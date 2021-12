Heidelberg: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch kontrollierten Beamte des Polizeireviers

Heidelberg-Nord zwei Autofahrer, die beide unter dem Einfluss von Drogen

unterwegs waren. Gegen 15:15 Uhr stoppten die Polizisten auf der Ziegelhäuser

Landstraße einen 36-jährigen Ford-Fahrer und stellten schnell Auffälligkeiten

fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Urintest

bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Amphetamin. Um kurz vor 20 Uhr

unterzog eine weitere Streife einen 21-jährigen Opel-Fahrer einer

Verkehrskontrolle in der Bergstraße. Auch hier reagierte ein Urintest positiv

auf Amphetamin sowie THC. Beiden Autofahrern wurden Blutproben entnommen und

deren Weiterfahrt untersagt.

A5, Heidelberg: Verlorene Ladung führt zum Unfall – Zeugen gesucht

A5, Heidelberg/Schwetzingen (ots) – Am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr fuhr ein

38-jähriger Mann mit seinem VW auf der A5 von Heidelberg in Richtung Wiesloch.

Auf Höhe der Anschlussstelle Schwetzingen fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug auf

ein auf der Autobahn liegendes Möbelteil, welches zuvor ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer verloren hatte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 6.000

Euro. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Hinweise zum

Verursacher werden unter 0621/47093-0 entgegengenommen.