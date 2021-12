Sachbeschädigung an PKW

Frankenthal (ots) – Am Samstag 04.12.2021 gegen 18:30 Uhr, kam es in der Hanns-Fay-Straße in Frankenthal zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter warf aus einem Mehrfamilienhaus der Hanns-Fay-Straße einen mit Wasser gefüllten Beutel auf einen vor dem Haus haltenden schwarzen Audi. Hierdurch wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeuges beschädigt. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw Toyota in der Zeit von 01.12.2021, 17.00 Uhr, bis 02.12.2021, 05.00 Uhr, in der Frankenthaler Straße, Höhe Hausnummer 33, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.