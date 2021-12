Dannstadt-Schauernheim: Tägliches Testen an zwei Stellen in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ab Montag, 06. Dezember 2021, möglich

Dannstadt-Schauernheim – Gleich zwei Teststellen gehen am Montag, 6. Dezember 2021, in der Verbandsgemeinde in Betrieb, die täglich ohne Anmeldung Schnelltests durchführen.

Zum einen wird Sertac Bilgin von der MKS-Medical GmbH eine Teststelle im Zentrum Alte Schule im Eingangsbereich beim Ochs- und Eselbrunnen (Hauptstraße 139-141, 67125 Dannstadt-Schauernheim) betreiben.

Zum anderen kann man sich am Ortseingang von Dannstadt, unweit des Aldi- beziehungsweise Lidl-Einkaufsmarkts, auf dem Gelände von „Der Eilbote Mirko Strickler e.K.“ (Am Scheidegraben 1, 67125 Dannstadt-Schauernheim) künftig testen lassen.

„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, zeitgleich zu den Verschärfungen der Corona-Regeln das Testangebot in unserer Verbandsgemeinde so stark auszubauen und damit die bisherigen Teststellen im Rhein-Pfalz-Kreis ein Stück weit zu entlasten“, sagt Bürgermeister Stefan Veth. Zugleich dankt er den beiden Betreibern für deren Bereitschaft, so umfangreiche Testzeiten anzubieten. Und auch für Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann stand es außer Frage, das Zentrum Alte Schule für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.

Folgende Öffnungszeiten werden diese Teststelle haben:

Teststelle Zentrum Alte Schule, Dannstadt-Schauernheim

Mo-Fr 16.30 – 19.30 Uhr

Sa-So 15 – 18 Uhr

ohne Anmeldung

Mo-Fr 16.30 – 19.30 Uhr Sa-So 15 – 18 Uhr ohne Anmeldung Teststelle Am Scheidegraben 1, Dannstadt-Schauernheim

Mo-Fr 5 – 11 Uhr & 15 – 20 Uhr

Sa 8 – 13 Uhr

So 13 – 18 Uhr

Online-Terminvergabe, nähere Infos folgen.

Zusätzlich sind weiterhin Testungen in den örtlichen Schlich-Apotheken möglich.