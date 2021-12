Karlsbad-Langensteinbach – Hoher Sachschaden nach Kellerbrand in einer Gaststätte

Karlsbad-Langensteinbach (ots) – Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden

entstanden am Donnerstagmorgen bei einem Brand im Kellerraum einer Gaststätte in

der Benzstraße in Karlsbad-Langensteinbach. Das Feuer ist aus noch nicht

geklärter Ursache ausgebrochen und war gegen 09.00 Uhr von Passanten entdeckt

worden. Nach ersten Feststellungen könnte ein technischer Defekt an einem

Elektrogerät ursächlich gewesen sein. Wegen starker Rauchbildung wurde der

gesamte Gebäudekomplex, darunter Wohnungen und Geschäfte, vorsorglich evakuiert.

Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Karlsbad konnten den

Brand rasch unter Kontrolle bringen, sodass die Anwohner bis gegen 10.00 Uhr

wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand,

vorsorglich war ein Team von Rettungskräften vor Ort.

Graben-Neudorf – Zigarettenautomat aufgebrochen

Graben-Neudorf (ots) – Unbekannte haben am Mittwoch einen Zigarettenautomaten in

Graben-Neudorf aufgebrochen und aus diesem das Bargeld sowie sämtliche

Zigaretten entwendet.

Gegen 22:55 Uhr meldete ein Passant bei der Polizei, dass der in der

Heidelberger Straße in Graben aufgestellte Automat beschädigt sei. Bei der

anschließenden Überprüfung stellten die hinzugerufenen Beamten des

Polizeireviers Philippsburg fest, dass der komplette Inhalt entwendet wurde. Die

Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung zu

setzen.

Bruchsal – Erneut Fahrkartenautomat gesprengt

Bruchsal (ots) – Durch einen bislang unbekannten Täter wurde an der Haltestelle

Gewerbliches Bildungszentrums in Bruchsal erneut ein Fahrkartenautomat der

Deutschen Bahn AG gesprengt.

Gegen 03.10 Uhr am Donnerstagmorgen riss ein lautes Explosionsgeräusch die

Bewohner der umliegenden Häuser aus dem Schlaf, weshalb diese die Polizei

alarmierten. Die Polizeibeamten stellten schließlich einen offenbar durch eine

Sprengung komplett zerstörten Fahrkartenautomaten fest. Teile des Automaten

waren in einem größeren Umkreis, zum Teil auch im Gleisbett verstreut. Der

entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 30.000 Euro.

Da den Beamten aus den vergangenen beiden Taten bekannt war, dass der

vermeintliche Täter auf einem Fahrrad unterwegs sein könnte, wurde im Rahmen der

Fahndung besonders auf die Radwegverbindungen geachtet. Auf einem Radweg entlang

der Landesstraße 558, von Bruchsal in Richtung Büchenau, sollte ein Radfahrer

überprüft werden. Als dieser den Streifenwagen erkannte, sprang er von seinem

Fahrrad und flüchtete zu Fuß in den angrenzenden Wald in Richtung Bahngleise.

Trotz unmittelbarer Verfolgung konnte der Flüchtenden nicht mehr eingeholt

werden. Er entledigte sich jedoch bei der Flucht seines Rucksacks, in dem sich

das vermeintliche Diebesgut befand.

Unter dem Einsatz von insgesamt 17 Streifenwagenbesatzungen, zwei Besatzungen

der Kriminalpolizei sowie einer Besatzung der Bundesspolizei wurde in der Folge

das angrenzende Waldgebiet umstellten. Die Absuche des Waldgebiets durch den

angeforderten Polizeihubschrauber blieb aber leider erfolglos. Während den

Maßnahmen wurde der Bahnverkehr in diesem Bereich für etwa zwei Stunden

eingestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können. Das zurückgelassene Fahrrad sowie der aufgefundene Rucksack wurden

sichergestellt. Zu den dazu veröffentlichten Fotos erhoffen sich die Ermittler

Hinweise aus der Bevölkerung.

Entsprechende Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Karlsruhe – Alkoholisierter Autofahrer kollidierte mit Baum

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 48-Jähriger Pkw-Fahrer kollidierte in der

Nacht zum Donnerstag mit seinem Fahrzeug mit einem Baum.

Der 48-Jährige befuhr die Siemensallee und wollte in die Berliner Straße

einbiegen. Hierbei kam er, wohl aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn

ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,8 Promille, weshalb sich der Fahrer einer Blutprobe unterziehen

musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Ettlingen – Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ettlingen (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag,

gegen 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der

Huttenkreuzstraße, vermutlich beim rückwärts Ausparken, ein anderes Fahrzeug.

Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro zu

kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach

derzeitigen Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei dem vermeintlichen

Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Kombi mit silberner Dachreling. Der

unbekannte Fahrzeugführer soll etwa 55 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß

gewesen sein. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Hose und einem langen

schwarzen Mantel gewesen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang auch nach

einem unbekannten Zeugen, der sich zum Unfallzeitpunkt direkt neben der

Unfallstelle befunden haben soll und den Unfall auch beobachtet hätte.

Wer Angaben zu dem Zeugen, dem Verursacher, und/oder dem schwarzen Fahrzeug

machen kann wird gebeten sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Karlsruhe – Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots) – Nach einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am

Mittwochnachmittag leistete ein 43-Jähriger bei seiner vorläufigen Festnahme

erheblichen Widerstand. Nachdem alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im

Zusammenhang mit dem Ladendiebstahl durchgeführt waren, wurde dem 43-Jährigen

kurz vor 16.00 Uhr ein Platzverweis erteilt. Statt diesen zu befolgen, griff er

einen Polizisten mit erhobenen Fäusten an. Der Angriff konnte abgewehrt und der

Beschuldigte zu Boden gebracht werden. Aufgrund der massiven Gegenwehr konnten

dem 43-Jährigen nur unter erheblichem Kraftaufwand Handschließen angelegt

werden. Er musste anschließend in Gewahrsam genommen werden. Bei der vorläufigen

Festnahme verletzte sich eine Polizistin und der 43-Jährige leicht.

Karlsruhe-Weststadt – Fahrraddieb hatte Drogen im Gepäck

Karlsruhe (ots) – Nach vorrangegangenem Fahrraddiebstahl fand die Polizei am

Mittwochabend gegen 22:30 Uhr bei einem 54-Jährigen Tatverdächtigen

Betäubungsmittel.

Eine Zeugin erkannte ihr im Juli entwendetes Fahrrad in einem Hinterhof in der

Karlsruher Kaiserallee wieder und verständigte daraufhin die Polizei. Die

Beamten trafen einen 54-Jährigen Tatverdächtigen bei dem Fahrrad an und

unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei fanden sie diverse Betäubungsmittel und

eine größere Menge an Bargeld. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner

Wohnung konnte zudem noch eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden.

Nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 54-Jährige

wieder auf freien Fuß entlassen.

„SICHER WOHNEN – EINBRUCHSCHUTZ“ (FOTO)

Ubstadt-Weiher (ots) – Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für viele

Menschen ein traumatisches Erlebnis. Nicht nur der entstandene materielle

Schaden, sondern die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene

Sicherheitsgefühl machen den betroffenen Menschen zu schaffen.

Vom Einbruchdiebstahl bleiben auch Gewerbe- und Dienstleistungsobjekte nicht

verschont. Häufig entstehen in Zusammenhang mit diesem Delikt, teilweise

verbunden mit Vandalismus, sehr hohe Schäden.

Die Polizei misst dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger einen sehr hohen

Stellenwert bei und informiert die Bevölkerung deshalb über richtige

Verhaltensweisen und notwendige Sicherungsmaßnahmen. Schließlich ist Vorbeugung

die beste Möglichkeit, sich vor solchen Taten zu schützen.

Das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ist im

Landkreis Karlsruhe unterwegs.

Im so genannten „i MOBIL“ bekommen Sie die richtigen Tipps zur Sicherung von

Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses, der Wohnung oder auch des

gewerblichen Objektes. Eine Vielzahl von Exponaten, von der einfachen Fenster-

bzw. Türsicherung bis zur Überfall- und Einbruchmeldeanlage machen deutlich, wie

man sich wirkungsvoll schützen kann.

Übrigens: Einbruchschutz lohnt sich! Mehr als 45% der versuchten

Wohnungseinbrüche scheitern an Sicherungstechnik!

Nutzen Sie daher die Gelegenheit und informieren Sie sich kostenlos und

unverbindlich. Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle stehen

Ihnen zu folgendem Termin für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Donnerstag, 09.12.2021, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr Ubstadt, Rathausplatz

„Die Polizei – Ihr Partner für Sicherheit – Wir beraten Sie gerne!“

Eggenstein-Leopoldshafen – Roller fährt gegen Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Leicht verletzt wurde ein Rollerfahrer als er am

Mittwochnachmittag am Bahnübergang Hagsfelder Weg die Schienen überqueren wollte

und offenbar eine Straßenbahn übersah.

