsruhe. Im Bereich der Anschlussstelle Landau-Süd wechselte der Fahrer den Fahrstreifen nach rechts. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren PKW.

Der Unfallverursacher fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter und flüchtete an der AS Insheim in unbekannte Richtung. An dem beteiligten PKW der Marke Audi entstand ein Sachschaden von ca. 750 EUR.