Gegen Laterne gekracht (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich während der Fahrt ablenken ließ, hat ein Taxifahrer am Donnerstagmorgen einen Unfall gebaut. Der 61-Jährige hatte einen Fahrgast an Bord und fuhr gerade durch die Barbarossastraße, als er sich nach hinten zu dem Mitfahrer auf der Rückbank umdrehte. Dadurch abgelenkt, steuerte der Mann seinen Pkw nach rechts, kam von der Straße ab und prallte nahezu ungebremst gegen eine Laterne.

Glück im Unglück: Weder der Fahrer noch sein Fahrgast wurden verletzt. Allerdings wurde der VW Touran erheblich beschädigt. Er musste abgeschleppt werden.

Ungewöhnlich: Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, war der Fahrgast nicht mehr vor Ort. Er hatte auch keine Personalien hinterlassen. Der Mann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Bei Verfolgung Drogen weggeworfen

Kaiserslautern (ots) – Wege Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 40-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag 02.12.2021 noch versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, er konnte aber gestellt werden.

Der bereits amtsbekannte Mann war einer Streife gegen 15.30 Uhr auf einem Fahrrad in der Tirolfstraße aufgefallen. Die Beamten folgten ihm und wollten ihn kontrollieren, als er in einer Seitenstraße gerade von seinem Fahrrad abstieg. Als der Mann die Polizisten erkannte, versuchte er zu flüchten , zunächst mit dem Fahrrad, dann zu Fuß, er konnte jedoch eingeholt und festgenommen werden.

Während der Verfolgung beobachtete ein Polizeibeamter, wie der 40-Jährige unterwegs etwas in ein Gebüsch warf. Eine spätere Überprüfung ergab, dass der weggeworfene Gegenstand eine Plastiktüte war. Darin befand sich eine Substanz, bei der es sich vermutlich um Amphetaminpaste handelt. Diese wurde sichergestellt. Der 40-Jährige machte keine Angaben zur Sache; die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Betrunken, berauscht und ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstagabend 02.12.2021 in der Berliner Straße einen betrunkenen und berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Während der Unfallaufnahme eines Auffahrunfalls, fiel der 47-jährige Fahrer des hinteren Unfallwagens auf, weil er nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht 1,22 Promille lautete das Testergebnis.

Weil er ebenfalls Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ihm ein Drogenschnelltest angeboten. Dieser bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Seinen Führerscheinkonnten die Beamten nicht sicherstellen, da er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Auf den 47-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.|elz

Gartenhäuschen brennt ab

Bechhofen (ots) – In Bechhofen ist am spätenDonnerstagabend ein Gartenhäuschen in Brand geraten. Gegen 23 Uhr wurde das Feuer aus der Waldstraße gemeldet. Die Flammen griffen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Verletzt wurde aber zum Glück niemand; es blieb bei Sachschäden.

Das Gartenhaus brannte vollständig ab; am Wohnhaus entstanden Schäden insbesondere an der Fassade, aber auch das Innere wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Gartenhaus am Abend von einem Hausbewohner benutzt wurde. Möglicherweise hatte später eine vergessene Kerze das Feuer ausgelöst. Die Ermittlungen dauern an. |cri

Taschendiebe suchen die Nähe

Kaiserslautern (ots) – Während sie sich in einem Textilienmarkt in der Innenstadt aufhielt, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bestohlen worden. Wie die 71-Jährige später bei der Polizei anzeigte, schaute sie in dem Markt in der Fruchthallstraße gegen 15.15 Uhr nach Kleidungsstücken, als sich eine unbekannte Frau sehr dicht an ihr vorbeidrängte und dabei auch ihren Arm berührte.

Die Seniorin dachte sich zunächst nichts dabei – erst später stellte sie fest, dass ihre Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten verschwunden ist. Jemand hatte sie offenbar aus ihrer Handtasche, die an ihrem Arm hing, herausgezogen.

Eine Beschreibung der Unbekannten, die ihr so nahe gekommen war, konnte die 71-Jährige leider nicht abgeben. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 gern entgegen.

