Sinsheim/Helmstadt: Betrugsmaschen-Serie reißt nicht ab; zwei neue vollendete Taten; (seit Montag vier vollendete Fälle – Gesamtschaden rund 150.000.- Euro) – Keine Geldübergaben an der Haustür!!!

Sinsheim/Helmstadt (ots) – Die Serie der Betrugsmachen „falsche Polizeibeamte“,

„falsche Enkel“, oder „Schockanrufe“; in der Region reißt nicht ab. Im Laufe des

Mittwochs wurden dem Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim erneut unzählige

betrügerische Anrufe bei meist älteren Menschen gemeldet, wobei von einer hohen

Dunkelziffer ausgegangen wird.

Schwerpunkt der Anrufe waren dieses Mal Heidelberg und vor allem der Sinsheimer

Raum mit seinen Ortsteilen. Während in den meisten Fällen die Angerufenen den

Betrügern nicht aufsaßen und die Hörer sofort auflegten, erkannten zwei Senioren

in Sinsheim und in Helmstadt den Betrug zu spät und übergaben jeweils

fünfstellige Summen an vermeintliche Polizeibeamte, die das Geld an der Haustür

abholten.

Somit summieren sich die vollendeten Fälle seit Montag, den 29. November auf

vier Taten (Plankstadt, Neckargemünd, Sinsheim und Helmstadt-Bargen, Ortsteil

Helmstadt) mit einer Gesamtschadenssumme von rund 150.000.- Euro.

Die Ermittler des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

erhoffen sich bei beiden vollendeten Taten in Sinsheim und Helmstadt Hinweise

aus der Bevölkerung zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen.

In Sinsheim konzentrieren sich die Ermittlungen auf den Bereich um die Dresdner

Straße, die Breslauer Straße, die Magdeburger Straße, die Westliche Ringstraße,

die Werderstraße und die Hauptstraße. Der Abholer wird wie folgt beschreiben:

ca. 20-25 Jahre, ca. 160-165 cm; kräftige/dicke Figur; schwarze, kurze Haare,

die seitlich und hinten extrem ausrasiert waren. Er trug eine dicke, schwarze

Winterjacke, eine schwarze Stoffhose und schwarze Schuhe. Abholzeit: ca. 13 Uhr.

In Helmstadt könnten im Quadrat Kinderschulweg/Rabanstraße/Asbacher

Straße/Wasserschlossweg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Laufe des

Mittwochnachmittages aufgefallen sein. Abholzeit: unbekannt-Geld wurde vor die

Haustür gelegt.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

In den meisten Fällen dieser Betrugsmaschen werden die Seniorinnen und Senioren

dazu veranlasst, zu Ihren Banken zu gehen, um das Geld abzuheben. Allerdings

stellen die Ermittler immer wieder fest, dass das gesamte Ersparte auch zuhause

aufbewahrt wird. Diese Erkenntnisse machen sich die Täter zunutze und sprechen

ihre Opfer in teils mehrfachen, ausgedehnten Telefonaten, die häufig von

sogenannten Callcentern aus der Türkei oder Osteuropa, vornehmlich Polen,

geführt werden, derart mürbe, sodass diese schließlich das Bargeld, aber auch

Schmuck den wildfremden Abholern aushändigen.

In den letzten Jahren registrierte das Polizeipräsidium Mannheim insgesamt

mehrere Tausende Fälle im Zusammenhang mit „falschen Polizeibeamten,

„Enkeltricks“ und „Schockanrufen“, wobei die Dunkelziffer um ein vielfaches

höher sein dürfte. Dabei ist es auch nicht ausgeschlossen, dass der eine oder

andere Fall, bei dem es zum Schadenseintritt kam, aus Scham nicht bei der

Polizei zur Anzeige kam.

Die Gesamtschadenssumme für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis

liegt bei über drei Millionen Euro.

Die Aufklärungsquote ist vergleichsweise gering und liegt im Mittel unter fünf

Prozent.

Die Ermittler des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

rechnen weiter damit, dass die Täter auch in den kommenden Tagen in der Region

aktiv sein werden und bitten eindringlich, keine Geldbeträge vor der Haustür an

fremde Menschen zu übergeben oder vor der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt

weder Geld noch Schmuck an der Haustür ab oder lässt dies von Boten abholen.

Darüber hinaus gelten folgende Hinweise:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie

die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an

und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahe stehende Personen.

