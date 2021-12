Mann hängt an Tür von fahrendem Auto – Polizei sucht Zeugen

Wehrda (ots) – Am Donnerstag 02.12.2021 gegen 15.28 Uhr endete ein Vorfall damit, dass ein 40-jähriger Mann, von außen an der Fahrertür eines schwarzen Kleinwagens hängend, etwa 100 Meter unfreiwillig “mitfuhr”. Das Geschehen erstreckte sich vom Obi-Parkplatz bis auf die Straße Am Schwarzenborn. Dort stoppte der 81-jährige Autofahrer. Auf der Fahrt hatte der 40-Jährige mehrfach laut u.a. um Hilfe gerufen. Er blieb bei dem Geschehen nach eigenen Angaben unverletzt.

Die Polizei sucht aufgrund der unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten nach Zeugen. Bislang steht fest, dass der 40-Jährige auf dem Parkplatz des Obi-Marktes den Anhänger seines Autos mit einem Besen reinigte und dabei Blattwerk auf den Parkplatz fegte. Darauf von dem Autofahrer angesprochen, entwickelte sich offenbar ein Streitgespräch zwischen dem im Auto sitzenden und dem neben der Fahrertür stehenden und sich herunterbeugenden Mann.

Das anschließende Geschehen schilderten die Beteiligten jeweils anders. Tatsache ist jedoch, dass der 81-Jährige losfuhr, obwohl der 40-Jährige noch nicht vom Auto zurückgetreten war. Er hielt sich, nach eigenen Angaben um nicht überfahren zu werden, am geöffneten Fenster fest. Etwaige Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

21-Jähriger im Zug abgelenkt und bestohlen

Fronhausen (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde ein 21-jähriger Mann aus Marburg, am Freitag 03.12.2021 kurz nach Mitternacht in der Regionalbahn (Zugnummer 4168) auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Marburg. Das Opfer gab an, von 3 Männern in ein Gespräch verwickelt worden zu sein. Die Männer hätten den 21-Jährigen auf Englisch nach dem aktuellen Standort gefragt und sich die Koordinaten auf dem später gestohlenen Smartphone zeigen lassen.

Nach der Auskunft wurde das Smartphone auf den Nebensitz gelegt. Kurze Zeit später hätten sich die 3 Männer in ein anderes Abteil gesetzt. Beim Halt im Bahnhof Fronhausen stellte der 21-Jährige fest, dass das Smartphone nicht mehr neben ihm auf dem Sitzplatz lag. Die waren im Zug nicht mehr zu finden, weshalb der 21-Jährige davon ausging, das die Diebe beim Halt im Bahnhof Fronhausen ausstiegen. Bei dem gestohlenen Smartphone handelt es sich um ein iPhone 13 Pro im Wert von ca. 1.200 EUR.

Personenbeschreibung

Alle 3 Männer waren ca. 180cm groß und schätzungsweise 20 Jahre alt mit südländischem Aussehen. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen ausschließlich Englisch. Auffällig war, dass einer der Diebe eine dunkle Basecap trug und ein weiterer lange, helle, nach oben gekämmte Haare hatte.

Zeugen gesucht. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Großbrand in Kirchhain

Marburg-Biedenkopf (ots) – Die Feuerwehr und die Polizei war am Donnerstag 02.12.2021 gegen 20:15 Uhr wegen eines Großbrandes in Kirchhain im Einsatz. Nach einem lauten Knall in der Schlosserei der Kirchhainer Tapetenfabrik, kam zu einem Brand. Sämtliche Maßnahmen hatten zunächst das Ziel, das Feuer unter Kontrolle zu bringen sowie etwaige Verletzte zu versorgen. Nach Erstmeldungen gab es Verletzte, allerdings waren noch keine Aussagen über die Anzahl und das Ausmaß der Verletzungen möglich. Das offene Feuer und die sehr starke Rauchentwicklung war weithin sichtbar.

(ots) – Folgemeldung 03.12.2021 um 14 Uhr – Am Freitagvormittag 03.12.2021 konnten die Brandursachenermittler der Kripo Marburg den Brandort aufsuchen, teilweise betreten und erste Untersuchungen durchführen. Danach steht fest, dass es im Bereich einer sogenannten thermischen Nachverbrennungsanlage aus noch ungeklärten Gründen zu einer Explosion und im weiteren Verlauf im gegenüberliegenden Lager der Schlosserei zu dem Brand kam.

