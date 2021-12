Neustadt an der Weinstraße: Drive-In-Teststelle am Cineplex-Kino wieder geöffnet

Neustadt an der Weinstraße – Die Corona-Schnelltest-Stelle am Cineplex-Kino, Louis-Escande-Straße 32, ist wieder in Betrieb. Das teilt Betreiber Frank Riffelmacher mit. Die Drive-In-Station war wegen eines Sturmschadens vorübergehend geschlossen. Getestet wird hier täglich von 11 bis 21 Uhr. Info unter Telefon 01575-1062420.

Nach der vorübergehenden Schließung wurde in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und mit tatkräftiger Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr umgehend das Testangebot der Teststelle im ehemaligen Aldi, Speyerdorfer Straße 8, ausgeweitet. Die verlängerten Zeiten bleiben hier bestehen: Schnelltests sind in der Speyerdorfer Straße täglich von 9 bis 21 Uhr möglich, PCR-Testungen werden montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr angeboten. Info über Telefon 06321/855-1980. Die Teststation im ehemaligen Aldi wird gemeinsam von DRK und Frank Riffelmacher betrieben.

Infos zu allen weiteren Teststellen in Neustadt gibt’s hier: www.neustadt.eu/Bürger-Leben/COVID-19/Testzentrum-Schnellteststellen