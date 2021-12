Verkehrskontrolle führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Speyer (ots) – In der Nacht zum Sonntag wurde ein PKW in der Franz-Kirrmeier-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Aus dem Fahrzeuginneren konnte durch die Polizeibeamten Marihuanageruch wahrgenommen werden. Neben dem 27-jährigen Fahrzeugführer war ein 33-jähriger Beifahrer anwesend. Bei diesem konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – In der Nacht zum Sonntag 05.12.2021 kurz nach Mitternacht, wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit erhöhter Geschwindigkeit die Wormser Landstraße entlangfuhr. Der PKW wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,25 Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 19-Jährige zur Polizeiinspektion Speyer verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Speyer (ots) Bereits am Freitagabend 03.12.2021 im Zeitraum von 17.30-22.30 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus im Rinkenbergerweg in Speyer. Der oder die unbekannten Täter versuchten durch mehrere Hebelversuche an der Hauseingangstüre Zutritt zum Anwesen zu erlangen. Der Versuch scheiterte.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Geschäftsraum

Speyer (ots) – Zu einem Einbruch in Geschäftsräume kam es am Freitagabend gegen 19.45 Uhr in der Straße “Im Geißhorn” in Speyer. Der oder die Täter hebelten hierzu ein Fenster auf. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweis zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots) – Nachdem am Freitagabend 03.12.2021 gegen 20.45 Uhr ein Hinweis über eine aktuell stattfindende Sachbeschädigung in Form von Farbschmierereien einging, konnten die zwei Täter im Bereich der Unterführung an der B39 festgestellt werden.

Bei Erblicken der Polizeibeamten wollten diese einen Fluchtversuch unternehmen, konnten aber umgehend gestellt werden. Gegen die beiden 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.