Heidelberg: Stadtnotizen 03.12.2021

Einzelhandelskonzept: Bürgerinnen und Bürger können noch bis 16. Dezember Ideen einbringen – Informationen und Online-Beteiligung unter www.heidelberg.de/einzelhandel

Heidelberg ist eine attraktive Einkaufsstadt. Die Stadt schreibt derzeit ihr Einzelhandelskonzept fort, um den Bürgerinnen und Bürgern aus Heidelberg und der Umgebung weiterhin beste Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt und in den Stadtteilen bieten zu können. Zugleich soll die dynamische Entwicklung im Einzelhandel berücksichtigt werden. Bei einer digitalen Beteiligungsveranstaltung wurde der Entwurf des Einzelhandelskonzeptes kürzlich vorgestellt und erste Hinweise und Anregungen dazu gesammelt. Dabei ging es unter anderem um Ideen, wie die Innenstadt als Einkaufsort gestärkt werden kann. Was können die Stadt, Einzelhändler, Eigentümer oder Bürgerinnen und Bürger dafür tun? Welche Vorschläge gibt es für die Stärkung und Belebung der Stadtteilzentren?

Interessierte können sich online unter www.heidelberg.de/einzelhandel noch bis Donnerstag, 16. Dezember 2021, mit ihren Hinweisen und Anregungen zum Einzelhandelskonzept einbringen.

Auf der Webseite sind umfangreiche Informationen zu finden, unter anderem eine Präsentation zum Entwurf des Einzelhandelskonzepts. Im Anschluss werden die Rückmeldungen aus der Bürgerbeteiligung ausgewertet und das Einzelhandelskonzept finalisiert. Die Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat ist im ersten Quartal 2022 vorgesehen.

Der Entwurf des Einzelhandelskonzepts wurde durch das Gutachterbüro Junker + Kruse – Stadtforschung Planung aus Dortmund in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung und einem begleitenden Facharbeitskreis mit Vertreterinnen und Vertretern unter anderem aus dem Einzelhandel erarbeitet. Der Einzelhandel befindet sich in einem grundlegenden Umbruch: Neben einer Zunahme des Online-Handels, der den stationären Handel zunehmend unter Druck setzt, ist in Heidelberg wie deutschlandweit der inhabergeführte Einzelhandel rückläufig. Zugleich besteht ein verändertes Einkaufsverhalten mit zunehmendem Einkauf im Internet, mehr Frequenz bei gleichem Warenumsatz und einer steigenden Individualisierung der Nachfrage. Der Wandel im Einzelhandel wurde durch die Pandemie teils beschleunigt.

Geschäftsräume haben sich wieder gefüllt, Betriebe ihre Online-Shops ausgebaut

Von Oktober bis Dezember 2019 erfolgte eine flächendeckende Bestandsaufnahme aller Ladengeschäfte im Einzelhandel und Lebensmittelhandwerk. Kurz nach dem zweiten Lockdown im März 2021 gab es eine erneute Erhebung, um die Auswirkungen der Pandemie zu betrachten. Dabei wurde ein leichter Rückgang bei Einzelhandelsbetrieben festgestellt. Inzwischen sind viele dieser Ladenlokale, insbesondere in der Innenstadt, wieder gefüllt. Betriebe haben zugleich vermehrt Onlineshops aufgebaut: Der prozentuale Anteil hat sich seit 2019 auf zwölf Prozent verdoppelt. Neun von zehn Betrieben haben zudem eine hohe Auffindbarkeit im Internet. Insgesamt wurden in Heidelberg 1.031 Ladengeschäfte gezählt – zwei Drittel sind im Einzelhandel, ein Drittel aus dem Lebensmittelhandwerk. Darunter befinden sich 60 großflächige Betriebe mit einer Verkaufsfläche von über 800 Quadratmetern, unter anderem Supermärkte. Die Gesamtverkaufsfläche aller Läden beträgt rund 300.000 Quadratmeter – das entspricht mehr als 40 Fußballplätzen. Der jährliche Gesamtumsatz liegt bei etwa einer Milliarde Euro – jeder dritte Euro davon wird im Lebensmittelbereich eingenommen.