Der Rollerfahrer fuhr gegen 16.40 Uhr auf dem Durlacher Weg Richtung Westen und

wollte den mittels Andreaskreuz und Ampelanlage gesicherten Bahnübergang am

Hagsfelder Weg passieren. Offenbar bemerkte er die von hinten kommende Bahn

nicht und missachtete auch die Ampel. Trotz einer sofort eingeleiteten

Gefahrenbremsung durch die Straßenbahn konnte eine Kollision nicht verhindert

werden. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Strecke war für den Straßenbahnverkehr bis ungefähr 17.35 Uhr gesperrt.

Diebstahl beim Einstieg in den Zug – Warnung vor Taschendieben

Mannheim (ots) – Überall wo Gedränge entsteht, Menschen abgelenkt sind oder

Fremde in ihren persönlichen Distanzbereich eindringen lassen, sehen

Taschendiebe ihre Chance.

So erging es einer 22-jährigen Frau vergangenen Montag (30. November). Beim

Einstieg in die S3 wurde ihr am Mannheimer Hauptbahnhof aus dem Rucksack heraus

die Geldbörse entwendet. Im Gedränge hat die junge Frau nicht mitbekommen, wie

sich die unbekannte Person an ihrem Rucksack zu schaffen machte, das vordere

Fach öffnete und die Geldbörse entnahm. Der Schaden betrug etwa 70 Euro. Angaben

zu tatverdächtigen Personen konnte sie nicht machen.

Taschendiebe agieren in der Regel in gut koordinierten Gruppen und nutzen dabei

verschiedene Vorgehensweisen.

In Zeiten der anhaltend sehr hohen Corona-Fallzahlen gilt das Abstandsgebot mehr

denn je. Allein dieser gebotene Mindestabstand schützt potentielle Opfer in

einem hohen Maße vor Taschendiebstählen.

Welche Tricks die Taschendiebe anwenden um ihre Opfer abzulenken und an

Wertgegenstände zu gelangen, beschreibt die Internetseite der Polizeilichen

Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. In europaweiter Zusammenarbeit

wurde außerdem die Kampagne „STOP PICKPOCKETS – die Tricks der Taschendiebe“ ins

Leben gerufen. Hinweise zu diesem Thema erhält man unter www.stop-pickpockets.eu

in mehreren Sprachen.

Tasche im ICE vergessen – Mann betätigt Notentriegelung

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen (1. Dezember) hat ein 41-jähriger Italiener

beim Ausstieg aus dem Zug seine Tasche auf dem Sitzplatz vergessen und deswegen

durch Betätigen der Notentriegelung den ICE zum Halten gebracht.

Als der ICE gegen 09:30 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof eingefahren war, bemerkte

der 41-Jährige bei seinem Ausstieg, dass sich seine mitgeführte Tasche noch auf

seinem Sitzplatz befand. Aus diesem Grund eilte er zurück zu seinem Platz, um

diese zu holen.

In der Zwischenzeit war der Halt beendet und der ICE nahm seine Weiterfahrt auf.

Um noch aussteigen zu können, öffnete der italienische Staatsangehörige daher

die Notentriegelung der Tür.

Durch die am Bahnsteig befindliche Bahnaufsicht konnte der Mann gestellt und der

Bundespolizei übergeben werden.

Den Mann erwartet nun zum einen ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von

Notrufeinrichtungen und zum anderen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass

Notfalleinrichtungen – wie Notentriegelungen oder Notbremsen – nur in

Notsituationen benutzt werden sollen und dürfen. Eine zweckentfremdete Benutzung

dieser ist kein Spaß, sondern stellt eine Straftat dar.

Karlsruhe – Unbekannter mit angeblicher Langwaffe löste einen größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe-Mühlburg (ots) – Ein Zeuge meldete am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr,

einen Mann mit einer Langwaffe an der Haltestelle Mühlburg-West gesehen zu

haben.

Dies führte sofort zu einem Einsatz mit zahlreichen Polizeikräften nach einem

vermeintlich bewaffneten Mann. Als in der Folge noch eine mutmaßliche

Schussabgabe gemeldet wurde, setzte die Polizei zusätzlich einen Hubschrauber

zur Aufklärung ein. Trotz der umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen

waren die Wahrnehmungen nicht aufzuklären.