Die technischen Entwicklungen haben rasante Geschwindigkeiten angenommen. Da der Alltag eines jeden Menschen mittlerweile stark von der Digitalisierung geprägt ist, kommen auch Unternehmen nicht mehr darum herum, Veränderungen einzuführen.

Insbesondere aufgrund des veränderten Kundenverhaltens bemühen sich immer mehr Unternehmen, auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und die Anforderungen des modernen Kunden zu erfüllen. Rheinland-Pfalz hat im Frühjahr ein Projekt ins Leben gerufen, mit welchem mittelständische Unternehmen bei der Einführung digitaler Geschäftsprozesse finanziell gefördert werden.

So beeinflusst die Digitalisierung unseren Alltag

Die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Am Morgen werden wir bereits durch unser Smartphone geweckt und die intelligente Kaffeemaschine wird noch aus dem Bett per Sprachbefehl in Gang gesetzt, damit eine Grundlage für den Tagesstart geschaffen wird, bevor der digitale Wahnsinn eigentlich erst beginnt. Vom Aufwachen bis zum Schlafengehen wird der gesamte Alltag von Technik begleitet. Selbst nach der Arbeit übernimmt sie in der Freizeit eine bedeutende Rolle.

So wird auch bereits seit Jahren das Online-Shopping immer beliebter. Besonders Faktoren wie die Bequemlichkeit, die Einkäufe direkt vom eigenen Sofa aus zu machen, sind wichtige Gründe für den Erfolg. Doch nicht nur der E-commerce-Sektor boomt. In Rheinland-Pfalz gibt es einige interessante Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche starkes Wachstum und große Erfolge zu verzeichnen haben, allen voran sicherlich die Mainzer Firma BioNTech.

Doch auch in den Branchen Robotik, IT und Finanzen gibt es etliche vielversprechende Startups. Fintech Startups etwa haben von vornherein einen digitalen Ansatz. In ganz Deutschland gibt es zahlreiche bekannte sowie noch unbekannte Fintechs, die unterschiedliche Angebote an die Verbraucher richten und unter anderem Echtgeld oder Wertpapierverwaltung anbieten. Auch andere Firmen, als moderne Finanzdienstleister, operieren zum Teil ausschließlich in und aus der digitalen Welt heraus. So beispielsweise Unternehmen der iGaming-Industrie, die das Angebot von digitalen Spielbanken komplett virtuell zu den Kunden bringt. So kann in Echtgeld Casinos genauso gespielt werden, wie man es von der stationären Alternative kennt, alle Prozesse dahinter sind aber rein digital und werden extern verwaltet.

Während diese Industrien und Unternehmen Beispiele dafür sind, wie hervorragend die Digitalisierung auch hierzulande funktionieren kann, gibt es einige Firmen, bei denen der digitale Umstieg etwas schwerer fällt. Auch die Digitalisierung bei Startups die weniger in neuen Technologien verwurzelt sind, ist ein Punkt, der diese jungen Unternehmen von Anfang an begleitet. Da die Vorteile von verstärkter Digitalität auf der Hand liegen, hat sich das Land Rheinland-Pfalz entschlossen, Unternehmen bei diesem Schritt finanziell zu unterstützen.

Förderung für die Digitalisierung verschiedenster Geschäftsprozesse

Mittelständische Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben das Glück, eine staatliche Förderung beanspruchen zu können. Je nach Größe des Unternehmens wird die Digitalisierung verschiedener Geschäftsprozesse mit bis zu 15.000 Euro finanziell unterstützt. Zahlreiche Unternehmen haben von dieser Gelegenheit bereits Gebrauch gemacht, sodass das gesamte Förderungskapital auf 20 Millionen Euro erhöht wurde.

Diese Gelder können für bestimmte Veränderungen im Geschäft beantragt werden. Darunter fällt die Digitalisierung von Geschäftsmodellen und Vertriebskanälen, von Produkten und Dienstleistungen sowie von Produktion und Verfahren. Digitalisierung kann auf den unterschiedlichsten Wegen erfolgen, zum Beispiel durch die Einführung von Softwares, Apps oder einem Online-Shop. Aber auch digitale Lösungen zur Datenanalyse, wie die Nutzung neuester Technologien – wie Machine Learning sowie die Einbindung von Künstlicher Intelligenz – werden gefördert. Solch digitale Lösungen haben nicht nur positive Auswirkungen auf die Kunden, sondern auch die Abläufe innerhalb des Unternehmens können optimiert und erleichtert werden. Am Ende ist die aktuelle Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz also ein großer Profit für alle Seiten.