Rheinland-Pfalz: Gesundheitsminister Clemens Hoch bittet Studierende um Unterstützung in der Corona-Bekämpfung

Mainz – Gesundheitsminister Clemens Hoch hat sich am Freitag, 03.12.2021, in einem Schreiben an die Studierenden in Rheinland-Pfalz gewandt. Gemeinsam mit den Präsidentinnen und Präsidenten der staatlichen Hochschulen bittet er um Unterstützung in der Pandemie-Bekämpfung. Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen sind die Kapazitäten der medizinischen Einrichtungen wie auch der Impfzentren, Impfbusse und Gesundheitsämter sehr stark beansprucht.

„Ich bitte die Studierenden kurzfristig um ihre weitere Unterstützung und hoffe, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger ihre Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung erhalten“, appellierte der Minister an die Studentinnen und Studenten. Viele von ihnen hätten sich schon an verschiedenen Stellen bei der Bekämpfung der Pandemie eingebracht. Dafür dankte Gesundheitsminister Clemens Hoch allen sehr herzlich.

Im Rahmen der Impfungen wird kurzfristig Unterstützung bei der Organisation vor Ort gesucht, z.B. beim Management der Besucherströme, bei der Datenaufnahme der Impflinge, bei Vorbereitungen und Durchführung der Impfungen. In den Gesundheitsämtern wird Unterstützung insbesondere im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung benötigt. Dabei können insbesondere Studierende in den medizinischen Fächern und in den Gesundheitsberufen, aber auch Studierende anderer Fächer mit Berufsqualifikationen, z.B. einer Ausbildung als Krankenpfleger/in, Notfall-/Rettungssanitäter/in, Medizinische/r Fachangestellte/r oder Medizinisch-Technische/r Assistent/in ihre Praxiserfahrung einbringen.

Um die örtlichen Stellen wie Impfzentren, Mobile Impfteams oder Gesundheitsämter bei der Akquise und Vermittlung Freiwilliger zu unterstützen, wurde zu Beginn der Corona-Pandemie eine Landesfreiwilligen-Datenbank Rheinland-Pfalz eingerichtet. Freiwillige können sich in dieser Datenbank registrieren, ihr Unterstützungsangebot aber auch jederzeit eigenständig wieder zurückziehen. Bei der Registrierung kann Umfang und Zeitraum der Unterstützung gewählt werden.

Die vertraglichen Regelungen wie z. B. Zeitraum der Unterstützung oder Bezahlung werden durch die hilfesuchenden Stellen selbst geregelt. Unfallversicherungsschutz und Haftpflichtversicherung sind im Rahmen der Tätigkeit bei den Mobilen Impfteams, Impfzentren und Gesundheitsämtern des Landes bzw. der Kommunen gewährleistet.

„Ich freue mich auf Ihr Engagement. Helfen Sie mit, der Pandemie entschlossen entgegenzutreten“, so der Minister.

Weiterführende Informationen und Registrierung unter: https://s.rlp.de/hRwhf