Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen, Eppstein-Vockenhausen, Hainkopfstraße, Donnerstag, 02.12.2021, 15:15 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag, brachen Unbekannte in der Hainkopfstraße in Eppstein-Vockenhausen in ein Wohnhaus ein und entwendeten hochwertigen Schmuck. Die Hausbewohnerin stellte gegen 18:30 Uhr fest, dass während ihrer knapp dreistündigen Abwesenheit eingebrochen worden war. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Objekt und entwendeten diverse Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss suchten die Täter das Weite.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Kelkheim-Münster, Frankfurter Straße, Mittwoch, 01.12.2021, 02:30 Uhr bis Donnerstag, 02.12.2021, 10:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwoch, 02:30 Uhr bis Donnerstag, 10:00 Uhr kam es in der Frankfurter Straße in Kelkheim zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Im besagten Zeitraum parkte ein weißer Iveco Van in Höhe der Hausnummer 81. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte mutmaßlich im Rahmen des Ein-, oder Ausparkens den Van im Bereich des linken, vorderen Kotflügels. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag, 07.12.2021: L3005, Anschlussstelle Eschborn Ost

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.