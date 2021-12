Ludwigshafen: Stadtnotizen 03.12.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Heutige Überprüfung an Hochstraße Nord vertagt

Aufgrund der Bombenentschärfung an der Friedrich-Ebert-Halle und der damit verbundenen Bündelung der städtischen Kräfte entfällt der Prüfeinsatz der Hochstraße Nord am heutigen Freitag, 3. Dezember. Der Radverkehr an der Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim aus Süden kommend wird nicht beeinträchtigt. Die Überprüfung der Hohlkästen wird nachgeholt. Ein Termin wird noch bekanntgegeben. Die Prüfungen der Untersicht im Bereich des Messplatzes von Mittwoch, 8. Dezember, bis Freitag, 10. Dezember, finden wie geplant statt. Hier kommt ein selbstfahrender Hubsteiger zum Einsatz, der Verkehr wird aller Voraussicht nach nicht beeinträchtigt.