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei

helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend

zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie

gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom. Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere

Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im

Bankschließfach.

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern jedweder Art am

besten schützen kann. Die Beratungen sind kostenlos!!! Im Internet sind

Information über alle gängigen Betrugsmaschen unter www.polizei-beratung.de

abrufbar.

A6, Sinsheim: Zaunelemente von der Raststätte entwendet – Zeugen gesucht

A6, Sinsheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lösten bisher

unbekannte Täter insgesamt 48 Zaunelemente auf der Tank- und Rastanlage

Kraichgau Süd im Bereich des Parkplatzes P9 aus ihrer Verankerung. Zum

Abtransport lagerten die Täter die Elemente vorübergehend auf dem Verbindungsweg

zwischen den LKW-Parkplätzen und den oberen PKW/Bus-Parkplätzen. 10 der 48

Zaunelemente wurden letztendlich tatsächlich durch die Täter entwendet. Die

übrigen Zaunteile verblieben auf der Raststätte. Die Autobahnpolizei Walldorf

hat nun die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls

aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer

06227/35826-0 entgegengenommen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr

beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf einem Supermarktparkplatz in der

Bergstraße, wie ein VW mit dem Heck eines geparkten Mercedes kollidierte. Die

Unfallverursacherin fuhr nach dem Unfall einfach davon. Der Zeuge wählte

umgehend den Notruf und konnte noch ein Bild des flüchtigen Fahrzeuges

anfertigen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Unfallfahrerin dank des

Zeugenhinweises schnell ausfindig machen. Sie muss jetzt mit einer Anzeige wegen

Verkehrsunfallflucht rechnen.

Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis: Gleich zwei Wohnungseinbrüche im Ortsteil Leutershausen – Polizei sucht Zeugen

Hirschberg an der Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zunächst verständigte

ein Ehepaar am Mittwoch gegen 19:30 Uhr die Polizei, nachdem sie nach Hause

zurückkehrten und feststellten, dass ihr Wohnhaus in der Straße „Am

Schmellenberg“ durchsucht wurde. Der oder die Täter waren nicht mehr vor Ort.

Stattdessen fanden die Hausbewohner ein Bild der Verwüstung vor. Nachdem die

Einbrecher im Erdgeschoss des Hauses offenbar keinen Zugang zum Haus fanden,

kletterten sie einen am Haus angebrachten Blitzableiter hinauf und schlugen auf

dem Balkon eine Fensterscheibe ein. Anschließend betraten die Unbekannten das

Wohnhaus und durchsuchten die Zimmer sowie sämtliches Mobiliar. Offenbar waren

sie auf der Suche nach Wertgegenständen. Ob die Täter fündig wurden, ist bislang

nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch

unklar. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr liegen.

Ein ähnliches Bild bot sich auch einer 58-Jährigen, die am Mittwoch gegen 21:30

Uhr nach Hause kam. Ihr Wohnhaus in der Heddesheimer Straße wurde ebenfalls von

Unbekannten nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die Einbrecher

verschafften sich über das angrenzende Feld Zugang zum Grundstück. Anschließend

beschädigten sie einen Bewegungssensor und brachen mithilfe eines bislang nicht

bekannten Gegenstands eine Tür zum Haus auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

erbeuteten die Täter Goldschmuck. Der Wert des Diebesguts sowie der Sachschaden

sind derzeit noch nicht bekannt. Der Tatzeitraum dürfte in diesem Fall zwischen

11:00 Uhr und 21:30 Uhr liegen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit unklar und

Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Eigentum. Diese sucht

zudem nun dringend nach Zeugen sowie Anwohner, die am Mittwoch sowie an den

Tagen zuvor verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Wohngebiet und der

näheren Umgebung gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Außerdem bitten wir Sie, folgende Tipps und Hinweise im Zusammenhang mit dem

Thema „Einbruchschutz“ zu beachten:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit. Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene

Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

kurzer Abwesenheit. Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie

immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen.

immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen. Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht

tagsüber – geschlossen werden.

tagsüber – geschlossen werden. Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht

innen stecken.

innen stecken. Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige Situationen.

Achten Sie auf Fremde im Wohngebiet oder auf dem

Nachbargrundstück.

Nachbargrundstück. Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage)

und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf

110.

Darüber hinaus finden Sie unter https://www.k-einbruch.de/ viele weitere

hilfreiche Tipps sowie Hinweise zu unseren Beratungsstellen.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Doppelhaushälfte – Polizei sucht Zeugen!

