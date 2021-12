Mannheim-Käfertal: 74-jährige Frau wird Opfer von zwei Taschendiebinnen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Mittwochvormittag wurde eine 74-jährige Frau im

Stadtteil Käfertal Opfer von zwei Taschendiebinnen. Die Seniorin befand sich

gegen neun Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Wormser Straße. Hier wurde sie

von zwei unbekannten Frauen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Hierbei

zog eine der Frauen der 74-Jährigen unbemerkt den Geldbeutel aus der körpernah

getragenen Handtasche. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die Geschädigte

gegen 10 Uhr den Diebstahl.

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu

den beiden unbekannten Frauen geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: 45-jährige Frau greift Polizeibeamten mit Fußtritten an

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Mittwochabend setzte sich im Stadtteil

Neckarstadt eine 45-jährige Frau gegen polizeiliche Maßnahmen zur Wehr und griff

Polizeibeamte an. Nachdem die Frau gegen 17.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in

der Untermühlaustraße mit einem Mitarbeiter in Streit geraten und schließlich

der Verkaufsräume verwiesen worden war, verständigte der Marktleiter die

Polizei. Beim Eintreffen einer Polizeistreife befand sich die 45-Jährige noch

vor dem Laden. Der Aufforderung, sich zu ihrem Fahrzeug zu begeben und die

Örtlichkeit zu verlassen, kam sie auch auf mehrfache Aufforderung nicht nach.

Daraufhin sollte sie schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen sperrte

sie sich und versuchte, sich aus den Griffen der Beamten herauszuwinden. Dabei

trat sie einem Beamten gezielt gegen das Gesäß und den Rücken und verletzte

einen weiteren Beamten in Form von Hautkratzern. Mit vereinten Kräften gelangt

es schließlich, die Frau zum Polizeifahrzeug und anschließend zum Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt zu bringen. Hier täuschte die aufgebrachte Frau

Zusammenbrüche und Atemnot vor. Hinweise auf Beeinflussung durch Alkohol oder

Drogen ergaben sich nicht. Nachdem sich die Frau wieder beruhigt hatte, konnte

sie wieder auf freien Fuß entlassen werden.

Gegen die 45-Jährige wird nun wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen

Polizeibeamte, tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie Körperverletzung

ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: 19-Jährige leistet Widerstand gegen Polizeibeamte und greift diese an

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen leistete eine 19-jährige

Frau im Stadtteil Neckarstadt massiv Widerstand gegen die Maßnahmen von

Polizeibeamten und griff die Beamten gar tätlich an. Zwischen der 19-Jährigen

und ihrem Freund war es in deren Wohnung in der Hohwiesenstraße gegen zwei Uhr

morgens zu einem lautstarken Streit gekommen, weshalb die Polizei verständigt

wurde. Die Frau wurde zur Ruhe ermahnt. Nachdem sie dem zunächst nachgekommen

war, beleidigte sie die Beamten beim Verlassen der Wohnung mit unflätigen

Begriffen der Gossensprache und begann anschließend wieder, hysterisch

herumzuschreien. Gegen ihre anschließende Ingewahrsamnahme setzte sie sich durch

Sperren und Herauswinden aus den Griffen der Polizisten zur Wehr. Sie konnte nur

unter erheblichem Kraftaufwand und mit vereinten Kräften von vier Beamten

überwältigt werden und mit Handschließen gefesselt werden. Als sie zum

Streifenwagen geführt wurde, biss sie einem der Ordnungshüter in die Hand, der

hierdurch eine Verletzung am Finger erlitt. Auch im Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt stellte sie ihr widersetzliches Verhalten nicht ein. In der

Arrestzelle konnte sich die aufgebrachte 19-Jährige zunächst beruhigen. Einen

Alkoholtest führte sie daraufhin freiwillig durch. Dieser ergab einen Wert von

über 1,6 Promille. Die folgende Blutentnahme musste jedoch wiederum unter Zwang

durchgeführt werden.

Nachdem sich die Frau gegen sechs wieder beruhigt hatte, wurde sie auf freien

Fuß entlassen. Gegen sie wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte,

tätlichen Angriffs gegen diese sowie wegen Beleidigung und Körperverletzung

ermittelt.