Die Ermittler werden vermutlich nächste Woche gemeinsam mit Experten des Landeskriminalamtes versuchen, die Explosionsursache herauszufinden. Die Kripo Marburg ließ durch den Polizeihubschrauber Luftaufnahmen fertigen, um einen Gesamtüberblick des Schadensausmaßes zu erhalten. Nach den ersten Schätzungen der Brandursachenexperten beträgt der Sachschaden vermutlich mehreren Millionen Euro.

(ots) – Folgemeldung 03.12.21 um 01:15 Uhr – Das Großaufgebot der Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle gebracht und konnte insbesondere eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die Löscharbeiten werden allerdings vermutlich noch über mehrere Stunden andauern. Die Feuerwehr konnte bei den durchgeführten Messungen keine Schadstoffe in der Luft feststellen, sodass jetzt keine Gefahr mehr durch die Rauchentwicklung besteht. Aufgrund des Brandgeruchs raten Polizei und Feuerwehr trotzdem dazu, Fenster weiterhin geschlossen zu halten.

Bis jetzt wurde nichts über weitere Verletzte bekannt, sodass Polizei und Feuerwehr von 3 eher leicht Verletzten durch das Geschehen ausgeht. Die 3 Männer im Alter von 29, 31, 35 und Jahren befinden sich zu Untersuchungen im Krankenhaus.

Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg werden die Untersuchungen zur Ermittlung der nicht feststehenden Brandursache und dem vor dem Feuer gehörten lauten Knall aufnehmen. Derzeit kann das teils eingestürzte Gebäude jedoch nicht gefahrlos betreten werden. Aussagen zur Schadenshöhe sind noch nicht möglich.

Die Polizei konnte die Rundfunkwarnmeldung mit der Warnung vor dem Rauch und der Bitte um weiträumiges Umfahren des Brandortes um 00.35 Uhr zurücknehmen.

Eine weitere Berichterstattung erfolgt nach den ersten Untersuchungen der Brandursachenermittler frühestens im Laufe des Tages.

Corona-Kontrollen in Marburg

(ots) – Die Polizei Marburg war unterstützt durch die Bereitschaftspolizei am Donnerstag, 02. Dezember unterwegs im Rahmen des Präventionsprogramms “Sicheres Marburg”

Dabei führten die Polizistinnen und Polizisten stichpunktartige Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Vorgaben aus der Coronavirus-Schutzverordnung auf den beiden Weihnachtsmärkten an der Elisabethkirche und am Marktplatz, sowie in der Oberstadt und an anderen publikumsträchtigen Orten der Innenstadt und am Marktdreieck durch. Bei diesen Präsenzstreifen stellte die Polizei keine Verstöße gegen die aktuelle Corona-Schutzverordnung fest.

Durch die Präsenz entwickelten sich einige Bürgergespräche, wobei eine hohe Akzeptanz für die Kontrollen seitens der Bürgerschaft zu erkennen war. Die Polizei wird weiterhin sowohl im Rahmen ihrer eigenen Aufgabenwahrnehmung als auch bei zukünftigen, gemeinsamen Kontrollen mit dem Ordnungsamt die Einhaltung der Corona-Bestimmungen im öffentlichen Raum kontrollieren.

Marburg – Vier Positive Drogentests

(ots) – Am Donnerstagnachmittag gab es neben den Corona-Kontrollen auch noch mobile Verkehrskontrollen. Dabei zog die Polizei insgesamt vier Autofahrer aus dem Verkehr und veranlasste Blutproben, nachdem die jeweiligen Drogentests einen Einfluss von Betäubungsmitteln offenbarten. Die Fahrer waren zwischen 22 und 58 Jahre alt, die Drogentests reagierten auf Kokain oder THC.

