Wohnungsbrand – 89-Jähriger im Krankenhaus gestorben

Calden (ots) – Folgemeldung – Am Donnerstagabend 02.12.2021 erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 89-Jährige aus Calden, der am Samstagmorgen 27.11.2021 bei einem Wohnungsbrand verletzt worden war, gestern infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Der Brand hatte sich am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr in der Wilhelmsthaler Straße in Calden in einem Mehrparteienhaus ereignet.

Die Ermittlungen der Beamten des K 11 der Kasseler Kripo zur Brandursache ergaben keine Hinweise auf Brandstiftung oder einen technischen Defekt, sondern sprechen für einen Unglücksfall durch ein versehentlich verursachtes Feuer.

Autofahrer kracht gegen Baum und wird leicht verletzt

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Mit leichten Verletzungen und dem Frontalzusammenstoß mit einem Baum endete in der Nacht zum heutigen Freitag in Kassel eine Fahrt mit mutmaßlich Alkohol am Steuer. Ein 24-Jähriger aus Kassel war gegen 1 Uhr in der Dag-Hammarskjöld-Straße mit seinem Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen und in Höhe der Hausnummer 2 frontal gegen einen Baum gekracht. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kleinwagen hingegen war bei dem Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West gehen von einem Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro aus.

Bei dem 24-Jährigen hatten die Polizisten am Unfallort zudem Alkoholgeruch vernommen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 1,1 Promille. Aus diesem Grund stellten die Beamten den Führerschein des Fahrers sicher und ließen ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrskontrollen durch Revier Ost: Autofahrer mit über 2,5 Promille gestoppt

Kassel-Unterneustadt (ots) – Beamte des Polizeireviers Ost haben am Donnerstagabend 02.112.2021 Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit im Bereich der Hafenbrücke durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten zwischen 22:00 Uhr und Mitternacht mehrere Verkehrsverstöße, wie in acht Fällen defekte Beleuchtungseinrichtungen an Pkw sowie zweimal nicht angelegte Sicherheitsgurte, fest.

Darüber hinaus stoppten die Beamten an diesem Abend gleich zwei alkoholisierte Fahrer. Ein 35-Jähriger aus Kassel war mit seinem VW gegen 22:15 mit über 2,5 Promille Alkohol in der Atemluft in die Kontrollstelle gewinkt worden. Er musste die Beamten anschließend zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten und seinen Führerschein vorläufig abgeben.

Das musste auch ein 20-jähriger Autofahrer aus Fuldatal gegen 22:45 Uhr über sich ergehen lassen, da er ebenfalls in Verdacht geriet, für das Autofahren zu viel Alkohol getrunken zu haben. Die Untersuchung seiner Blutprobe wird nun Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol er letztlich im Blut hatte. Gegen beide leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