Ziele des Einzelhandelskonzeptes

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes bis 2035 verfolgt drei zentrale Ziele:

Erhaltung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Heidelberg sowie der Funktionsvielfalt und Vitalität des innerstädtischen Hauptgeschäftszentrums

Stärkung der Stadtteilzentren als Treff-/Einkaufs- und Lebensmittelpunkte

Flächendeckende fußläufige Erreichbarkeit von Läden mit Waren für den täglichen Bedarf (Vollversorgung)

Das Einzelhandelskonzept dient in erster Linie als Planungs- und Entwicklungsinstrument zur Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben, insbesondere bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen.

Innenstadt stärken und weiterentwickeln

Mit dem Einzelhandelskonzept soll der Einkaufsstandort vor allem auch bei Waren gestärkt werden, in denen der Abfluss von Kaufkraft zu beobachten ist – unter anderem Bekleidung, Schuhe/Lederwaren, Kinderausstattung, Sport und Freizeit, Wohneinrichtung sowie Elektronik/Multimedia. Der Entwurf sieht vor, die Vielfalt und Kleinteiligkeit des Einzelhandels in der Altstadt zu erhalten und zu stärken. Zugleich sollen Altstadt, Bergheim und Weststadt stärker miteinander verknüpft und das Hauptgeschäftszentrum entlang der Kurfürsten-Anlage bis zum Hauptbahnhof erweitert werden. Durch die Etablierung besonderer Betriebskonzepte sollen Attraktivität und Anziehungskraft des Einzelhandels gesteigert werden, zum Beispiel Showrooms, Pop-up-, Outlet- und Concept Stores, Manufakturen und Designfirmen.

Stadtteilzentren stärken

Zum Erhalt und zur Stärkung der Stadtteilzentren als Treff-/ Einkaufs-und Lebensmittelpunkte sieht das Einzelhandelskonzept die Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen im Stadtgebiet vor – das Stadtteilzentrum Neuenheim sowie die Nahversorgungszentren Bahnstadt, Kirchheim und Ziegelhausen. Das Konzept formuliert zudem eine Perspektive für die Ortskerne von Handschuhsheim-Mitte und Rohrbach-Mitte, die zu Nahversorgungszentren entwickelt werden sollen. Beide Gebiete verfügen über starke Konkurrenzen zu Standorten auf der „Grünen Wiese“. Zudem soll perspektivisch ein Nahversorgungszentrum im neuen Stadtteil des ehemaligen Patrick-Henry-Village entwickelt werden.

Nahversorgung flächendeckend vorsehen

Das Netz der Stadtteil- und Nahversorgungszentren wird ergänzt durch integrierte Nahversorgungsstandorte in allen Stadtteilen mit Ausnahme des Boxbergs, in dem perspektivisch ein Standort geschaffen werden soll. Im Sinne einer „Stadt der kurzen Wege“ verfolgt die Stadt die Zielsetzung, dass alle Bürgerinnen und Bürger ein Lebensmittelgeschäft in fußläufiger Entfernung erreichen können.

Nächste Beratungstermine für Menschen mit psychischen Erkrankungen – Offene Sprechstunde am 7. Dezember

Für Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige bietet die Heidelberger Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) auch während der Corona-Pandemie Termine an. Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen in der Psychiatrie – ob als betroffene Person, als Angehörige oder Angehöriger oder als psychiatrische Fachkraft – beraten und informieren dort über wohnortnahe Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Sie sind gleichzeitig Lotsen im psychiatrischen Hilfesystem, nehmen unvoreingenommen Beschwerden und Anregungen auf, vermitteln bei Konflikten mit ambulanten oder stationären Einrichtungen in Heidelberg und versuchen, mit allen Beteiligten Lösungen zu erarbeiten.

