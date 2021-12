80-Jährige fällt aus Sorge um die Tochter auf Betrug herein

Groß-Rohrheim (ots) – Geschockt und emotional aufgewühlt, übergab am Donnerstagmittag 03.12.2021 eine über 80-jährige Frau 14 Goldmünzen im geschätzten Gesamtwert von mindestens 1.260 Euro an einen fremden Mann. In einem zuvor geführten Telefonat wurde der Seniorin weisgemacht, dass ihre Tochter jemand angefahren habe. Die Person sei jetzt gestorben.

Vor lauter Angst suchte die Frau ihre Goldmünzen zusammen, um ihrer Tochter zu helfen. Was sie nicht ahnte war, dass Kriminelle mit dem Schockanruf genau das erreichen wollten, um Wertsachen zu erhalten.

Dieser Fall zeigt wieder einmal, dass die Täter nicht müde werden und immer wieder versuchen mögliche Opfer zu finden. Auch in anderen Gemeinden und Städten waren die Täter aktiv. So gab eine Frau in Lampertheim am Telefon vor Polizistin zu sein. Um den Sohn, der einen tödlichen Unfall verursacht haben soll, entlassen zu können, sollte die Angerufene 99.000 Euro bezahlen. Der Schwindel flog erst auf, als die geschockte Frau mit mehreren Tausend Euro Bargeld und Goldmünzen bei der echten Polizei vorstellig wurde.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: Übergeben Sie niemals Geld und Wertsachen an fremde Personen! Melden Sie sich im Zweifelsfall sofort bei der Polizei.

Darmstadt-Dieburg

Verbale Streitigkeiten münden in handfester Auseinandersetzung

Seeheim (ots) – Die zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen 2 Radlern und einem Wagenlenker, mündeten am Donnerstagmittag (2.12.) in der Straße “Stettbacher Tal” in einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 11.40 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall in Höhe eines dort gelegenen Seniorenheims informiert. Eine offenbar zuvor geschehene Situation im Straßenverkehr, löste nach derzeitigem Kenntnisstand den Konflikt zwischen den 2 Radfahrern und dem Autofahrer aus.

Die verbalen Streitigkeiten mündeten im Anschluss in einer handfesten Auseinandersetzung. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die beiden 46-50 Jahre alten Radler auf den 27-jährigen Wagenlenker losgegangen sein. Der 27 Jahre alte Seeheimer wurde hierbei leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung leiteten die Ordnungshüter ein Ermittlungsverfahren ein.

Tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang

Seeheim (ots) – Am 02.12.21 gegen späten Abend kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall in Seeheim an der Bergkirche. Das Fahrzeug eines 58-jährigen Alsbachers stand an einer steilen Stelle geparkt. Der Fahrer stieg in sein Fahrzeug und startete dieses. Das Automatikfahrzeug konnte nicht mehr im Gefälle gehalten werden, so dass es etwa 2m den Hang herunterrollte.

Hierbei wurde eine dort stehende 79-jährige Seeheimerin erfasst und zwischen dem rückwärtsrollenden Fahrzeug und einem geparkten Fahrzeug eingeklemmt. Die Frau wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus nach Heppenheim eingeliefert, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Weitere zwei Personen, die bei der verstorbenen Seeheimerin zum Unfallzeitpunkt standen, konnten sich wohl dem rollenden Fahrzeug entziehen und wurden hierbei leicht verletzt.

Ein Sachverständiger wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Darmstadt hingezogen, um die genaue Ursache zu ermitteln. Der Unfallort wurde durch zwei Streifen der Polizei Pfungstadt für die Dauer der Arbeiten des Sachverständigen abgesperrt.

Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Donnerstag (02.12.) zwischen 15:30 und 18:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Skoda Fabia, der in der Odenwaldstraße gegenüber der “Odenwald Apotheke” am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 100,00 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an dem linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise auf den/die Unfallverursacher/in nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

Unfall mit zwei Fahrzeugen – 30- und 55-Jährige verletzt

Fischbachtal-Niedernhausen/L3102 (ots) – Am Donnerstagnachmittag (2.12.) hat sich gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der Landstraße 3102 ereignet, bei dem beide Fahrerinnen verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 30-Jährige mit ihrem grauen Skoda von Billings in Fahrtrichtung Niedernhausen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam die 30 Jahre alte Darmstädterin in Höhe der Einmündung nach Nonrod von ihrer Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden blauen Volkswagen zusammen.

