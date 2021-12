31-Jähriger von 2 Männern und einer Frau bestohlen – Öffentlichkeitsfahndung (siehe Foto)

Weinheim-Hauptbahnhof (ots) – Bereits in der Halloween-Nacht vom 31.10. auf den 01.11.2021 wurde in Weinheim ein 31-jähriger Mann Opfer eines räuberischen Diebstahls. Der Mann befand sich gegen am Gleis 1 des Hauptbahnhofs in Weinheim, wo er sich auf einer Bank niedergelassen hatte. Aufgrund seiner Alkoholisierung schlief er dabei ein. Gegen 23 Uhr traten 2 unbekannte Männer und eine Frau an den Schlafenden heran und entwendeten ihm, dessen Wehrlosigkeit ausnutzend, dessen Mobiltelefon und Geldbörse.

Dabei erwachte der Mann, bemerkte den Diebstahl und verfolgte die nun flüchtenden Täter. Am Zugang zu Gleis 2 holte er das Trio ein und ergriff einer der beiden Männer. Daraufhin schlug ihm der andere Mann mehrfach gezielt mit der Faust ins Gesicht, um im Besitz des Diebesguts zu bleiben. Die drei Täter flüchteten anschließend in eine einfahrende S-Bahn. Um den Geschädigten am Einsteigen in die Bahn zu hindern, schubsten sie ihn mehrfach in Richtung Bahnsteil, bis die Bahn schließlich mit den Tätern aber ohne den Geschädigten losfuhr.

Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls hat das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim übernommen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwischenzeitlich Aufnahmen der Videoüberwachung in der S-Bahn gesichert werden. Darauf sind 2 der 3 Täter zu erkennen.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den drei Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Linienbus wich einbiegendem Auto aus und prallt auf geparktes Fahrzeug

Walldorf (ots) – Am frühen Freitagmorgen 03.12.2021 ereignete sich in der Albert-Einstein-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von schätzungsweise rund 80.000 Euro entstand. Der Fahrer eines roten 3er BMW war kurz vor 6 Uhr von der Robert-Bosch-Straße nach rechts auf die Albert-Einstein-Straße eingebogen, weshalb ein 51-jähriger Busfahrer, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts auswich und dadurch mit einem geparkten Mercedes kollidierte.

Während sowohl Linienbus (50.000 €) als auch der geparkte Mercedes (30.000 €) erheblich beschädigt wurden, fuhr der Fahrer des roten BMW ohne anzuhalten weiter. Die Unfallfluchtermittler der Verkehrspolizei Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Ihnen liegt mittlerweile das Kennzeichen des Verursachers vor. Die Recherchen zum verantwortlichen Fahrer sind bereits eingeleitet.

Zeugen, die ihrerseits Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrer und dessen roten 3er BMW geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Unfallverursacherin entfernt sich nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Eberbach (ots) – Am Donnerstagmorgen 02.12.2021 gegen 07:30 Uhr lief ein 19-Jähriger die Berliner Straße entlang in Richtung “Neuer Weg-Nord”, als er beim Überqueren der Straße “Quellenweg” von einem PKW erfasst wurde. Die bislang unbekannte Autofahrerin hatte den jungen Mann offenbar nicht gesehen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 19-Jährige am Knie und am Arm.

Die Unfallverursacherin stieg sofort aus ihrem Wagen und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Mannes. Dieser stand aber offenbar noch unter Schock und realisierte das Geschehene zunächst nicht. Daraufhin entfernte sich die Autofahrerin in unbekannte Richtung, ohne die Versicherungsdaten mit dem Mann auszutauschen. Der 19-Jährige begab sich in der Folge selbstständig in ärztliche Behandlung und verständigte nachträglich die Polizei.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach der Unfallverursacherin. Demnach soll es sich um eine ältere Frau mit weiß/grauen Haaren gehandelt haben. Sie wäre schlank gewesen und ca. 170 cm groß. Bei dem Fahrzeug der Frau dürfte es sich um einen roten Kleinwagen handeln.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Autofahrerin machen können sowie die Unfallverursacherin selbst, werden gebeten sich unter der Tel.: 06271 92100 zu melden.

Einbruch in Einkaufsmarkt – Täter entkommt unerkannt

St.Leon-Rot (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 03.12.2021 löste gegen 02:40 Uhr der Alarm eines Einkaufsmarkts in der Straße “Im Schiff” aus. Nachdem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Örtlichkeit aufgesucht hatten und eine aufgebrochene Tür entdeckten, verständigten diese sofort die Polizei. Bei einer anschließenden Nachschau der Einsatzkräfte des Polizeireviers Wiesloch stellten diese dann fest, dass der Einbrecher nicht mehr vor Ort ist.

Der Unbekannten hatte offenbar kurz zuvor mit einem Werkzeug eine Seitentür gewaltsam aufgebrochen und bei Auslösung des Alarms die Flucht ergriffen. Entwendet wurde nichts. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Am Tatort fanden die Einsatzkräfte ein Brecheisen sowie eine Mütze.

Ob es sich bei dem Werkzeug um das Tatmittel handelt und die Kopfbedeckung dem Täter gehört, ist derzeit nicht bekannt. Die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt und der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übersandt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern derzeit an.

Unklarer Unfall im Kreuzungsbereich – Polizei sucht weitere Zeugen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag gegen 08:50 befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Sprinter die Talhausstraße in Richtung Ortseingang Hockenheim. An der Kreuzung Talhausstraße/Ludwigshafener Straße fuhr dieser in den Kreuzungsbereich ein, um in der Folge weiter geradeaus zu fahren. In diesem Moment kam von rechts, aus der Ludwigshafener Straße, ein 37-jähriger Paketzusteller, der ebenfalls die Kreuzung passieren wollte.

Beide Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Vorfahrt im Kreuzungsbereich ist durch ein Ampelsystem geregelt. Beide Fahrer gaben an, dass die für sie geltende Lichtzeichenanlage jeweils “Grün” geleuchtet habe. Ein technischer Defekt wird derzeit ausgeschlossen.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bereits verschiedene Zeugen befragt. Da der Unfallhergang allerdings nach wie vor unklar ist, suchen die Einsatzkräfte nun nach weiteren Zeugen, die möglicherweise Aufschluss geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06205 28600 zu melden.

Unfall auf Baumarkt-Parkplatz mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Eberbach (ots) – Am Donnerstag 02.12.2021 gegen 13:15 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf den Parkplatz eines Baumarkts in der Straße “Neuer Weg-Nord” und stellte ihr Fahrzeug in der zweiten Reihe auf der linken Seite ab. Nachdem sie rund 45 Minuten später zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie diverse Beschädigungen an der rechten Vorderseite ihres Autos. Diese dürften vermutlich infolge eines missglückten Parkmanövers entstanden sein.

Ein möglicher Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Dieser hatte sich offenbar, ohne seine Pflichten nachzukommen, bereits von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel.: 06271 92100 zu melden.

Unfallflucht – 10.000 Euro Schaden

Mühlhausen (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Mercedes der C-Klasse, der in der Rotenberger Straße geparkt war. Die komplette linke Fahrzeugseite war beschädigt, sodass der Sachschaden auf rund 10.000.- Euro beziffert werden kann. Rote Farbe wurde am Mercedes festgestellt, die vom Fahrzeug des Verursachers stammt, das bei dem Crash ebenfalls erheblich beschädigt worden sein dürfte.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall, zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.