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 07:00

Uhr und 18:00 Uhr in der Enderlestraße. Bislang unbekannte Täter verschafften

sich über ein Metalltor in der Bahnhofstraße Zutritt zum Grundstück und drangen

anschließend gewaltsam in eine sich dort befindliche Doppelhaushälfte ein. Im

Inneren des Hauses durchwühlten die Täter Schränke, Schubladen und Behältnisse

und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Entwendet wurden zwei

Laptops, mehrere Uhren, sowie ein Impfpass. Ob sonst nocht etwas gestohlen wurde

ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, ebenso die Höhe des

Diebstahlschadens.

Zeugen, die vedächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – rund 10.000 EUR Schaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 11 Uhr an der Kreuzung Hohenstaufenallee/ Karl-Theodor-Straße. Eine

28-Jährige Opel-Fahrerin war auf der Hohenstaufenallee unterwegs, als sie an der

Kreuzung zur Karl-Theodor-Straße, einen 35-Jährigen Audi-Fahrer übersah, welcher

Vorfahrtsberechtigt war, und mit diesem kollidierte. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch wurde zwischen 15:15 Uhr und

15:25 Uhr in der Straße „Lempenseite“ ein Auto beschädigt. Ein bislang

unbekannter Autofahrer verursachte den Schaden, bei dem am Kleintierzuchtverein

abgestellten Hyundai, vermutlich entweder beim Rangieren oder beim Öffnen der

Autotür und entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort, ohne seinen

Feststellungspflichten nachzukommen. Der Schaden beträgt rund 2.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer

06222-57090, zu melden.

Schönbrunn-Schwanheim: Gartenzaun beschädigt und weitergefahren; Zeugen gesucht

Schönbrunn-Schwanheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 05.30-06.40 Uhr

beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Herzstraße einen

Gartenzaun und fuhr anschließend weiter, ohne sich seiner Fahrerverantwortung zu

stellen.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Unbekannte mit seinem Fahrzeug,

bei dem es sich um einen Seat Leon gehandelt haben dürfte, auf der Michelbacher

Straße talwärts in Richtung Herzstraße unterwegs, als er auf schneebedeckter

Straße, in einer Rechtskurve, ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn

abkam und in den Gartenzaun prallte. Anschließend fuhr er weiter und hinterließ

einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Das Fahrzeug des Verursachers dürfte dadurch ebenfalls deutlich sichtbar im

Frontbereich beschädigt worden sein.

Zeugen, die Näheres zum Unfall sowie zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug

wissen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0

in Verbindung zu setzen.

Am Dienstag war es bis in die Vormittagsstunden hinein zu starken Schneefällen

gekommen, die hauptsächlich Schönbrunn mit seinen Ortsteilen Haag, Schwanheim

und Moosbrunn betraf. In Schönbrunn wurden zwischen 05.30-08.00 Uhr fünf

witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert, davon zwei in Schwanheim.

Verletzt wurde eine Person. Der Sachschaden beläuft auf rund 30.000.- Euro.

Darüber hinaus war es am Dienstagmorgen auch auf der L 595 zwischen

Waldwimmersbach und Haag, kurz vor der Gemeindegrenze zu Haag, zu einem

Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn gekommen, bei dem zwei Schwerverletzte

zu beklagen waren. Der Sachschaden betrug alleine hier rund 30.000.- Euro.

Neckarbischofsheim: Frontalzusammenstoß; Verursacher unter Alkohol, Blutentnahme; Führerschein sichergestellt

Neckarbischofsheim (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen kollidierten in der

Einmündung Hauptstraße/Schulgasse zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Ein

58-jähriger Autofahrer wollte kurz nach 3 Uhr von der Hauptstrqaße nach rechts

in die Schulgasse abbiegen, fuhr dabei zu weit nach links und stieß frontal mit

einem entgegenkommenden 53-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Der 58-Jährige

verletzte sich dabei leicht, der 53-jährige, dessen Fahrzeug abschleppreif war,

blieb zum Glück unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000.- Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Verursacher Alkoholgeruch in der

Atemluft festgestellt. Ein Vortest, der über 1,1 Promille ergab, bestätigte den

Verdacht. Der Mann musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein

sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: VW-Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Sinsheim (ots) – Bereits am Freitag gegen 21 Uhr soll ein Fahrer eines schwarzen