Mannheim-Rheinau: Einbruch in privaten Werkstattraum; Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Rheinau (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr

brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen privaten

Werkstattraum in der Sporwörthstraße ein. Indem sie das Vorhängeschloss

aufbrachen und anschließend die Tür entriegelten, gelangten die Unbekannten in

das Innere der Räumlichkeiten. Dort entwendeten die Täter neben Werkzeug und

Bargeld, auch Spielzeugeisenbahnen samt Zubehör sowie zwei Computer. Der

Diebstahlschaden wird derzeit auf rund 13.000 Euro geschätzt. Die Höhe des

Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Rheinau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sich

unter der Tel.: 0621 876820 zu melden.

Mannheim: Überwachung der Corona-Regelungen im ÖPNV in Zusammenarbeit mit der rnv

Mannheim (ots) – In Zusammenarbeit mit der rnv führte die Verkehrspolizei

Mannheim am Mittwoch, 01.12.2021 im Stadtgebiet Mannheim Kontrollen zur

Einhaltung der Corona-Regelungen im öffentlichen Personennahverkehr durch.

In der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr kontrollierten 5 Beamte der

Verkehrspolizei, gemeinsam mit vier Mitarbeitern der rnv insgesamt 935 Fahrgäste

in Straßenbahnen im gesamten Kernstadtbereich von Mannheim. Dabei wurden

insgesamt 50 Personen angetroffen, die eine vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung

nicht trugen. Nach eindringlichen Gesprächen hinsichtlich der bestehenden

Maskenpflicht zeigte sich die Mehrzahl der kontrollierten Personen einsichtig.

Lediglich gegen sechs uneinsichtige Fahrgäste mussten

Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Weiter wurden vier Verstöße

gegen die 3G-Regelung festgestellt, die ebenfalls entsprechend geahndet werden.

Sieben Personen wurden im Rahmen der Hausrechtsausübung durch die Mitarbeiter

der rnv der Bahn verwiesen.

Insgesamt hielt sich die überwiegende Mehrheit der Fahrgäste an die bestehenden

Vorschriften der CoronaVO. Die Kontrollmaßnahmen stießen auf breite Zustimmung,

insbesondere auch bei den Betroffenen. Die Kontrollen werden in regelmäßigen

Abständen wiederholt.

Mannheim – Innenstadt: Durch Geldwechseltrick hohe Bargeldsumme erbeutet – Zeugen gesucht

Mannheim – Innenstadt (ots) – Am Montagnachmittag, gegen 17:40 Uhr, wurde der

Inhaber eines Juwelier-Geschäfts in den K-Quadraten Opfer eines sog.

„Wechselfallenschwindels“. Ein unbekannter Mann war, begleitet von zwei Frauen,

in das Geschäft gekommen und bat darum, dass ihm der 59- jährige Juwelier

Bargeld wechsle. Während der Übergabe von Geldscheinen entwendete der Unbekannte

dann mehrere Scheine. Dies fiel dem 59-Jährigen erst auf, als der Mann und seine

beiden Begleiterinnen das Geschäft bereits wieder verlassen hatten. Das Trio

erbeutete mehrere tausend Euro.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Mind. 190 cm groß, etwa 37 oder

38 Jahre alt, schwarzes, kräftiges Haar, Koteletten und ein deutlicher

Bauchansatz. Seine beiden Begleiterinnen werden wie folgt beschrieben: 1. 25

oder 26 Jahre alt, etwa 160 bis 170 cm groß, schwarze Haare, zu einem Zopf

zusammengebunden, markante Augenbrauen. 2. Ebenfalls 25 oder 26 Jahre alt, etwas

größer als die erste Frau, schwarze Haare mit blonden Strähnen und tätowierte

Augenbrauen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen zu dem unbekannten

Trio übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu deren Identität geben können,

sich unter der Rufnummer 0621 – 1258-0 zu melden.

Mannheim/BAB 659: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten – eine Person leicht verletzt

Mannheim/BAB 659 (ots) – Ein leichtverletzter Beteiligter und drei nicht mehr

fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am

Donnerstagmorgen auf der A 659 bei Mannheim. Eine 53-jährige Frau war gegen

5.45Uhr mit ihrem VW auf der A 659 von Weinheim in Richtung Mannheim unterwegs.

Unmittelbar nach dem Autobahnkreuz Viernheim wechselte sie von der mittleren auf

die linke Fahrspur. Dabei übersah sie einen von hinten herannahenden 21-jährigen

VW-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der 53-Jährigen

von hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW der 53-Jährigen

über den mittleren Fahrstreifen auf die rechte Fahrspur, wo es zum Zusammenstoß

mit dem Lastwagen-Gespann eines 37-jährigen Mannes kam.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde nach notärztlicher

Erstversorgung zur eingehenden Untersuchung und Beobachtung in ein nahegelegenes

Krankenhaus eingeliefert.

