Mannheim: Maximal 750 Zuschauer beim Spiel SV Waldhof Mannheim gegen den SV Wehen Wiesbaden zugelassen

Mannheim – Nachdem es in den vergangenen Wochen zu stark steigenden Corona-Fallzahlen kam, wurde am heutigen Freitag (03.12.2021) von der Landesregierung Baden-Württemberg beschlossen, dass vorübergehend Großveranstaltungen, wie beispielsweise Fußballspiele, vor maximal 750 Personen ausgetragen werden können. Dies betrifft auch den SV Waldhof Mannheim mit seinem Heimspiel am Montag gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Für das letzte Heimspiel im Kalenderjahr können so nun ausschließlich Sponsoren und Partner mit VIP-Tickets das Carl-Benz-Stadion besuchen, sowie Mannheimer Krankenhäuser, denen in den vergangenen Wochen Freikarten für die Partie zur Verfügung gestellt wurden. Diese gelten als Dank für die tägliche Arbeit in den Krankenhäusern.

Verfügbare Resttickets werden über eine Social Media Verlosung an Dauerkartenbesitzer wie folgt vergeben. Es muss ein Bild mit Waldhof-Thema (z.B. Ihr mit Waldhof-Fanartikel) gepostet werden mit euerm schönsten Waldhof Moment als Kommentar (Facebook-Post, Facebook-Kommentar, Instagram-Post, Instagram-Story). Davon muss ein Screenshot unter der Angabe der Dauerkarten-Kundenummer im Betreff an ticketing@svwm.de per Mail gesandt werden (Einsendeschluss: Samstag, 16 Uhr). Die Gewinner, welche im Losverfahren bestimmt werden, erhalten die Tickets per Mail bis spätestens Montag um 14:00 Uhr.

Um der Mannschaft einen gesammelten Support bieten zu können, sowie aus system- und kostenbedingten Gründen, werden alle Tickets auf der Haupttribüne sein. Euren Dauerkartenplatz können wir Euch aufgrund der Abstandsgebote nicht ermöglichen.

Weiterhin gilt im Carl-Benz-Stadion das Abstandsgebot, die Maskenpflicht und die 2G+ Regel.

Dauerkarten für die Saison 21/22, sowie bereits erworbene Tageskarten für die Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden haben keine Gültigkeit am Montagabend.