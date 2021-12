Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 04.12.2021, um 11:45 Uhr befuhr die 21-jährige Fahrerin eines PKW die Eisenbahnunterführung in der Branchweilerhofstraße von der Nachweide kommend, in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. In der Unterführung kam ihr ein PKW, vermutlich der Marke Mitsubishi Space Star, der Farbe Silber, entgegen und touchierte mit dem linken Außenspiegel, den linken Außenspiegel des PKW der 21-jährigen. Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die möglichen Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen die Täterhinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Mit entstempelten Kennzeichen unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 02.12.21 wurde ein VW Passat mit seinem 35-jährigen Fahrer gegen 16:30 Uhr in der Maximilianstraße einer Kontrolle unterzogen, nachdem festgestellt worden war, dass auf dem PKW entstempelte Kennzeichen montiert waren. Wie sich herausstellte waren die Kennzeichen auch in gestempelter Form nie auf dieses Fahrzeug zugelassen. Auch bestand zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Haftpflichtversicherung für das Auto. Der Fahrer wollte nicht weiter zu den Hintergründen seines Handelns einlassen. Ihm droht eine Verurteilung wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