Alle drei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Berufsfeuerwehr reinigte wegen ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn.

Während der Unfallaufnahme, Fahrbahnreinigung und Abschleppmaßnahmen waren der

rechte und mittlere Fahrstreifen vorübergehend blockiert. Der Verkehr staute

sich zeitweise auf einer Länge von mehreren Kilometern bis kurz vor das

Autobahnkreuz Weinheim zurück.

Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Leitende Kriminaldirektorin Ulrike Schäfer ist neue Vizepräsidentin des Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit 1. September 2021 leitet

Ulrike Schäfer die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums

Mannheim, künftig übernimmt sie nun auch offiziell die Stellvertretung des

Polizeipräsidenten Siegfried Kollmar als Vizepräsidentin.

„Ich freue mich auf die künftige Aufgabe. Ich denke, dass ich mit meinem Wissen

und meinen Erfahrungen aus vorangegangenen Stellen und mit meinem noch relativ

frischen „Blick von außen“ das Polizeipräsidium Mannheim ein Stück weiter

voranbringen kann.“, so die 54-Jährige.

Sie übernimmt damit in Vertretung des Polizeipräsidenten die Verantwortung für

rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Kriminalpolizeidirektion in

Heidelberg, dem Kriminalkommissariat in Mannheim, 17 Polizeirevieren, 27

Polizeiposten und einer Verkehrspolizeiinspektion zählt das Polizeipräsidium

Mannheim zu den größten Dienststellen der Polizei Baden-Württemberg.

Für die Bewältigung der neuen, zusätzlichen Aufgabe kann die

Polizeivizepräsidentin auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen:

Angefangen hat die Laufbahn von Ulrike Schäfer 1991 bei der Polizeidirektion

Waldshut-Tiengen mit der Ausbildung im Mittleren Dienst. Danach folgten weitere

Stationen unter anderem bei der Landespolizeidirektion Stuttgart I

(Sachbearbeiterin beim Dezernat Sonderfälle/Organisierte Kriminalität und beim

Referat Kriminalitätsbekämpfung), dem Innenministerium Baden-Württemberg, dem

Polizeipräsidium Ludwigsburg und dem Polizeipräsidium Karlsruhe, wo sie wie

schon in Ludwigsburg die Kriminalinspektion 2 leitete. Seit 2016 war Ulrike

Schäfer beim Staatsministerium Baden-Württemberg als stellvertretende

Referatsleiterin im Referat 14 – Innenpolitik, V Mannheim-Käfertal: Überfall auf Tankstelle – Täter flüchtig

Mannheim-Käfertal (ots) – Die Polizei fahndet derzeit mit starken Kräften am

Boden und einem Hubschrauber in der Luft nach einem flüchtigen

Tankstellenräuber. Die bislang unbekannte Person betrat gegen 21.00 Uhr eine

Tankstelle in der Waldstraße und forderte unter Vorhalt einer schwarzen

Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Zur Täterbeschreibung ist derzeit

folgendes bekannt: vermutlich männlich, normale Statur, maskiert mit einer

schwarzen Sturmhaube, trug eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe, dazu

Blue-Jeans und schwarze Schuhe. Ohne Beute verließ der Täter im Anschluss an

seine Forderung die Tankstelle und flüchtete in Richtung der Lampertheimer

Straße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter 0621/174-4444

entgegen.

erfassung und Kommunalwesen,

Katastrophenschutz und Krisenmanagement, Angelegenheiten der Streitkräfte tätig.

Von Dezember 2020 bis Mai 2021 leitete sie den Koordinierungsstab Corona, seit

September 2021 die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Das Polizeipräsidium Mannheim, allen voran Polizeipräsident Siegfried Kollmar,

freut sich über die Unterstützung an der Spitze: „Ich bin stolz, dass wir mit

Ulrike Schäfer nicht nur eine herausragende Kennerin der Kriminalistik gewinnen

konnten. Sie verfügt außerdem über eine große Expertise in allen

allgemeinpolizeilichen Themenfeldern sowie über enorme Führungsqualitäten. Durch

ihre Übernahme der zusätzlichen Funktion als Vizepräsidentin habe ich jemanden

an der Seite mit dem ich mich in fachlichen Dingen bestens austauschen und

beraten kann und auf den ich mich während einer Abwesenheit hundertprozentig

verlassen kann.“