Die Fahrerin des Volkswagens, eine 55-jährige Modautalerin, erlitt hierbei schwere, aber nach jetzigem Stand keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die 30-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Beide wurden im umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Volkswagen und Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abschleppt werden.

Insgesamt werden die Schäden auf circa 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die genauen Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

Dieb erbeutet Fahrrad

Bickenbach (ots) – Aus einem Hof im Birkenweg erbeutete ein bislang Unbekannter ein Fahrrad der Marke Cube. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Am frühen Donnerstagmorgen (2.12.), gegen 5 Uhr, soll der Unbekannte sich an dem Rad “Touring Pro” zu schaffen gemacht haben und mit diesem geflüchtet sein.

Sein Alter wurde auf 20 bis 30 Jahre alt und seine Größe auf 1,70 bis geschätzt. Seine Haare wurden als hell beschrieben. Der Flüchtige soll einen olivgrünen Pullover, eine dunkle Jeans und eine weiße Jacke mit schwarzen Streifen getragen haben.

Insgesamt wird der Schaden auf circa 750 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 bei der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Brand in Werkstatt ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Dieburg (ots) – Der Brand in einer Werkstatt in der Dieselstraße rief am Donnerstagmittag (2.12.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 13.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Im Rahmen von Flex-Arbeiten geriet nach derzeitigem Kenntnisstand die Werkstatt durch den Funkenflug in Brand.

Hierbei wurden 3 Männer, im Alter von 22, 38 und 56 Jahren, leicht verletzt. Die Feuerwehr Dieburg konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge wird der Schaden auf über 20.000 Euro geschätzt.

Verdächtige Geräusche am Abend – Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim

Messel (ots) – Bislang noch unbekannte Täter haben am Donnerstag 02.12.21 die Wohnräume eines Einfamilienhauses im Lerchenweg heimgesucht und Beute gemacht. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Kriminellen über eine rückwärtig gelegene Terrassentür in das Anwesen, suchten dort nach Beute und entwendeten unter anderem Schmuck und Geld.

Die Tatzeit wird derzeit zwischen 19 -19.15 Uhr eingrenzt. Zu diesem Zeitpunkt hatten Zeugen verdächtige Geräusche aus der Wohnung vernommen. Der von den Tätern verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 7.000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Schwarzer Hyundai im Visier Krimineller

Groß-Umsztadt (ots) – Ein schwarzer Hyundai geriet am Donnerstag (2.12.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Wagen war in der Mühlstraße abgestellt, als sich die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 14 und 18 Uhr an diesem zu schaffen machten. Unter Anwendung von Gewalt gelangten sie in den Innenraum, woraus sie unter anderem eine Tasche und Kleidung erbeuteten. Im Anschluss suchten sie das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Zeit zwischen dem 24.11. und dem 01.12., beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß in der Gundhofstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten grauer Opel Corsa.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 1.200 EUR ( vordere linke Kotflügel stark eingedellt) Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105/40060 entgegen.

Odenwaldkreis

Zahlreiche Mängel am Auto – Polizei untersagt Weiterfahrt

Erbach (ots) – Einen 26-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagvormittag 02.12.21 im Stadtteil Schönnen. Den Ordnungshütern fielen zunächst die unzulässig umgebauten Beleuchtungseinrichtungen an dem BMW auf, die für sich alleine schon zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Autos geführt hätten.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten sie zudem unter anderem fest, dass sich die Fahrertür über den Türgriff nicht öffnen ließ, der Motor erheblichen Ölverlust aufwies und die Abgasanlage durch Korrosion stark beschädigt war. Ein Sachverständiger stellte später insgesamt 19, teils erhebliche Mängel an dem Auto fest. Die Polizei untersagte daraufhin an Ort und Stelle die Weiterfahrt.

Auf den 26-Jährigen kommen nun ein Bußgeldverfahren und Punkte in Flensburg zu. Wie das kontrollierte Fahrzeug erst im November die Hauptuntersuchung bei einer anerkannten Prüforganisation bestehen konnte, ist nun ebenfalls Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Verkehrsunfallflucht in der Waldstraße

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag 02.12.21 gegen 21:20 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild, sowie mehrere Mülltonnen in der Waldstraße in Michelstadt. Dieser entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 500 EUR. Die Polizei in Erbach, bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 06062/ 953-0.

