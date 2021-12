Ludwigshafen: MBO-Kirchenkonzert am 11. Dezember 2021 abgesagt

Ludwigshafen – Aufgrund der aktuellen Entwicklungen Corona betreffend hat das Orchester schon am vergangenen Sonntag beschlossen, das dritte und eigentlich letzte Konzert (Sa 11.12.2021) der Kirchenkonzertreihe abzusagen.

ABGESAGT: MBO-Kirchenkonzert am Samstag, 11. Dezember 2021 um 17 Uhr in der Friedenskirche in Ludwigshafen-Friesenheim

Somit war das Konzert am Sonntag, 28.11.2021, im Oppauer Bürgerhaus, das vorerst letzte Konzert des Orchesters, bevor es nun in ein verlängerte Weihnachtspause geht, denn auch der Neujahrsempfang in Oppau wurde schon abgesagt.

