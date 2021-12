Neustadt: Wenige Verstöße bei Corona-Kontrolltag

Neustadt an der Weinstraße – Das städtische Ordnungsamt hat beim landesweiten Corona-Kontrolltag am Donnerstag, 02.12.2021, nur vereinzelt Verstöße gegen die Corona-Regeln in Neustadt an der Weinstraße festgestellt.

In der Kernstadt sowie in den Ortsteilen waren in enger Kooperation Einsatzkräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) und der Polizei bis in den Abend hinein im Einsatz.

Umgesetzt wurde ein Phasenkonzept, beginnend am Vormittag mit Kontrollen im ÖPNV sowie im Bereich der körpernahen Dienstleistungen (z.B. Friseure). Außerdem gab es Kontrollen unter anderem an der Eisbahn, in der Gastronomie und in Spielhallen. Zusätzlich wurden Quarantänekontrollen durchgeführt.

Im Bereich der Gastronomie wurde vereinzelt festgestellt, dass die Kontaktnachverfolgung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. In außerdem kontrollierten Prostitutionsbetrieben wurden ebenfalls Verstöße gegen die Kontaktnachverfolgungspflicht sowie bei den Kontrollen des Impfstatus festgestellt. Es sollen nach eingehender Prüfung im Nachgang entsprechende Bußgelder verhängt werden.

Bei Abstandsgeboten und Maskenpflicht blieb es meist bei Ermahnungen, hier wurden nur wenige Verstöße geahndet.

Das Ordnungsamt zieht im Bereich Neustadt ein positives Fazit beim Landeskontrolltag: „Die geringe Anzahl von Verstößen zeigt, dass die Menschen durchaus vernünftig mit der aktuellen Situation umgehen. Es gab auch keinerlei Aggressionen gegen die Einsatzkräfte zu beklagen“, erklärt der Fachbereichsleiter für Ordnung, Thorsten Völker.

Alle Kontrollen finden ansonsten auch im Regelbetrieb statt. Beim Landeskontrolltag wurden sie jedoch, auch mit Unterstützung der Polizei, intensiviert.