VWs durch waghalsige Fahr- und Überholmanöver auf der L550 von Sinsheim-Weiler

in Richtung Sinsheim mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der VW-Fahrer

soll einem Ford extrem dicht aufgefahren und diesen trotz Überholverbot überholt

haben. Durch das gefährliche Fahrmanöver musste der 60-jährige Fahrer des Fords

stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Fahrverlauf

soll es zu mehreren ähnlichen Situationen gekommen sein. Der 60-Jährige folgte

dem VW bis zur Straße „Am Ilvesbach“, wo die beiden anhielten. Hier soll

schließlich der Fahrer des VWs ausgestiegen und in bedrohlicher Körperhaltung

auf den „Verfolger“ zugegangen sein. Anschließend stieg er wieder in das Auto

ein und fuhr davon. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen und weitere

Geschädigte, die ebenfalls durch den Fahrer des VWs gefährdet wurden oder die

Situationen gesehen haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Hockenheim/Schwetzingen/B39 / Rhein-Neckar-Kreis: Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Hockenheim/Schwetzingen/B39 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf der B39 kam es

gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Schwetzingen. Der

Fahrer eines Fiats kam kurz vor der Anschlussstelle Talhaus nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls lösten

die Airbags des Fiats aus. Der Fahrer wurde hierbei verletzt und in ein

Krankenhaus eingeliefert. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe

ist nicht bekannt. Ob die stark abgefahrenen Reifen des Fiats unfallursächlich

waren, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: 36-Jähriger wohlbehalten aufgefunden – Fahndungsmaßnahmen beendet

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Aufenthaltsort des seit Sonntag, den

07.11.2021, vermissten Andreas L. aus Sandhausen konnte mittlerweile von der

Kriminalpolizei im Zuge des Fahndungsmaßnahmen ermittelt werden. Der bis dahin

Vermisste hält sich wohlbehalten bei Bekannten in einem anderen Bundesland auf.

Die Fahndungsmaßnahmen werden daher zurückgenommen. Wir berichteten:

http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5082812

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Mit gestohlenem Roller verunfallt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagvormittag, gegen 10:00 Uhr

wurde in der Verlängerung der St. Ilgener Straße vor der dortigen Schranke am

Waldspielplatz ein stark verschmutzter, beiger Motorroller der Marke Piaggio

ohne amtliches Kennzeichen aufgefunden. Die Ermittlungen des Polizeiposten

Walldorf ergaben, dass der Roller im August diesen Jahres in Heidelberg als

gestohlen gemeldet worden war. Zudem wurde der Roller am Montag an der

Sporthalle einer Schule in Walldorf durch den Gemeindevollzugsdienst mit einem

sog. „roten Punkt“ versehen. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass eine Person

mit dem Roller fuhr und vor der Schranke des Waldspielplatzes verunfallte.

Möglicherweise hat sich der Fahrer hierbei leicht verletzt, aufgrund der

Auffindesituation des Rollers wahrscheinlich auf der rechten Körperseite. Der

rote Punkt ist fast vollständig entfernt worden.

Der Polizeiposten Walldorf bittet Zeugen, die den Roller ohne Kennzeichen in der

Vergangenheit gesehen haben oder den Fahrer des Rollers identifizieren können,

sich unter der Rufnummer 06227 841999-0 zu melden.

Sinsheim: Fahrschüler bei Unfall verletzt; Verursacher flüchtet über die A 6 Richtung Heilbronn; Ermittlungen eingeleitet

Sinsheim (ots) – Wegen des Verdacht der Unfallflucht ermittelt die

Verkehrspolizei gegen den noch unbekannten Fahrer eines grauen Citroen-Kombi.

Der Mann war am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug auf der L 592 von

Steinsfurt in Richtung Reihen unterwegs und bog gegen 17.30 Uhr nach links auf

die Autobahnauffahrt zur A6 in Richtung Heilbronn ab. Dabei übersah er einen

entgegenkommenden 16-jährigen Motorradfahrer. Durch die Kollision beider

Fahrzeuge wurde der Fahrschüler zunächst gegen die Beifahrerseite des Autos

geschleudert und kam dann auf der Straße zum Liegen. Dabei verletzte er sich und

wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Am Zweirad entstand ein Sachschaden von rund 3.000.- Euro. Das Kennzeichen des

Verursacherfahrzeuges liegt den Unfallfluchtermittlern mittlerweile vor. Die

Recherchen zum verantwortlichen Fahrer sind noch im Gange.