Unser Tipp: Bleiben Sie wachsam – insbesondere, wenn Fremde Ihnen ohne erkennbaren Grund zu nahe kommen. Versichern Sie sich, dass sowohl Umhängetaschen als auch Jackentaschen verschlossen und Wertgegenstände so verstaut sind, dass sie nicht so leicht “abgegriffen” werden können! |cri

Schulweg überwacht

Kaiserslautern (ots) – Um die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern auf ihrem Schulweg zu erhöhen, wurde am Donnerstagmorgen “Im Stadtwald” eine Kontrolle durchgeführt. Gemeinsam mit dem städtischen Politessendienst nahmen Polizeibeamte ab 7.30 Uhr den an- und abfahrenden Verkehr im Umfeld einer Schule ins Visier.

Während das Hauptaugenmerk der Mitarbeiterinnen der Stadt insbesondere auf den haltenden und parkenden Fahrzeugen lag, beobachteten die Polizisten vor allem den fahrenden Verkehr. Aufgrund der noch herrschenden Dunkelheit, beziehungsweise der einsetzenden Dämmerung standen die lichttechnischen Einrichtungen der Fahrzeuge besonders im Fokus.

Während die Beamten lediglich an einem Pkw ein defektes Hecklicht feststellten und darüber hinaus zwei Autos, bei denen der Termin für die Hauptuntersuchung überfällig war, registrierten die Mitarbeiterinnen des Politessendienstes 30 Verstöße im ruhenden Verkehr – hervorgerufen, durch ordnungswidriges Halten oder Parken.

Die Resonanz der kontrollierten Fahrerinnen und Fahrer war – trotz der Beanstandungen – äußerst positiv. Die meisten zeigten sich einsichtig und bedankten sich für den Einsatz und die Kontrolle. |cri

Kollision mit Mauer – Fahrer flüchtet

Mehlingen (ots) – Eine Unfallflucht ist am Donnerstagvormittag 02.12.2021 aus Mehlingen gemeldet worden. Gegen 9.40 Uhr stieß ein Pkw in der Königstraße beim Rangieren rückwärts gegen eine Mauer. Die steinerne Mauer fiel anschließend durch den Anstoß um. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht darum, sondern machte sich aus dem Staub.

Von ihm ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen SUV gehandelt haben soll, an dessen Steuer ein korpulenter Mann mittleren Alters saß. Nähere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter Telefon 0631 / 369 – 2150 entgegen. |cri

Verkehrskontrollen auf der B270

Kreis Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen ihrer Ausbildung, haben angehende Polizisten am Donnerstag auf der B270 zwischen Hohenecken und Parkplatz Gelterswoog, Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden 11 Fahrer erwischt, die sich nicht an das vorgegebene Tempolimit von 70 km/h hielten. Des Weiteren mussten sieben Mängelberichte ausgestellt werden und ein Mann führte sein Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt eine Anzeige zu. |elz

Positive Bilanz des Polizeipräsidiums Westpfalz zu landesweiten Kontrolltag

Westpfalz (ots) – Gestern fand ein landesweiter Kontrolltag der kommunalen Ordnungsbehörden gemeinsam mit der Polizei zur Überwachung der derzeit gültigen Corona-Regeln statt. Durch die landesweiten Kontrollen sollte die Einhaltung der Corona-Regeln und deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus gerückt werden. Die Schwerpunkt-Kontrollen an diesem Tag ergänzen die ohnehin verstärkten Kontrollmaßnahmen im täglichen Dienst. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz fanden gestern in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden und der Polizei statt. Die Kontrollen wurden gemeinsam durchgeführt. Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums 577 Personen. Insgesamt wurden 141 Verstöße polizeilich festgestellt, davon 70 Verstöße gegen die Maskenpflicht, 2 Verstöße gegen das Abstandsgebot, 57 Verstöße im Zusammenhang mit der Nutzung des ÖPNV und 11 Verstöße im Zusammenhang dem Betrieb von Gaststätten oder sonstigen Einrichtungen. Auch Impfzertifikate wurde mittels CovPassCheck überprüft. Hierbei wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. In einigen Fällen wurden Bürger auf die richtige Trageweise der Masken hingewiesen. Auf die entsprechenden Sensibilisierungen wurde überwiegend positiv reagiert. Bei Gesprächen, insbesondere an Einkaufsmärkten, merkte man der Bevölkerung den Ernst der Lage an. Insgesamt wurden die Kontrollmaßnahmen positiv aufgenommen und es herrschte ein hohes Maß an Akzeptanz. Die Polizei freute sich über die positive Bilanz des Kontrolltages und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger sich weiter an die Corona-Regeln zu halten, um das Infektionsgeschehen deutlich reduzieren zu können. |elz

Covid-19 als Druckmittel bei Schockanrufen

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Der Polizei sind am Donnerstag 02.12.2021 zahlreiche Schockanrufe gemeldet worden, bei denen eine angebliche Corona-Erkrankung als “Druckmittel” benutzt wurde. Unabhängig voneinander zeigten im Verlauf des Tages überwiegend Frauen aus dem Großraum Kaiserslauternan, dass sie einen Anruf erhalten hatten, bei dem sich am anderen Ende jemand als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eines Krankenhauses ausgab.

