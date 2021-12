Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: beim Aussteigen Fahrzeug beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 02.12.2021 05:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurde ein auf einem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim abgestellter 3er BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Austeigen mit der Beifahrertür den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 02.12.2021 12:45 Uhr bis 13:15 Uhr wurde ein auf einem Supermarktparkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter Mazda beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Dank Zeugen Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.12.2021, gegen 10:00 Uhr wurde ein in der Wasserhohl in Bad Dürkheim abgestellter 2er BMW beschädigt. Eine zu diesem Zeit unbekannte Fahrerin eines Mercedes Benz beschädigte beim Ausparken die vordere Stoßstange des ordnungsgemäß geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW und am Mercedes entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen des Mercedes angeben. Dadurch konnte die Fahrerin ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Freinsheim: Beim Aussteigen Fahrzeug beschädigt

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 02.12.2021 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr wurde ein in der Retzerstraße in Freinsheim abgestellter VW Golf beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Austeigen mit der Beifahrertür den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Freinsheim (ots) – Am 02.12.2021 gegen 09:30 Uhr wurde ein 50-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Herxheimer Straße in Freinsheim verletzt. Ein 71-Jähriger befuhr mit seinem Suzuki Celerio die Herxheimer Straße in Richtung Reiboldstraße. Er kam aus bislang unbekannten Gründen mehrfach in den Gegenverkehr und touchierte hierbei einen Renault, einen Audi und einen Citroen. Der Fahrer des Citroen wurde hierbei leicht verletzt. Eine Versorgung im Krankenhaus war nicht von Nöten. Es ergaben sich bei dem Unfallverursacher keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache wurden aufgenommen.

Meckenheim: Bus gesucht

Meckenheim (ots) – Einen Schaden an Fassade und Regenrinne (Fallrohr) bemerkte der Besitzer eines Hauses in der Hauptstraße am Donnerstagmittag (2. Dez., 12:30 h). Die Polizei fand an der Unfallstelle ein Spiegelgehäuses, das zu einem Bus/Linienbus gehören dürfte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem rot-weißen Bus/Linienbus, dessen Fahrer nach dem Unfall einfach weitergefahren ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt: Vorsicht Betrüger!!! – Telefone laufen heiß

Leiningerland – 02./03.12.2021 (ots) – Aktuell erhalten Bürger auch im Leiningerland ständig Anrufe von Telefonbetrügern. Die Masche wechselt nach Belieben: „Mama, ich habe jemanden tot gefahren, die Polizei fordert eine Kaution“ – „Ihr Kind liegt mit COVID19 im Krankenhaus im Sterben, brauchen dringend ein Medikament“ – „In Ihrer Nachbarschaft wurde eingebrochen / man hat ihre Personaldaten bei einer Einbrecherbande gefunden, haben Sie Wertsachen zu Hause?“ Die Geldforderungen betragen regelmäßig mehrere zig-Tausend Euro. Ziel der Betrüger ist es, die Geschädigten mit dem Schockanruf zu einer unüberlegten Handlung zu „überreden“. Oft fordern die Täter, dass das Opfer in der Telefonleitung bleibt, womit das Opfer kontrolliert wird. TIPP: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein. Verlangen Sie eine Rückrufnummer und legen Sie auf. Nehmen Sie von sich aus Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifel die örtliche Polizei.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):