Offene Sprechzeiten finden immer am ersten Dienstag im Monat jeweils zwischen 16 und 18 Uhr in der Hauptstraße 29 (Hinterhaus, erstes Obergeschoss), 69117 Heidelberg, statt. Der nächste Termin ist am Dienstag, 7. Dezember 2021, von 16 bis 18 Uhr. Es gilt die 3G-Regel, das heißt Besucherinnen und Besucher müssen einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz gegen das COVID-19-Virus, über den Genesenen-Status oder über einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorzeigen. Ein Schnelltest muss bei einer qualifizierten Teststelle mit entsprechendem Nachweis erfolgen und darf nicht älter als 24 Stunden sein. Ein selbstdurchgeführter Schnelltest ist nicht ausreichend.

Weitere Termine können telefonisch unter 06221 3544428 vereinbart werden. Anruferinnen und Anrufer werden gebeten, Anfragen auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen, der werktäglich abgehört wird. Träger der IBB-Stelle ist die Stadt Heidelberg.

Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater sind unabhängig und neutral, arbeiten kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht. Sie bieten keine Rechtsberatung. Bearbeitet werden Anregungen, Fragen und Beschwerden von Heidelbergerinnen und Heidelbergern beziehungsweise solche, die Einrichtungen und Dienste in Heidelberg betreffen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/ibb-stelle.

Kirchheim: Fahrbahnsanierung in Bogenstraße – Bauarbeiten vom 6. bis 12. Dezember 2021

Die Bogenstraße zwischen Hardtstraße und Langgarten wird erneuert. Die Fahrbahnsanierung entlang der Wohnbebauung im Stadtteil Kirchheim findet von Montag bis Sonntag, 6. bis 12. Dezember 2021, statt. Dabei wird die Straße, die sich über die Jahre gesetzt hat, auf einer Länge von 50 Metern und einer Breite von drei Metern instandgesetzt. Der Autoverkehr wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Fußgängerinnen und Fußgänger können über die angrenzenden Gehwege passieren. Die Kosten für die Baumaßnahme betragen rund 10.000 Euro.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht vom 6. bis 12. Dezember

Bogenstraße zwischen Hardtstraße und Langgarten: Fahrbahnsanierung entlang Wohnbebauung vom 6. bis 12. Dezember.

Czernyring: Brandschaden an der Montpellierbrücke wird beseitigt; Czernyring unter der Brücke („Unterflieger“) vom 2. bis 10. Dezember gesperrt; Umleitung über die Hebelstraße und Rudolf-Diesel-Straße zur Westrampe des Czernyrings.

Eppelheimer Straße: Auf Höhe alte Eisenbahnbrücke gesperrt, Umleitung über Henkel-Teroson-Straße.

Kleine Hirschgasse: Errichtung einer Bohrpfahlwand, Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen. Anschließend Straßenbau. Vollsperrung bis voraussichtlich Ende Dezember 2021.

Kurfürsten-Anlage: In Höhe ehemaliges Bauhaus bis voraussichtlich 30. Dezember 2021 ein Fahrstreifen für den Autoverkehr gesperrt; Fuß- und Radverkehr wird auf der gesperrten Fahrspur geführt. Auch die verlängerte Landhausstraße zwischen Bahnhofstraße und Kurfürsten-Anlage ist gesperrt.

Max-Planck-Ring: Der Straßenbau pausiert bis Ende Januar 2022, damit die Arbeiten der Hochbaumaßnahme uneingeschränkt fortgeführt werden können. Zufahrt über die Ost-Rampe möglich, Hauptbahnhof nicht anfahrbar. Zugang für Fußgängerinnen und Fußgänger über Ost-Rampe.

Neuenheimer Landstraße: Private Kranarbeiten in Höhe Hausnummer 22, samstags von 7 bis 11 Uhr halbseitig gesperrt mit Ampelregelung bis 17. Dezember 2021.

Schulbergweg: Stützmauererneuerung und Tiefbauarbeiten. Bis Ende Dezember 2021 zwischen Karl-Christ-Straße und Friedhofweg gesperrt, Umleitung ist ausgeschildert. Bushaltestellen Schönauer Straße und Schulbergweg werden nicht bedient.

Speyerer Straße: Wegen Fassaden- und Dacharbeiten am Stadttor West sind bis Ende 2021 Geh- und Radweg in Höhe Hausnummer 14 gesperrt. Umleitung ist ausgeschildert.