In ähnlichen Versionen wurde den Angerufenen erzählt, dass der Sohn (…oder die Tochter…oder ein Enkel…) mit einer Covid-19-Infektion mit schwerem Verlauf in der Klinik behandelt werde. Angeblich solle der/die Erkrankte nun per Helikopter in die Schweiz verlegt werden, und dafür müsse umgehend Bargeld zur Verfügung gestellt werden. Bei einigen Anrufen ging es auch um angeblich teure Medikamente, die für die Behandlung benötigt und sofort bezahlt werden müssten.

Zum Glück ging keines der angerufenen Opfer auf die Forderung ein. Die meisten erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Telefonat oder fragten anschließend bei ihren “echten” Angehörigen nach, ob es ihnen gut geht. Spätestens dann flog der betrügerische Hintergrund des Anrufs auf.

In diesem Zusammenhang ein kleiner Tipp: Häufig haben Betrüger insbesondere Senioren im Visier und wollen sie mit ihren Geschichten erschrecken und unter Druck setzen. Bei der Suche nach potenziellen Opfern greifen die Täter unter anderem auf Telefonbuch- oder andere Interneteinträge zurück und wählen Personen aus, hinter deren Vornamen sie Senioren vermuten. Dem kann man beispielsweise begegnen, indem man bei solchen Einträgen nicht den vollständigen, sondern einen abgekürzten Vornamen verwendet. Das schließt zwar solche Anrufe nicht vollständig aus, reduziert aber die Wahrscheinlichkeit, dafür ausgewählt zu werden… |cri

Aktionswoche Transport

Westpfalz (ots) – Die ganze Woche über hat das Team der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Zusammenhang mit der “Aktionswoche Transport” wurde insbesondere der Schwerverkehr mit Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen ins Visier genommen.

Zum Abschluss wurde heute noch einmal an der B 10 bei Hauenstein (Geschwindigkeitskontrollen) und auf der A6 bei Wattenheim (Abstandsmessungen) der Verkehr unter die Lupe genommen. Es war die 3.Aktionswoche des Teams der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung. In der Vergangenheit gab es bereits Aktionswochen zu den Themen “Schulweg” und “Nacht und Nebel”.

Das Ergebnis der “Aktionswoche Transport” von Montag bis Freitag in Zahlen:

Beanstandungen insgesamt: 1253 Geschwindigkeitsverstöße und 893 Verstöße bei Abstandsmessungen

Beanstandungen Lkw ab 7,5t:902 Geschwindigkeitsverstöße und 166 Abstandsverstöße

Höchste Überschreitung Pkw:195 km/h bei erlaubten 100 km/h am Montagvormittag auf der A62 bei Reichweiler

Höchste Überschreitung Lkw Autobahn: 111 km/h (!) bei erlaubten 80 km/h (ein 40-Tonnen-Sattelzug aus dem europäischen Ausland), festgestellt am Donnerstagvormittag auf der A6 bei Kaiserslautern (Höhe Cäsarpark)

Höchste Überschreitung Bundesstraße: 92 km/h bei erlaubten 60 km/h (40-Tonnen-Sattelzug aus dem europäischen Ausland), festgestellt am Freitagvormittag auf der B 10 bei Hauenstein

Die Bilanz der Einsatzkräfte: Trotz der widrigen Wetterverhältnisse in dieser Woche konnten fast alle Kontrollen durchgeführt werden. Lediglich bei zwei Abstandsmessungen konnten aufgrund der Witterung die Ergebnisse nicht verwertet werden.

Alles in allem wurde festgestellt, dass viele Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen weder durch Schneefall, noch Schneeregen, Sprühregen oder schlechte Sichtverhältnisse zu einer gemäßigten Fahrweise bewegt werden konnten. Die Kontrollen werden deshalb auch außerhalb der Aktionswoche fortgesetzt. |ZVD/cri