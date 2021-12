Rheinland-Pfalz – Onlineveranstaltung „Von der Freiheit endlich wählen zu gehen! Der lange Weg der deutschen Frauen zum politischen Stimmrecht“ der Landeszentrale für politische Bildung am Dienstag, 7. Dezember 2021

Zur Onlineveranstaltung „Von der Freiheit endlich wählen zu gehen! Der lange Weg der deutschen Frauen zum politischen Stimmrecht“ lädt die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz im Rahmen ihres Themenschwerpunkts „Freiheit“ am Dienstag, 7. Dezember 2021 um 18.00 Uhr ein.

Die Historikerin Dr. Kerstin Wolff, Forschungsreferentin im Archiv der deutschen Frauenbewegung (AddF) in Kassel, erzählt vom langen Kampf der deutschen Frauen wählen zu dürfen und diskutiert im Anschluss mit dem Publikum.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist notwendig unter anmeldung@politische-bildung-rlp.de oder über das Anmeldeformular unter www.politische-bildung-rlp.de . Der Zugangslink wird dann zugesandt.

Zum Thema

Häufig wird mit Freiheit eine Freiheit von etwas verstanden; etwa frei zu sein von Gewalt. Es gibt aber auch eine Freiheit die erlaubt, an etwas teilnehmen zu können. Um diese Freiheit, die Freiheit endlich als Frau auch wählen zu dürfen, geht es in diesem Vortrag.

Dr. Wolff zeigt, dass die ersten Stimmen, die ein politisches Wahlrecht für Frauen forderten in der Französischen Revolution laut wurden und dass diese Rufe, auch wenn sie sich lange nicht durchsetzen konnten, im gesamten 19. Jahrhundert nicht mehr zur Ruhe kamen.

Dr. Kerstin Wolff, ist Forschungsreferentin im Archiv der deutschen Frauenbewegung (AddF) in Kassel und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland. Zu ihren Veröffentlichungen zählen Publikationen zur Geschichte des Frauenwahlrechtskampfes in Deutschland wie z.B. „Unsere Stimme zählt! Die Geschichte des deutschen Frauenwahlrechts“ von 2018.