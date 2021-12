Sachbeschädigungen an Dom und Gymnasium

Speyer (ots) – Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 01.12.2021, 18 Uhr, bis zum 02.12.2021, 06:30 Uhr, durch Einbringen von Klebstoff das Schloss des Hoftores des Edith-Stein-Gymnasiums im Langensteinweg. Im gleichen Tatzeitraum wurden mehrere Türschlösser des Speyerer Domes sowie umliegender Dienstgebäude durch unbekannte Täter ebenfalls verklebt und dadurch beschädigt.

Das Vorliegen etwaiger Tatzusammenhänge ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei führt ab sofort verstärkte Streifenmaßnahmen an den genannten Örtlichkeiten durch. Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

Taschendiebe schlagen in 2 Supermärkten zu

Speyer (ots) – Am Donnerstag 02.12.2021 gegen 13:30 Uhr wurde eine 60-jährige Frau im Aldi in der Tullastraße durch zwei unbekannte Täterinnen bestohlen, indem sie der Dame folgten und ihren auf dem Rücken getragenen Rucksack öffneten, woraus sie deren braune Ledergeldbörse entnahmen. Darin befanden sich 130 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente der Geschädigten. Bei den Täterinnen handelt es sich um junge Erwachsene.

Eine Täterin ist auffallend schlank und trug neben einer schwarzen Handtasche mit weißem Schriftzug – blaue Jeans, eine schwarze Jacke mit Fellkragen, eine schwarze Mütze mit Lederemblem und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Ihre Komplizin ist etwas kräftiger und trug schwarze Trainingshosen mit auffälligem weißem Schriftzug, eine längere schwarze Jacke, schwarz-weiße Sneaker mit auffälliger blauer Applikation an den weißen Sohlen sowie eine graue Bommelmütze mit weißem Schriftzug.

Zwischen 14-14:30 Uhr wurde eine weitere 60-Jährige im Lidl in der Franz-Kirrmeier-Straße bestohlen, indem ihr schwarzer Klapp-Geldbeutel unbemerkt aus ihrer Jackentasche entnommen wurde. In diesem befanden sich ebenfalls 130 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente. Eine Täterbeschreibung liegt hier nicht vor. Das Vorliegen eines Tatzusammenhangs beider Fälle ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat die Taten oder Täterinnen beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den beschriebenen derzeit unbekannten Täterinnen liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

Kontrollstelle bei Nacht

Speyer (ots) – Am 02.12.2021 richtete die Polizei Speyer im Zeitraum von 23:15 Uhr bis 23:45 Uhr eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße ein. Hierbei wurden 10 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden aufgrund nicht mitgeführter Dokumente, defekter Kennzeichenbeleuchtung, sowie eines fehlenden Seitenspiegels drei Mängelberichte ausgestellt.

Verkehrsbehinderung an Kreuzung durch defekten PKW

Speyer (ots) – Am 02.12.2021 gegen 17:55 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem PKW die Wormser Landstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Landwehrstraße versagte sein PKW und ließ sich weder anlassen noch wegschieben. Daher mussten polizeiliche Verkehrslenkungsmaßnahmen bis zur Vollendung des Abschleppvorgangs um 18:52 Uhr durchgeführt werden und es kam im genannten Zeitraum zu massiven Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses.

Hochmotorisierter Sportwagen lässt aufheulen

Speyer (ots) – Ein 55-jähriger Maserati-Fahrer wurde am 02.12.2021 gegen 21:05 Uhr von einer Polizeistreife in der Industriestraße festgestellt. Auf seinem Fahrweg über den Schillerweg bis zur Hafenstraße ließ er seinen Motor mehrfach grundlos laut aufheulen und öffnete die Klappen der Auspuffanlage, wodurch der Lärm verstärkt wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde er im Hinblick auf den Lärmschutz sensibilisiert.

Weiterhin wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Der aktuelle Bußgeldkatalog sieht für die Verursachung unnötigen Lärms bei der Fahrzeugbenutzung einen Regelsatz in Höhe von 80 Euro vor.