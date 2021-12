Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Freinsheim: Trunkenheit im Verkehr (Drogen), Fahren ohne Fahrerlaubnis, BTM aufgefunden

Freinsheim (ots) – Am Freitagabend wollte ein 46-Jähriger in Freinsheim seiner Freundin beim Überbrücken ihres PKWs helfen. Gegenüber der Polizei gab der 46-Jährige an, zuvor mit seinem PKW an die Örtlichkeit gekommen zu sein. Es ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Fahrzeugführer wurde zudem ein geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der 46-Jährige nicht.

Freinsheim: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Freinsheim (ots) – Am Freitag, 03.12.21, gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 59-jährige Citroen-Fahrerin aus der VG Freinsheim die Franz-Lindstraße, bog nach links in die Bahnhofstraße ab und übersah hierbei die von links kommende vorfahrtsberechtigte 17-jährige Radfahrerin aus Bad Dürkheim, die die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Die Radfahrerin fiel bei dem Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 150 EUR.