Altenvers – Dieseldiebstahl

(ots) – Mit brachialer Gewalt verschafften sich Einbrecher Zutritt in eine Feldscheune und stahlen dort ca. 500 Liter Dieselkraftstoff. Die gemauerte Feldscheune steht am Ortsausgang von Altenvers nach Reimershausen. Wer hat zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Dienstag, 30. November und 10.30 Uhr am Donnerstag, 02. Dezember verdächtige Beobachtungen im Feld bei der Scheune gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Reddehausen – Schäden an der Grillhütte

(ots) – Unbekannte verursachten im Verlauf des letzten Monats diverse Schäden an der Grillhütte von Reddehausen. Die Schäden entstanden zwischen dem 01. November und dem 01. Dezember. Das Fallrohr der Dachrinne wurde abgerissen und ebenso entwendet wie zwei Mülltonnen aus Metall und ein sogenannter Blattabscheider. Darüber hinaus riss man ein Schloss der Tür ab und ließ es dann achtlos am Boden liegen.

Letztendlich entstand durch das Abhebeln einer Latte noch ein Schaden an einer Tür. Wer kann sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Taten geben? Wer hat Beobachtungen gemacht, die damit zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch scheiterte

In der Nacht zum Donnerstag, 02. Dezember scheiterte in der Straße Am Erlengraben ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Sicherheit von Schloss und Eingangstür verhinderte ein Eindringen. Es entstand ein Schaden am Türschloss. Wer hat in der Nacht rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fassadenkletterer brechen in Wohnung im 2. Stock ein

Nach den Spuren kletterte ein Einbrecher an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße (40er Hausnummer) bis auf den Balkon im zweiten Stock und brach dort die Balkontür der Wohnung auf. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume, stahl Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und verließ die Wohnung auf dem gleichen Weg.

Wer hat zur Tatzeit am Donnerstag, 02. Dezember, zwischen 11 und 23 Uhr, die Kletterpartie(n) gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach – Illegale Müllablagerung – Big-Bag auf dem Parkplatz

Vor Dienstag 30.11.2021 um 08 Uhr, luden noch unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der B 255 ein Big Bag mit vermutlich asbesthaltigen Eternitplatten ab. Der Umweltsachbearbeiter der Polizei Biedenkopf hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen (§ 326 Strafgesetzbuch) aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Bei dem Tatort handelt es sich um den Parkplatz zwischen der Seibertshäuser Bach und dem Schönwasser. Der Parkplatz ist von Herborn nach Gladenbach fahrend bereits hinter den Serpentinen in einer langgezogenen S-Kurve kurz vor der Petersburg/Weidenhausen auf der rechten Seite. Aufgrund von Größe und Gewicht ist die Entladung mit einem Auto mit Hebevorrichtung wahrscheinlich.

Das unter www.polizeipresse.de verfügbare Bild zeigt die Big Bag aus verschiedenen Blickwinkeln und mit einer Detailaufnahme. Wer hat das Abladen von Ladung auf dem Parkplatz beobachtet und kann Angaben zu den abladenden Personen und/oder zum benutzten Fahrzeug machen? Wo gab es in jüngerer Vergangenheit eine Demontage von Eternitplatten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen

Schröck – Sandsteinmauer beschädigt – Polizei sucht stark beschädigten silbernen 1er BMW

Aufgrund von den vielen am Unfallort gefundenen Fahrzeugteilen sucht die Polizei einen vorne stark beschädigten silbernen 1er BMW der Baujahre 2007 bis 2011. Das Auto war in der Nacht zum Sonntag, 28. November, gegen 04 Uhr in der Markthöhe von der Straße abgekommen und in eine massive Sandsteinmauer geprallt.

Am Unfallort blieb neben diversen Scherben der Beleuchtung und diversen Kunststoffteilen auch der komplette Frontspoiler zurück. An der Mauer entstand auf einer Länge von zwei bis drei Metern ein erheblicher Schaden. Wo also steht seit Sonntagmorgen ein vorne deutlich beschädigter silberner 1er BMW? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht am Schwanhof – 3000 Euro Schaden an silberner C-Klasse

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag, 02. Dezember, zwischen 11.30 und 13 Uhr, in der Straße Am Schwanhof ereignete. Bei der Unfallflucht entstand an einem entgegen der Fahrtrichtung geparkten silbernen C-Klasse Mercedes auf der Beifahrerseite ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Der Schaden erstreckt sich tatsächlich von vorne bis hinten.

Der Unfall müsste eigentlich sowohl hör- als auch spürbar gewesen sein. Eventuell hörten Zeugen die Kollision und haben in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug weiter- oder wegfahren sehen. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug oder den Unfallhergang ergaben sich bislang nicht. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

