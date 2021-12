64-Jährige an Haustür überfallen

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch 01.12.2021 einer 64-jährigen Frau in “Alt-Bornheim” die Geldbörse an der Haustür entwendet. Zuvor wollte er ihre Handtasche rauben, woran er jedoch scheiterte. Die 64-jährige Geschädigte kam gegen 11:20 Uhr von ihrem Einkauf nach Hause. Als sie die Haustür aufschließen wollte, trat ein unbekannter Mann von hinten an sie heran und versuchte, an ihre Handtasche zu gelangen und zog an dieser.

Die Frau konnte dies verhindern und hielt ihr Eigentum fest. Jedoch gelang es dem Mann aus der leicht geöffneten Tasche, die Geldbörse der 64-Jährigen zu entnehmen und mit dieser das Weite in Richtung Berger Straße zu suchen. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. In dem braunen Portemonnaie der Marke “Louis Vuitton” befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld und persönliche Dokumente der Geschädigten.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20 Jahre alt, circa 165 cm groß, schlanke Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, 3-Tagebart; Bekleidung: dunkle Mütze mit weißen Streifen, olivgrüner Parka, blaue Jeans, dunkle Sneaker, graue Halbfinger-Handschuhe (ohne Fingerkuppen).

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unbekannten werden gebeten, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 10600 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Versuchter Raub

Frankfurt-Höchst (ots)-(fue) – Am Donnerstag 02.12.2021 gegen 20.30 Uhr, wurden 3 Passanten in der Leverkuser Straße von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen. Dieser forderte einen 21-jährigen Passanten dazu auf ihm 50 EUR zu übergeben. Nachdem dieser sein Ansinnen abgelehnt hatte, schlug er ihm mit der rechten Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

In der linken Hand hielt der Angreifer eine Glasflasche, mit der er zum Schlag ausholte. Die beiden Begleiter des 21-Jährigen, zwei Männer im Alter von 20 und 24 Jahren, fielen dem Täter jedoch in den Arm, überwältigten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

In der Jackentasche des alkoholisierten Festgenommenen, eines 26-jährigen Mannes, fand sich noch ein Stein, welchen er, so seine Angaben, zur Selbstverteidigung benötige.

Verkehrskontrollen führen zur Festnahme eines Hehlers

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht (02.12.-03.12.2021) hat die Frankfurter Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zuge dessen entlarvte sie einen 43-jährigen mutmaßlichen Hehler. Für ihn klickten die Handschellen.

Zwischen 02.00 und 03.00 Uhr führten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Bereich der Hügelstraße Verkehrskontrollen durch. Im Zuge dessen hielten sie unter anderem einen 43-jährigen Mann mit seinem Fahrzeug an. Die eingesetzten Polizisten hegten den Verdacht, dass der Mann das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Der Verdacht sollte sich wenig später mithilfe eines Drogenvortestes bestätigen. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Als die Beamten einen Blick in das Fahrzeuginnere warfen, fanden sie neben rund 21 Gramm (brutto) Amphetamin, insgesamt sechs auseinandergebaute Fahrräder und einen Laptop. Drei der Fahrräder sowie der Laptop wurden vor Jahren als gestohlen gemeldet. Daher klickten für den 43-Jährigen die Handschellen und die Beweismittel wurden sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Anschließend musste er mangels Haftgründe nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

BAB 5 Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Donnerstag 02.12.2021 gegen 07.25 Uhr, befuhren nebeneinander ein 45-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine der Marke MAN TGX und eine 52-Jährige mit ihrem VW Polo die BAB 5 in Richtung Darmstadt. Kurz vor der Anschlussstelle Westhafen wechselte der Fahrer des MAN-Lkw auf die rechte Fahrspur und übersah dabei offensichtlich die dort fahrende 52-jährige Frau mit ihrem Polo.

Durch den Zusammenstoß wurde der Polo über die Fahrbahnen geschleudert und stieß mit dem Hyundai eines 61-jährigen Mannes zusammen. Durch ein vergebliches Ausweichmanöver des 61-Jährigen touchierte der Hyundai einen rechts neben ihm fahrenden VW Golf, der von einer 45-jährigen Frau gelenkt# wurde. Durch den Zusammenprall mit dem Hyundai kam der Golf von seiner Fahrspur ab und kollidierte noch mit dem Auflieger des MAN-Lkw.

Der VW Polo der 52-Jährigen war auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn zum Stillstand gekommen. Die 63-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr schließlich noch auf den Polo auf. Mit in ihrem Golf befanden sich noch 3 Mitfahrerinnen im Alter von 51, 52 und 61 Jahren. Die 52-jährige Fahrerin des Polo sowie die 45-jährige Fahrerin des Golf wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht.

An der Sattelzugmaschine entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR. An dem VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 5.000 EUR). An dem Hyundai beziffert sich der Sachschaden auf etwa 25.000 EUR. An dem Golf der 45-Jährigen beläuft sich die Schadenssumme auf etwa 10.000 EUR, an dem zweiten Golf auf etwa 15.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme, zwischen 07.30 und 10.00 Uhr, wurde der Verkehr über die beiden rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn geleitet.

