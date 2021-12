Lautstarker Diebstahl aus Zigarettenautomat

Waldsee (ots) – Am Samstag 04.12.2021, zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein in der Rheinauenstraße aufgestellter Zigarettenautomat aufgeflext, was zu entsprechendem Lärm geführt haben muss. Es wurden sowohl Tabakwaren, wie auch Bargeld aus dem Automat entwendet.

Zeugen, die Angaben zu Lärm, dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Römerberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es Samstagmorgen gegen 10.40 Uhr in der Harthäuser Straße in Römerberg. Ein Zeuge beobachtete, wie ein PKW VW Tiguan mit dem Außenspiegel den eines bereits geparkten PKW Nissan touchierte und davonfuhr.

Anschließend informierte der Zeuge den Fahrzeughalter über seine Feststellungen. Seine Personalien überlies der Zeuge nicht. Aus diesem Grund wird die Person darum gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der 06232/137-0 in Verbindung zu setzen.